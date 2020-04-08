MaxiFinish Gold





El indicador tiene un sistema de sugerencias para entrenar al usuario. Pase el puntero del mouse sobre cualquier objeto y verá. En lugar de un manual de usuario, descargue una versión de demostración gratuita y estudie los detalles en el gráfico después de detener la prueba.





Después de la compra, puede obtener un bono gratuito: otro indicador que muestra 6 estocásticos sincrónicamente en una ventana, e instrucciones para operar de manera efectiva y configuraciones de un comerciante, un programador con más de 14 años de experiencia en el comercio. Escríbame para que pueda enviárselo.





Ventajas y acciones del indicador:





- ESCÁNER de la actividad de divisas y sus estocásticos, que cambia automáticamente la pantalla a un gráfico donde aparece una nueva señal. Al hacer clic en el escáner, es más fácil crear los gráficos necesarios. En este caso, la plantilla "COLOR_SCHEME" configurada en 1 gráfico se copia automáticamente en un nuevo gráfico con el indicador y la configuración. En cada gráfico, después de la creación, puede cambiar la configuración y los marcos temporales.





- El LOTE y su tamaño en dólares, disponible ahora, se calculan al comienzo de cada barra de minutos.





- GANANCIA ( + Comisión + SWAP ) = la suma de todas las órdenes abiertas en este gráfico, calculada con cada tick.





- "TAKE PROFIT" se recomienda en caso de accidente o cuando se desconecta del trading. El indicador da señales para el cierre efectivo de transacciones, en lugar de configurar los habituales "Take Profit" y "Stop Loss" en el servidor.





- Las SEÑALES que activan "Take Profit" y "Stop Loss" en el servidor, si están configuradas, se le darán de todas las formas, y la pantalla cambiará automáticamente a ese gráfico.





- Los FILTROS de señal están disponibles para su inclusión en la configuración: "Signal_Optimizer" - para estocásticos junior M5 y M1; "Filter_Stoch_M15" - señales solo en la dirección M15; "Filter_Stoch_H1" - señales solo en la dirección H1;





- Las LÍNEAS DE TENDENCIA y los íconos de compra, venta, cierre, toma de ganancias, stop loss, órdenes de trading, líneas de soporte y resistencia, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - se dibujan continuamente.





- El HISTORIAL de sus órdenes cerradas (las últimas 32), y todas las abiertas, se muestran mediante íconos y líneas en los gráficos de todos los marcos temporales.





- "SPREAD, valor del tick, volumen" se muestran actualmente en cada barra de minuto.





- EL BLOQUEO del indicador (su stop) se controla mediante un ícono parpadeante en el botón de señal - parpadear significa que funciona.





- Se puede guardar una CAPTURA DE PANTALLA del gráfico en el disco con un solo clic.





- Un algoritmo FLEXIBLE tiene configuraciones de parámetros de tendencia para las mejores señales ahora y en el futuro. Se calcula un pronóstico lógico y se dibuja una tendencia esperada en el futuro.





Lea sobre el autor [ Perfil ]. Allí puede leer las respuestas a las preguntas frecuentes (FAQ). Allí también encontrará comentarios sobre las configuraciones. En las capturas de pantalla se muestran listas de todas las configuraciones y ejemplos del funcionamiento del indicador en diferentes instrumentos y períodos de tiempo.

Desde Metatrader-Market, haga clic en [ Ver en el sitio MQL5 ]; allí encontrará todas las capturas de pantalla, el video GIF y los comentarios con más explicaciones.





Señales para entrar y salir de operaciones de oro, petróleo, divisas, criptomonedas: todo en MT4 sin redibujar y con un pronóstico de tendencia. Incluso un principiante puede operar fácilmente en cualquier marco temporal. Algoritmo flexible y preciso para ajustar automáticamente las señales que se pueden ver en la pantalla, escuchar en inglés y recibir en un teléfono inteligente.