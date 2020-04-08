



インジケーターには、ユーザーをトレーニングするためのヒントのシステムがあります。マウス ポインターを任意のオブジェクトに合わせると表示されます。ユーザー マニュアルの代わりに、無料のデモ バージョンをダウンロードし、テストを停止した後、チャートの詳細を調べてください。





購入後、無料のボーナス (1 つのウィンドウに 6 つのストキャスティクスを同期して表示する別のインジケーター) と、トレーダー (14 年以上の取引経験を持つプログラマー) からの効果的な取引と設定に関する指示を入手できます。私にメールを送ってください。





インジケーターの利点とアクション:





- 通貨アクティビティとそのストキャスティクスのスキャナー。新しいシグナルが表示されるチャートに画面を自動的に切り替えます。スキャナーをクリックすると、必要なチャートを簡単に作成できます。この場合、1 つのチャートに設定された「COLOR_SCHEME」テンプレートが、インジケーターと設定とともに新しいチャートに自動的にコピーされます。各チャートでは、作成後に設定と時間枠を変更できます。





- 現在利用可能な LOT とそのドル単位のサイズは、各分足の開始時に計算されます。





- PROFIT ( + 手数料 + SWAP ) = このチャートで開いているすべての注文の合計で、ティックごとに計算されます。





- 事故が発生した場合、または取引から切断した場合は、「TAKE PROFIT」をお勧めします。インジケーターは、サーバー上で通常の「Take Profit」と「Stop Loss」を設定する代わりに、取引を効果的に終了するためのシグナルを提供します。





- サーバー上で「Take Profit」と「Stop Loss」をトリガーするシグナルが設定されている場合は、すべての方法で提供され、画面は自動的にそのチャートに切り替わります。





- シグナル フィルターは設定に含めることができます: 「Signal_Optimizer」 - ジュニア ストキャスティクス M5 および M1 用。 「Filter_Stoch_M15」 - M15 方向のみのシグナル。 「Filter_Stoch_H1」 - H1 方向のみのシグナル。





- トレンド ラインとアイコン (買い、売り、クローズ、利益確定、ストップロス、取引注文、サポート ラインとレジスタンス ライン)、「PikLineBUY」、「PikLineSELL」 - は継続的に描画されます。





- クローズした注文 (最後の 32 件) とすべてのオープン注文の履歴は、すべての時間枠のチャートにアイコンと線で表示されます。





- 「SPREAD、ティック値、ボリューム」は現在、各分足に表示されています。





- インジケーターのロック (ストップ) は、シグナル ボタンの点滅アイコンで制御されます。点滅は、機能していることを意味します。





- チャートのスクリーンショットは、クリック 1 回でディスクに保存できます。





- 柔軟なアルゴリズムには、現在および将来の最良のシグナルのためのトレンドパラメータ設定があります。論理的な予測が計算され、将来の予想されるトレンドが描かれます。





著者について読む [ プロフィール ]。よくある質問 (FAQ) への回答を読むことができます。設定に関するコメントも見つかります。すべての設定のリストと、さまざまな商品と時間枠でのインジケーターの動作の例がスクリーンショットに表示されます。





金、石油、通貨、暗号通貨の取引を開始および終了するためのシグナル - すべて MT4 で再描画なしでトレンド予測付き。初心者でもどの時間枠でも簡単に取引できます。画面で表示され、英語で聞き、スマートフォンで受信できる、自動調整シグナルの柔軟で正確なアルゴリズム。