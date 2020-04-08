MaxiFinish Gold





Vantagens e ações do indicador:





- SCANNER de atividade de moeda e seus estocásticos, que muda automaticamente a tela para um gráfico onde um novo sinal aparece. Clicar no scanner facilita a criação dos gráficos necessários. Neste caso, o modelo "COLOR_SCHEME" configurado em 1 gráfico é copiado automaticamente para um novo gráfico com o indicador e as configurações. Em cada gráfico, após a criação, você pode alterar as configurações e os prazos.





- LOT e seu tamanho em dólares, disponível agora, é calculado no início de cada barra de minuto.





- PROFIT ( + Comissão + SWAP ) = a soma de todas as ordens abertas neste gráfico, calculada a cada tick.





- "TAKE PROFIT" recomendado em caso de acidente ou quando você se desconecta da negociação. O indicador dá sinais para o fechamento efetivo de transações, em vez de definir o "Take Profit" e "Stop Loss" usuais no servidor.





- SINAIS que acionam "Take Profit" e "Stop Loss" no servidor, se estiverem definidos, serão fornecidos a você de todas as maneiras, e a tela mudará automaticamente para esse gráfico.





- FILTROS de sinal estão disponíveis para inclusão nas configurações: "Signal_Optimizer" - para estocásticos juniores M5 e M1; "Filter_Stoch_M15" - sinais somente na direção M15; "Filter_Stoch_H1" - sinais somente na direção H1;





- LINHAS DE TENDÊNCIA e ícones comprar, vender, fechar, obter lucro, parar perdas, ordens de negociação, linhas de suporte e resistência, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - são desenhados continuamente.





- HISTÓRICO de suas ordens fechadas (as últimas 32) e todas as abertas são mostradas por ícones e linhas nos gráficos de todos os períodos.





- "SPREAD, valor do tick, volume" são mostrados atualmente em cada barra de minuto.





- O BLOQUEIO do indicador (seu stop) é controlado por um ícone piscando no botão de sinal - piscar significa que ele funciona.





- Uma CAPTURA DE TELA do gráfico pode ser salva no disco com um clique.





- Um algoritmo FLEXÍVEL tem configurações de parâmetros de tendência para os melhores sinais agora e no futuro. Uma previsão lógica é calculada e uma tendência esperada no futuro é desenhada.





