MaxiFinish Gold

Avantages et actions de l'indicateur :





- SCANNER de l'activité des devises et de leurs stochastiques, qui bascule automatiquement l'écran vers un graphique où un nouveau signal apparaît. En cliquant sur le scanner, il est facile de créer les graphiques nécessaires. Dans ce cas, le modèle "COLOR_SCHEME" configuré sur 1 graphique est automatiquement copié sur un nouveau graphique avec l'indicateur et les paramètres. Sur chaque graphique, après création, vous pouvez modifier les paramètres et les délais.





- Le LOT et sa taille en dollars, disponibles dès maintenant, sont calculés au début de chaque barre de minutes.





- PROFIT ( + Commission + SWAP ) = la somme de tous les ordres ouverts sur ce graphique, calculée à chaque tick.





- "TAKE PROFIT" recommandé en cas d'accident, ou lorsque vous vous déconnectez du trading. L'indicateur donne des signaux pour la clôture effective des transactions, au lieu de définir les habituels "Take Profit" et "Stop Loss" sur le serveur.





- LES SIGNAUX déclenchant "Take Profit" et "Stop Loss" sur le serveur, s'ils sont définis, vous seront donnés de toutes les manières, et l'écran passera automatiquement à ce graphique.





- Les FILTRES de signaux sont disponibles pour inclusion dans les paramètres : "Signal_Optimizer" - pour les stochastiques juniors M5 et M1 ; "Filter_Stoch_M15" - signaux uniquement dans la direction M15 ; "Filter_Stoch_H1" - signaux uniquement dans la direction H1 ;





- LES LIGNES DE TENDANCE et les icônes acheter, vendre, fermer, prendre des bénéfices, stop loss, ordres de trading, lignes de support et de résistance, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - sont dessinées en continu.





- L'HISTORIQUE de vos ordres clôturés (les 32 derniers) et de tous les ordres ouverts est affiché par des icônes et des lignes sur les graphiques de toutes les périodes.





- "SPREAD, tick Value, Volume" sont actuellement affichés sur chaque barre des minutes.





- LE VERROUILLAGE de l'indicateur (son arrêt) est contrôlé par une icône clignotante sur le bouton du signal - le clignotement signifie qu'il fonctionne.





- Une CAPTURE D'ÉCRAN du graphique peut être enregistrée sur le disque en un seul clic.





- Un algorithme FLEXIBLE dispose de paramètres de tendance pour les meilleurs signaux actuels et futurs. Une prévision logique est calculée et une tendance attendue dans le futur est tracée.





En savoir plus sur l'auteur [ Profil ]. Vous y trouverez les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ). Vous y trouverez également des commentaires sur les paramètres. Des listes de tous les paramètres et des exemples de fonctionnement de l'indicateur sur différents instruments et périodes de temps sont présentés dans les captures d'écran.

Depuis Metatrader-Market, cliquez sur [ Voir sur le site MQL5 ] - vous y trouverez toutes les captures d'écran, des vidéos GIF et des commentaires avec plus d'explications.





Signaux d'entrée et de sortie de transactions pour l'or, le pétrole, les devises, la crypto - le tout dans MT4 sans redessiner et avec une prévision de tendance. Même un débutant peut facilement trader sur n'importe quelle période. Algorithme flexible et précis pour le réglage automatique des signaux visibles à l'écran, entendus en anglais, reçus sur un smartphone.