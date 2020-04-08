MaxiFinish Gold

 Señales para entrar y salir de operaciones de oro, petróleo, divisas, criptomonedas: todo en MT4 sin redibujar y con un pronóstico de tendencia. Incluso un principiante puede operar fácilmente en cualquier marco temporal. Algoritmo flexible y preciso para ajustar automáticamente las señales que se pueden ver en la pantalla, escuchar en inglés y recibir en un teléfono inteligente.

El indicador tiene un sistema de sugerencias para entrenar al usuario. Pase el puntero del mouse sobre cualquier objeto y verá. En lugar de un manual de usuario, descargue una versión de demostración gratuita y estudie los detalles en el gráfico después de detener la prueba.

Después de la compra, puede obtener un bono gratuito: otro indicador que muestra 6 estocásticos sincrónicamente en una ventana, e instrucciones para operar de manera efectiva y configuraciones de un comerciante, un programador con más de 14 años de experiencia en el comercio. Escríbame para que pueda enviárselo.

Ventajas y acciones del indicador:

- ESCÁNER de la actividad de divisas y sus estocásticos, que cambia automáticamente la pantalla a un gráfico donde aparece una nueva señal. Al hacer clic en el escáner, es más fácil crear los gráficos necesarios. En este caso, la plantilla "COLOR_SCHEME" configurada en 1 gráfico se copia automáticamente en un nuevo gráfico con el indicador y la configuración. En cada gráfico, después de la creación, puede cambiar la configuración y los marcos temporales.

- El LOTE y su tamaño en dólares, disponible ahora, se calculan al comienzo de cada barra de minutos.

- GANANCIA ( + Comisión + SWAP ) = la suma de todas las órdenes abiertas en este gráfico, calculada con cada tick.

- "TAKE PROFIT" se recomienda en caso de accidente o cuando se desconecta del trading. El indicador da señales para el cierre efectivo de transacciones, en lugar de configurar los habituales "Take Profit" y "Stop Loss" en el servidor.

- Las SEÑALES que activan "Take Profit" y "Stop Loss" en el servidor, si están configuradas, se le darán de todas las formas, y la pantalla cambiará automáticamente a ese gráfico.

- Los FILTROS de señal están disponibles para su inclusión en la configuración: "Signal_Optimizer" - para estocásticos junior M5 y M1; "Filter_Stoch_M15" - señales solo en la dirección M15; "Filter_Stoch_H1" - señales solo en la dirección H1;

- Las LÍNEAS DE TENDENCIA y los íconos de compra, venta, cierre, toma de ganancias, stop loss, órdenes de trading, líneas de soporte y resistencia, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - se dibujan continuamente.

- El HISTORIAL de sus órdenes cerradas (las últimas 32), y todas las abiertas, se muestran mediante íconos y líneas en los gráficos de todos los marcos temporales.

- "SPREAD, valor del tick, volumen" se muestran actualmente en cada barra de minuto.

- EL BLOQUEO del indicador (su stop) se controla mediante un ícono parpadeante en el botón de señal - parpadear significa que funciona.

- Se puede guardar una CAPTURA DE PANTALLA del gráfico en el disco con un solo clic.

- Un algoritmo FLEXIBLE tiene configuraciones de parámetros de tendencia para las mejores señales ahora y en el futuro. Se calcula un pronóstico lógico y se dibuja una tendencia esperada en el futuro.

Lea sobre el autor [ Perfil ]. Allí puede leer las respuestas a las preguntas frecuentes (FAQ). Allí también encontrará comentarios sobre las configuraciones. En las capturas de pantalla se muestran listas de todas las configuraciones y ejemplos del funcionamiento del indicador en diferentes instrumentos y períodos de tiempo.

 Desde Metatrader-Market, haga clic en [Ver en el sitio MQL5]; allí encontrará todas las capturas de pantalla, el video GIF y los comentarios con más explicaciones.

Productos recomendados
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicadores
El patrón 123 es uno de los patrones de gráficos más populares, potentes y flexibles. El patrón se compone de tres puntos de precio: un fondo, un pico o valle, y un retroceso de Fibonacci entre 38.2% y 71.8%. Un patrón se considera válido cuando el precio se rompe más allá del último pico o valle, momento en el que el indicador traza una flecha, levanta una alerta y se puede colocar el comercio. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ]
Ultimate Price Action ultimate version
Indra Lukmana
Indicadores
versión extendida ¡La solución definitiva en el sistema de comercio de la acción del precio construido dentro de una herramienta! Nuestra herramienta de algoritmo inteligente detectará el patrón de acción del precio y alertará sobre el potencial con señales de entrada y niveles de salida, incluyendo los niveles de stoploss y takeprofit basado en el cálculo dinámico y único. Esta herramienta también filtrará la fuerza de la divisa del mercado para asegurar que nuestra entrada está en buenas con
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
DMAX pro
Danny Teoh Kok Keong
Indicadores
DMAX SEÑAL ES UNA HERRAMIENTA MUY PODEROSA PARA AYUDARLE A ENTRADA, SU PUEDE DETECTAR SOBREVENTA Y SOBRECOMPRA EN EL MERCADO DE DIVISAS. SU PUEDE NEGOCIAR 24 PAR DE DIVISAS EN EL MERCADO, EL 80% RESULTADO EXACTO. MUCHOS COMERCIANTES FALLAN DEBIDO AL PUNTO DE ENTRADA Y PUNTO DE SALIDA, LA SEÑAL DE DMAX LE DARÁ MUY BUENA SEÑAL PARA HACERLE SABER DÓNDE ENTRAR Y SALIR. LA GESTIÓN DEL RIESGO ES MUY IMPORTANTE EN EL COMERCIO DE DIVISAS, POR FAVOR, NO SE ARRIESGUE MÁS DEL 5% POR OPERACIÓN ES EL MERCADO
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Indicadores
Las líneas de tendencia son la herramienta más esencial del análisis técnico en el comercio de divisas. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes no los dibujan correctamente. El indicador de líneas de tendencia automatizadas es una herramienta profesional para comerciantes serios que lo ayuda a visualizar el movimiento de tendencia de los mercados. Hay dos tipos de Trendlines Bullish Trendlines y Bearish Trendlines. En la tendencia alcista, la línea de tendencia de Forex se dibuja a
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicadores
Esta estrategia multidivisa única determina simultáneamente la fuerza de las tendencias y los puntos de entrada en el mercado, visualizándolo mediante histogramas en el gráfico. El indicador está óptimamente adaptado para operar en los marcos temporales М5, М15, М30, Н1. Para comodidad de los usuarios, el indicador muestra el punto de entrada (en forma de flecha), los niveles recomendados de toma de beneficios (TP1, TP2 con etiquetas de texto) y el nivel recomendado de Stop Loss. Los niveles de
PipStartex
Andrey Kozak
Indicadores
PipStartex es un indicador para scalping. Dibuja zonas de sobrecompra/sobreventa en el gráfico, formando un canal. También dibuja puntos amarillos cuando el precio supera el canal. Cuando el precio supera este canal, siempre intenta volver. Conociendo este patrón, cualquier trader puede usarlo para operar. Cuando el precio en la zona de sobreventa supera el canal por debajo de la zona roja, abrimos una operación de compra. Cuando el precio en la zona de sobrecompra supera el canal por encima de
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Indicadores
Forex Gump Trend es un indicador universal para la determinación altamente efectiva de la dirección de la tendencia. Si identifica la tendencia correctamente, este es el 95% del éxito comercial, ya que podrá abrir operaciones en la dirección del movimiento del precio y beneficiarse de ello. El indicador de tendencia Forex Gump ayuda a los operadores con un alto grado de eficiencia a determinar la dirección de la tendencia actual, así como los puntos de inversión de la tendencia. La dirección de
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Supply Demand Zone Signals
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Escáner Avanzado de la Zona de Oferta y Demanda El mejor escáner multisímbolo y multiestrategia para operadores de acción del precio Descripción ¿Cansado de hojear interminablemente docenas de gráficos, buscando manualmente zonas de Oferta y Demanda de alta probabilidad? ¿Pasa horas tratando de confirmar configuraciones con múltiples indicadores, sólo para perder la entrada? El Indicador Avanzado de Zonas de Oferta y Demanda es su solución todo en uno. Este potente indicador para MetaTrader 4 ex
Basic Candlestick Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
1 (1)
Indicadores
Nuestro innovador Panel Básico de Patrones de Velas está diseñado específicamente para identificar patrones de velas rentables en el gráfico de forma automática. Este panel utiliza algoritmos avanzados para escanear los gráficos de precios en tiempo real y detectar una amplia gama de patrones de velas, desde los más clásicos hasta los más complejos. Además, tiene una interfaz fácil de usar que le permite visualizar los patrones detectados en diferentes marcos de tiempo, por lo que es fácil tomar
Supply and Demand Monster MT4
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicadores
Las zonas de oferta y demanda son el núcleo de la negociación de la oferta y la demanda . Estas zonas son áreas que muestran liquidez a un precio específico. La zona de oferta también se denomina zona de distribución, mientras que la zona de demanda se denomina zona de acumulación. Nuestro indicador dibuja automáticamente las zonas de oferta y demanda en Metatrader 5. Da la oportunidad de entender la zona de negociación y evitar riesgos.
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su precisión en el trading con el indicador Candlestick Pattern Alert MT4, una herramienta poderosa diseñada para detectar rápidamente patrones de velas clave y entregar alertas en tiempo real, empoderando a los traders para actuar en configuraciones de alta probabilidad. Basado en los principios de los gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison en los años 90, este indicador es favorito entre traders de forex, cripto y acciones por su capacidad para descifrar el sentimien
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indicadores
Indicador FiboZag - transfiera el indicador al gráfico y los niveles de Fibonacci se construirán automáticamente en el último giro ZigZag. La principal ventaja radica en la correcta construcción de los niveles de Fibonacci y el marcado de los niveles de precios. Uso sencillo, visual y eficaz. El indicador no se redibuja y no se retrasa. Funciona en todos los pares de divisas y en todos los marcos temporales.
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Indicadores
El indicador Last 50 Pips está diseñado para ayudar a identificar rápidamente oportunidades de compra y venta basadas en el comportamiento reciente de los precios. Mide el cambio de precio en las últimas velas para destacar en color amarillo los momentos en que el precio puede estar cambiando de dirección. Señal de compra: Deberá abrir una operación de COMPRA cuando el indicador cambia de ROJO a AMARILLO , lo que sugiere un cambio de una tendencia bajista a una alcista. Por favor vea las imágen
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
PW Oscillator
Svyatoslav Kucher
5 (1)
Indicadores
PW Oscillator es un indicador diseñado para buscar extremos locales y determinar la tendencia actual. Los cálculos del indicador utilizan la metodología del autor. Con la ayuda del indicador puede determinar los lugares de posible reversión de precios, preferiblemente en la dirección de la tendencia, pero también con suficiente precisión y en contra de ella. También con la ayuda del indicador puede determinar la tendencia actual. El indicador es adecuado para cualquier par de divisas, pero para
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indicadores
¡Buenos días queridos traders! A su atención el indicador creado y trabajando sobre la base del indicador de tendencia ADX, para el comercio en el cambio de dirección, que tiene en cuenta la corrección y le da la oportunidad de ganar en él. Yo uso este indicador para scalping. Recomiendo marcos de tiempo de 15 minutos (M15) a períodos de una hora (H1). Círculo rojo es una señal de venta (Sell) El círculo verde es una señal de compra (Buy). Cuanto más pequeño sea su marco de tiempo, menos pips ga
The Raven Binary Options Indicator
Ellan Dirgantara Tholkhah
1 (1)
Indicadores
ACTUALIZACIÓN: ¡Funciona EXTREMADAMENTE bien para EURJPY! --> más del 66% de tasa de ganancia mensual ¡Garantía! Quiero presentarles la próxima generación única adaptable Opciones Binarias Indicador. Esto va a destruir EURUSD y EURJPY El cuervo es tan agudo y eficiente que va a recoger la parte superior e inferior de cualquier tipo de mercado. También se puede utilizar como un Forex Scalper. La señal de Raven se basa en el análisis de confirmación múltiple. Obtiene confirmación de las señales má
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Indicadores
¡Será la mejor herramienta para obtener beneficios! A través de algoritmos únicos Vas a ver una increíble cantidad de señales de trading correctas ¡Obtenga enormes beneficios cada día y descubra más posibilidades! Al igual que el coche no hay dinero para comprarlo, el amor de las niñas no se atreven a perseguir? O la factura de la tarjeta de crédito no se paga, el alquiler no tiene el dinero extra para resolver? O estás harto de ser mandado por su jefe y la esperanza de obtener el respeto de más
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Los compradores de este producto también adquieren
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $). ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad. La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo: Deje que el mercado
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
¡¡ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO !! Este indicador es una super combinación de nuestros dos indicadores principales ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Muestra los valores de la Fuerza de la Divisa para TICK-UNIDADES y señales de alerta para 28 pares de divisas. Se pueden utilizar 11 Tick-Units diferentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 segundos. La barra de Tick-Unit en la sub-ventana se mostrará y se desplazará hacia la izquierda cuando haya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicadores
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper no es un santo grial pero cuando lo use en un sistema que se explica en los videos, sentirá la diferencia. Si no está dispuesto a centrarse en los gráficos diseñados con Cycle Sniper y otras herramientas gratuitas que proporcionamos, le recomendamos que no compre este indicador. Recomendamos ver los videos sobre el indiactor y el sistema antes de comprarlo. Los videos, c
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicadores
SHOGUN Comercio El concepto: La perspectiva de un general en el campo de batalla ] Mientras seas un "soldado de infantería" que sólo lucha contra el enemigo que tiene delante, no podrás seguir ganando en el comercio. SHOGUN Trade eleva su perspectiva de la guerra local a la de un "Comandante" que observa todo el campo de batalla, controlando simultáneamente siete marcos temporales, evaluando la madurez del mercado y moviendo tranquilamente sus fuerzas sólo cuando existe una alta probabilidad d
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indicadores
Título: Guía de estructuras de la BBMA - Guía de estructuras de la BBMA Descripción: BBMA Structure Guide es un indicador MQL4 especializado diseñado para ayudar a los traders a entender el recorrido de la estructura BBMA de manera más fácil y eficiente. BBMA, o "Bollinger Bands Moving Average", es conocido por su lema "Un paso por delante", destacando la importancia de comprender la estructura del mercado en profundidad. Con la Guía de Estructura BBMA, podrá identificar rápidamente los patro
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicadores
Gendel Gendut es un indicador de opciones binarias de @realTatino Comercio con tiempo expaired Pares : Todos los pares de divisas Marco de tiempo: M5 solamente Tiempo de operación Todo el tiempo Alertas : Mensaje de Alerta, Email de Alerta, Alertas Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Compra) || 1,3 (Venta) Broker Adecuado : Todos los Brokers Binarios con Pares Forex Auto Trade : Sí Repintado : NO Retraso : NO Otro Indicador Binario : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indicadores
Este indicador es TAN SIMPLE... cuando la flecha verde Rise Coming aparece, ¡una caída de precios puede estar en camino! ¡Ganancias simples y fáciles! Si recibe más de una señal de texto de "Subida inminente" en una tendencia bajista, significa que el impulso está aumentando para una carrera alcista. CÓMO USARLO 1. Cuando el texto verde "Rise Coming" aparece, ¡un salto de precio puede estar en camino! 2. ¡Este indicador nunca se repite! Para obtener la mejor configuración es cuestión de ajustar
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introducción a Fractal Pattern Scanner El indicador fractal se refiere al indicador técnico que hace uso de la geometría fractal que se encuentra en el mercado financiero. Fractal Pattern Scanner es un indicador fractal avanzado que incorpora la última tecnología de negociación tras un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo de la geometría fractal en el mercado financiero. La característica más importante de Fractal Pattern Scanner es la capacidad de medir la probabilidad de punto de
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Otros productos de este autor
MaxiFinishTrend 2
Stsiapan Kreidzich
4.78 (32)
Indicadores
Sistema de comercio inteligente. Todos los plazos, monedas, criptomonedas, metales... Todo MT4 y cualquier pantalla y plantilla se configuran automáticamente. Un principiante simplemente operará basándose en una señal. Los parámetros de un algoritmo flexible único están abiertos en la configuración.  Idea 1: Además de "COMPRAR/VENDER", en los puntos extremos se dan señales de "OBTENER BENEFICIOS". Esta táctica aumenta el resultado: obtienes ganancias al máximo y tienes más transacciones. Si se a
Stochastics Multi not delayed Step Stoch
Stsiapan Kreidzich
4 (2)
Indicadores
!!! En [CodeBase] publiqué el código del indicador Mql4. Descarga el código gratis !!! (Tienes que adaptar el código cuando actualizas el terminal). Este indicador es una herramienta para comerciantes. Muestra el movimiento de los estocásticos en todos los períodos y símbolos: М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 cada minuto (la escala de tiempo de la corriente a -240 minutos, es decir, las últimas 4 horas). Step_Stoch supera la desventaja de los indicadores estocásticos: el retraso. Por ejemplo, un aumen
