MaxiFinish Gold

 Signaux d'entrée et de sortie de transactions pour l'or, le pétrole, les devises, la crypto - le tout dans MT4 sans redessiner et avec une prévision de tendance. Même un débutant peut facilement trader sur n'importe quelle période. Algorithme flexible et précis pour le réglage automatique des signaux visibles à l'écran, entendus en anglais, reçus sur un smartphone.

L'indicateur dispose d'un système d'indices pour former l'utilisateur. Passez le pointeur de la souris sur n'importe quel objet et vous verrez. Au lieu d'un manuel d'utilisation, téléchargez une version de démonstration gratuite et étudiez les détails sur le graphique après avoir arrêté le test.

Après l'achat, vous pouvez obtenir un bonus gratuit - un autre indicateur qui affiche de manière synchrone 6 stochastiques dans une fenêtre, et des instructions pour un trading et des réglages efficaces d'un trader - un programmeur avec plus de 14 ans d'expérience dans le trading. Écrivez-moi pour que je puisse vous l'envoyer.

Avantages et actions de l'indicateur :

- SCANNER de l'activité des devises et de leurs stochastiques, qui bascule automatiquement l'écran vers un graphique où un nouveau signal apparaît. En cliquant sur le scanner, il est facile de créer les graphiques nécessaires. Dans ce cas, le modèle "COLOR_SCHEME" configuré sur 1 graphique est automatiquement copié sur un nouveau graphique avec l'indicateur et les paramètres. Sur chaque graphique, après création, vous pouvez modifier les paramètres et les délais.

- Le LOT et sa taille en dollars, disponibles dès maintenant, sont calculés au début de chaque barre de minutes.

- PROFIT ( + Commission + SWAP ) = la somme de tous les ordres ouverts sur ce graphique, calculée à chaque tick.

- "TAKE PROFIT" recommandé en cas d'accident, ou lorsque vous vous déconnectez du trading. L'indicateur donne des signaux pour la clôture effective des transactions, au lieu de définir les habituels "Take Profit" et "Stop Loss" sur le serveur.

- LES SIGNAUX déclenchant "Take Profit" et "Stop Loss" sur le serveur, s'ils sont définis, vous seront donnés de toutes les manières, et l'écran passera automatiquement à ce graphique.

- Les FILTRES de signaux sont disponibles pour inclusion dans les paramètres : "Signal_Optimizer" - pour les stochastiques juniors M5 et M1 ; "Filter_Stoch_M15" - signaux uniquement dans la direction M15 ; "Filter_Stoch_H1" - signaux uniquement dans la direction H1 ;

- LES LIGNES DE TENDANCE et les icônes acheter, vendre, fermer, prendre des bénéfices, stop loss, ordres de trading, lignes de support et de résistance, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - sont dessinées en continu.

- L'HISTORIQUE de vos ordres clôturés (les 32 derniers) et de tous les ordres ouverts est affiché par des icônes et des lignes sur les graphiques de toutes les périodes.

- "SPREAD, tick Value, Volume" sont actuellement affichés sur chaque barre des minutes.

- LE VERROUILLAGE de l'indicateur (son arrêt) est contrôlé par une icône clignotante sur le bouton du signal - le clignotement signifie qu'il fonctionne.

- Une CAPTURE D'ÉCRAN du graphique peut être enregistrée sur le disque en un seul clic.

- Un algorithme FLEXIBLE dispose de paramètres de tendance pour les meilleurs signaux actuels et futurs. Une prévision logique est calculée et une tendance attendue dans le futur est tracée.

En savoir plus sur l'auteur [ Profil ]. Vous y trouverez les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ). Vous y trouverez également des commentaires sur les paramètres. Des listes de tous les paramètres et des exemples de fonctionnement de l'indicateur sur différents instruments et périodes de temps sont présentés dans les captures d'écran.

 Depuis Metatrader-Market, cliquez sur [ Voir sur le site MQL5 ] - vous y trouverez toutes les captures d'écran, des vidéos GIF et des commentaires avec plus d'explications.

Produits recommandés
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicateurs
Unlock powerful breakout opportunities The 123 Pattern is one of the most popular, powerful and flexible chart patterns. The pattern is made up of three price points: a bottom, a peak or valley, and a Fibonacci retracement between 38.2% and 71.8%. A pattern is considered valid when the price breaks beyond the last peak or valley, moment at which the indicator plots an arrow, rises an alert, and the trade can be placed. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ]
Ultimate Price Action ultimate version
Indra Lukmana
Indicateurs
Extended VERSION Ultimate solution on price action trade system Built Inside One Tool! Our smart algorithm tool will detect the price action pattern and alert upon potential with entry signals and exit levels including stoploss and takeprofit levels based on dynamic and unique calculation. This tool will also filters out market currency strength to ensure our entry are in a good currency conditions based on it's trend. Benefit You Get Easy, visual and effective price action detection. Gives
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
DMAX pro
Danny Teoh Kok Keong
Indicateurs
DMAX SIGNAL IS VERY POWERFUL TOOL TO HELP YOU ENTRY,ITS CAN DETECT OVERSOLD AND OVERBOUGHT IN FOREX MARKET. ITS CAN TRADE 24 FOREX PAIR IN MARKET, 80% ACCURATE RESULT. MANY TRADER FAIL BECAUSE OF ENTRY POINT AND EXIT POINT , SIGNAL OF DMAX WILL GIVE VERY GOOD SIGNAL TO LET YOU KNOW WHERE TO ENTRY AND EXIT.  RISK MANAGEMENT IS VERY IMPORTANT IN TRADING FOREX, PLEASE DONT RISK OVER 5% PER TRADE IS FORE MARKET
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Indicateurs
Les lignes de tendance sont l'outil d'analyse technique le plus essentiel dans le trading forex. Malheureusement, la plupart des commerçants ne les dessinent pas correctement. L'indicateur Automated Trendlines est un outil professionnel pour les traders sérieux qui vous aide à visualiser le mouvement de tendance des marchés. Il existe deux types de lignes de tendance, les lignes de tendance haussières et les lignes de tendance baissières. Dans la tendance haussière, la ligne de tendance du Fo
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalpeur pour la période M5. Négocie sur la paire de devises GBPUSD. Ce robot a été spécialement développé par une société de traders professionnels pour le trading de la livre sterling. Le robot ouvre environ 5 à 15 transactions par jour. Il est préférable de négocier avec des courtiers qui ont un faible écart sur GBPUSD jusqu'à 10 pips. Le dépôt minimum recommandé pour commencer est de 500 $ ou plus. Avantages : n'utilise pas de martingale. pas un filet. chaque transaction a un stop lo
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicateurs
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicateurs
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicateurs
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Indicateurs
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
PipStartex
Andrey Kozak
Indicateurs
PipStartex est un indicateur de scalping. Il trace des zones de surachat/survente sur le graphique, sous forme de canal. Des points jaunes apparaissent également sur le graphique lorsque le prix dépasse le canal. Lorsque le prix dépasse ce canal, il tente systématiquement de revenir en arrière. Connaissant cette tendance, chaque trader peut l'utiliser pour trader. Lorsque le prix dans la zone de survente dépasse le canal en dessous de la zone rouge, nous ouvrons une transaction d'achat. Lorsque
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Indicateurs
Forex Gump Trend is a universal indicator for highly effective determination of the trend direction. If you identify the trend correctly, this is 95% of trading success, because you will be able to open trades in the direction of the price movement and benefit from it. The Forex Gump Trend indicator helps traders with a high degree of efficiency to determine the current trend direction, as well as trend reversal points. The direction of the trend is shown by colored lines on the chart, and the
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Supply Demand Zone Signals
Sivakumar Subbaiya
Indicateurs
Advanced Supply & Demand Zone Dashboard The Ultimate Multi-Symbol, Multi-Strategy Scanner for Price Action Traders Description Tired of endlessly flipping through dozens of charts, manually searching for high-probability Supply and Demand zones? Do you spend hours trying to confirm setups with multiple indicators, only to miss the entry? The Advanced Supply & Demand Zone Dashboard is your all-in-one solution. This powerful indicator for MetaTrader 4 scans 20 different instruments across 4 key ti
Basic Candlestick Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
1 (1)
Indicateurs
Notre tableau de bord innovant " Basic Candlestick Patterns " est spécialement conçu pour identifier automatiquement les modèles de chandeliers rentables sur le graphique. Ce tableau de bord utilise des algorithmes avancés pour analyser les graphiques de prix en temps réel et détecter un large éventail de configurations de chandeliers, des plus classiques aux plus complexes. En outre, il dispose d'une interface facile à utiliser qui vous permet de visualiser les configurations détectées sur dif
Supply and Demand Monster MT4
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indicateurs
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Morning Star » pour MT4. - L'indicateur « Morning Star » est un indicateur très performant pour le trading Price Action : sans refonte, sans délai. - L'indicateur détecte les figures haussières Morning Star sur le graphique : signal de flèche bleue (voir images). - Alertes PC, mobile et e-mail. - Son homologue baissier « Evening Star » est également disponible (suivez le lien ci-dessous). - L'indicateur « Morning Star » est idéal pour combiner les niveaux de support e
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT4, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indicateurs
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Indicateurs
L'indicateur Last 50 Pips est conçu pour identifier rapidement des opportunités d'achat et de vente basées sur le comportement récent des prix. Il mesure la variation des prix sur les dernières bougies pour mettre en évidence en jaune les moments où le prix peut changer de direction. Signal d'achat : Vous devez ouvrir une position d' ACHAT lorsque l'indicateur passe du ROUGE au JAUNE , ce qui suggère un passage d'une tendance baissière à une tendance haussière. Veuillez consulter les images pou
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
PW Oscillator
Svyatoslav Kucher
5 (1)
Indicateurs
PW Oscillator   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно ис
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indicateurs
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
The Raven Binary Options Indicator
Ellan Dirgantara Tholkhah
1 (1)
Indicateurs
UPDATE: Works EXTREMELY well for EURJPY! --> more than 66% win rate monthly Guarantee! I want to introduce you the next-gen unique adaptive Binary options Indicator. This will destroy EURUSD & EURJPY The Raven is so sharp and efficient that it will pick the tops and bottoms of ANY type of market. Can also be used as a Forex Scalper. The Raven signal is based on multiple confirmation analysis. Gets confirmation from the most consistent signals known to man; Ichimoku, SMA, Bollinger Bands; and als
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Indicateurs
It will be the best tool for you to make a profit! Through unique algorithms You're going to see an amazing amount of right trading signals Make huge profits every day and realize more possibilities!   Like the car no money to buy it, the love of the girls dare not to pursue?Or the credit card bill is not paid, the rent does not have the extra money to settle?Or are you fed up with being bossed around by your boss and Hope to get more people's respect?Can't afford to buy the things you want ？ wa
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicateurs
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Indicateur Miraculous – Outil Forex et Binaire 100% Non-Repaint Basé sur le Carré de Neuf de Gann Cette vidéo présente l' Indicateur Miraculous , un outil de trading très précis et puissant, spécifiquement développé pour les traders du Forex et des Options Binaires . Ce qui rend cet indicateur unique est sa fondation sur le légendaire Carré de Neuf de Gann et la Loi de Vibration de Gann , en faisant l'un des outils de prévision les plus précis disponibles dans le trading moderne. L'Indicateur Mi
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Découvrez l'Indicateur d'Avion F-16, un outil de pointe pour MT4 conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Inspiré par la vitesse et la précision inégalées de l'avion de chasse F-16, cet indicateur combine des algorithmes avancés et une technologie de pointe pour offrir des performances inégalées sur les marchés financiers. Avec l'Indicateur d'Avion F-16, vous surplomberez la concurrence car il fournit une analyse en temps réel et génère des signaux de trading hautement précis. Ses f
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicateurs
Indicateur à l'avance   Elle détermine les niveaux et les zones de retournement du marché , vous permettant d'attendre que le prix revienne au niveau et d'entrer au début d'une nouvelle tendance, et non à sa fin. Il montre   niveaux d'inversion   lorsque le marché confirme un changement de direction et amorce un mouvement plus marqué. L'indicateur fonctionne sans redessinage, est optimisé pour tous les instruments et révèle tout son potentiel lorsqu'il est associé à   TREND LINES PRO   indicat
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicateurs
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume. Il se compose de trois lignes : Ligne d'épuisement du volume haussier Ligne d'épuisement du volume baissier Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier. Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atte
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION ! !! Cet indicateur est une super combinaison de nos deux indicateurs principaux ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Il montre les valeurs de force de la devise pour les TICK-UNITS et les signaux d'alerte pour 28 paires Forex. 11 unités de tic-tac différentes peuvent être utilisées. Ce sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30 secondes. La barre de Tick-Unit dans la sous-fenêtre sera affichée et déplacée vers la gauche lo
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicateurs
Cet indicateur est un indicateur d'analyse automatique des vagues, parfait pour le trading pratique ! Cas... Remarque :   je n'ai pas l'habitude d'utiliser des noms occidentaux pour l'évaluation des vagues. En raison de l'influence de la convention de dénomination de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), j'ai nommé la vague de base comme   un stylo   et la bande d'onde secondaire comme   un segment   . en même temps, le segment a la direction de la tendance.Le   segment de tendance principal   est no
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicateurs
SHOGUN Trade [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when the structural advantage is undeniable. 5 Strategic Benefits of Installi
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Indicateurs
Titre : Guide de Structure BBMA - Guide de Structure BBMA Description : Le Guide de Structure BBMA est un indicateur MQL4 spécialisé conçu pour aider les traders à comprendre plus facilement et efficacement l'évolution de la structure BBMA. BBMA, ou "Bollinger Bands Moving Average", est connu pour son slogan "Un Pas en Avant", soulignant l'importance de comprendre en profondeur la structure du marché. Avec le Guide de Structure BBMA, vous pouvez rapidement identifier les motifs de base de la
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Indicateurs
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience de trading de plus de 13 ans,   Quantum Breakout PRO   est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les zones d'év
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Indicateurs
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicateurs
L'indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d'entrée clé sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d'une dynamique qui s'installe dans une direction et affiche un signal précis juste avant un mouvement majeur.  Obtenez le scanner multi-symboles et multi-timeframes ici : Scanner pour ACB Breakout Arrows MT4 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis automatiquement par l’indicateur. P
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indicateurs
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicateurs
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Plus de l'auteur
MaxiFinishTrend 2
Stsiapan Kreidzich
4.78 (32)
Indicateurs
Système de trading intelligent. Tous les délais, devises, crypto-monnaies, métaux... Tous les MT4 ainsi que tous les écrans et modèles sont configurés automatiquement. Un débutant négociera simplement sur la base d'un signal. Les paramètres d'un algorithme flexible unique sont ouverts dans les paramètres.  Idée 1 : En plus de « ACHETER/VENDRE », le signal « OBTENIR UN PROFIT » est émis aux points extrêmes. Cette tactique augmente le résultat : vous réalisez des bénéfices au maximum et effectuez
Stochastics Multi not delayed Step Stoch
Stsiapan Kreidzich
4 (2)
Indicateurs
!!! Dans [CodeBase] j'ai publié le code indicateur Mql4. Téléchargez le code gratuitement !!! (Il faut adapter le code lors de la mise à jour du terminal). Cet indicateur est l'outil d'un trader. Sur toutes les périodes et symboles, il montre le mouvement des stochastiques М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 chaque minute (l'échelle de temps de l'actuelle à -240 minutes correspond aux 4 dernières heures). Step_Stoch élimine le manque de stochastique - lag. Par exemple, le fait que H1 (ou M30) après la ha
