MaxiFinish Gold

 Sinais para entrar e sair de negociações de ouro, petróleo, moedas, criptomoedas - tudo no MT4 sem redesenhar e com uma previsão de tendência. Até mesmo um iniciante pode negociar facilmente em qualquer período de tempo. Algoritmo flexível e preciso para sinais de autoajuste que podem ser vistos na tela, ouvidos em inglês, recebidos em um smartphone.

O indicador tem um sistema de dicas para treinar o usuário. Passe o ponteiro do mouse sobre qualquer objeto e você verá. Em vez de um manual do usuário, baixe uma versão demo gratuita e estude os detalhes no gráfico após interromper o teste.

Após a compra, você pode obter um bônus grátis - outro indicador que mostra 6 estocásticos de forma sincronizada em uma janela e instruções para negociação e configurações eficazes de um trader - um programador com mais de 14 anos de experiência em negociação. Escreva para mim para que eu possa enviar para você.

Vantagens e ações do indicador:

- SCANNER de atividade de moeda e seus estocásticos, que muda automaticamente a tela para um gráfico onde um novo sinal aparece. Clicar no scanner facilita a criação dos gráficos necessários. Neste caso, o modelo "COLOR_SCHEME" configurado em 1 gráfico é copiado automaticamente para um novo gráfico com o indicador e as configurações. Em cada gráfico, após a criação, você pode alterar as configurações e os prazos.

- LOT e seu tamanho em dólares, disponível agora, é calculado no início de cada barra de minuto.

- PROFIT ( + Comissão + SWAP ) = a soma de todas as ordens abertas neste gráfico, calculada a cada tick.

- "TAKE PROFIT" recomendado em caso de acidente ou quando você se desconecta da negociação. O indicador dá sinais para o fechamento efetivo de transações, em vez de definir o "Take Profit" e "Stop Loss" usuais no servidor.

- SINAIS que acionam "Take Profit" e "Stop Loss" no servidor, se estiverem definidos, serão fornecidos a você de todas as maneiras, e a tela mudará automaticamente para esse gráfico.

- FILTROS de sinal estão disponíveis para inclusão nas configurações: "Signal_Optimizer" - para estocásticos juniores M5 e M1; "Filter_Stoch_M15" - sinais somente na direção M15; "Filter_Stoch_H1" - sinais somente na direção H1;

- LINHAS DE TENDÊNCIA e ícones comprar, vender, fechar, obter lucro, parar perdas, ordens de negociação, linhas de suporte e resistência, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - são desenhados continuamente.

- HISTÓRICO de suas ordens fechadas (as últimas 32) e todas as abertas são mostradas por ícones e linhas nos gráficos de todos os períodos.

- "SPREAD, valor do tick, volume" são mostrados atualmente em cada barra de minuto.

- O BLOQUEIO do indicador (seu stop) é controlado por um ícone piscando no botão de sinal - piscar significa que ele funciona.

- Uma CAPTURA DE TELA do gráfico pode ser salva no disco com um clique.

- Um algoritmo FLEXÍVEL tem configurações de parâmetros de tendência para os melhores sinais agora e no futuro. Uma previsão lógica é calculada e uma tendência esperada no futuro é desenhada.

Leia sobre o autor [ Perfil ]. Lá você pode ler as respostas para perguntas frequentes (FAQ ). Lá você também encontrará comentários sobre as configurações. Listas de todas as configurações e exemplos da operação do indicador em diferentes instrumentos e prazos são mostrados nas capturas de tela.

 No Metatrader-Market, clique em [ Ver no site MQL5 ] - há todas as capturas de tela e vídeos GIF e comentários com mais explicações.


MaxiFinishTrend 2
Stsiapan Kreidzich
4.78 (32)
Indicadores
Sistema de negociação inteligente. Todos os prazos, moedas, criptomoedas, metais... Todos os MT4 e quaisquer telas e modelos são configurados automaticamente. Um iniciante simplesmente negociará com base em um sinal. Os parâmetros de um algoritmo flexível exclusivo são abertos nas configurações.  Idéia 1: Além de "COMPRAR/VENDER", os sinais "OBTER LUCRO" são dados em pontos extremos. Essa tática aumenta o resultado - você tem lucros no máximo e tem mais transações.   Se "Take Profit" ou "Stop L
Stochastics Multi not delayed Step Stoch
Stsiapan Kreidzich
4 (2)
Indicadores
!!! Em [CodeBase] publiquei o código do indicador Mql4. Baixe o código gratuitamente !!! (Você deve adaptar o código ao atualizar o terminal). Este indicador é uma ferramenta do trader. Mostra o movimento da estocástica em todos os períodos e símbolos: М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 a cada minuto (a escala de tempo do atual até -240 minutos, ou seja, as últimas 4 horas). Step_Stoch supera a desvantagem dos indicadores estocásticos - lagging. Por exemplo, um aumento após uma queda em H1 (ou M30) depo
