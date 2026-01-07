MaxiFinish Gold

 Altın, petrol, döviz, kripto para için işlemlere giriş ve çıkış sinyalleri - hepsi MT4'te yeniden çizim yapmadan ve trend tahminiyle. Yeni başlayan biri bile herhangi bir zaman diliminde kolayca işlem yapabilir. Ekranda görülebilen, İngilizce duyulabilen, akıllı telefonda alınabilen sinyalleri otomatik olarak ayarlamak için esnek ve doğru algoritma.

Gösterge, kullanıcıyı eğitmek için bir ipucu sistemine sahiptir. Fare işaretçisini herhangi bir nesnenin üzerine getirin ve göreceksiniz. Bir kullanıcı kılavuzu yerine, ücretsiz bir demo sürümü indirin ve testi durdurduktan sonra grafikteki ayrıntıları inceleyin.

Satın aldıktan sonra, ücretsiz bir bonus alabilirsiniz - bir pencerede 6 stokastiği eşzamanlı olarak gösteren başka bir gösterge ve 14 yılı aşkın işlem deneyimine sahip bir programcı olan bir tüccardan etkili işlem ve ayarlar için talimatlar. Bana yazın ki size gönderebileyim.

Göstergenin avantajları ve eylemleri:

- Ekranı otomatik olarak yeni bir sinyalin göründüğü bir grafiğe geçiren döviz aktivitesinin ve stokastiklerinin TARAYICISI. Tarayıcıya tıklamak gerekli grafikleri oluşturmayı kolaylaştırır. Bu durumda, 1 grafikte yapılandırılan "COLOR_SCHEME" şablonu, gösterge ve ayarlarla otomatik olarak yeni bir grafiğe kopyalanır. Her grafikte, oluşturulduktan sonra ayarları ve zaman dilimlerini değiştirebilirsiniz.

- LOT ve şu anda mevcut olan dolar cinsinden boyutu, her dakika çubuğunun başında hesaplanır.

- KÂR ( + Komisyon + SWAP ) = bu grafikte açık olan tüm emirlerin toplamı, her tik ile hesaplanır.

- Bir kaza durumunda veya işlemden ayrıldığınızda "KÂR AL" önerilir. Gösterge, sunucuda olağan "Kâr Al" ve "Zarar Durdur"u ayarlamak yerine, işlemlerin etkili bir şekilde kapatılması için sinyaller verir.

- Sunucuda "Kâr Al" ve "Zarar Durdur"u tetikleyen SİNYALLER, ayarlanmışlarsa, size her şekilde verilir ve ekran otomatik olarak o grafiğe geçer.

- Sinyal FİLTRELERİ ayarlara dahil edilebilir: "Signal_Optimizer" - junior stokastikler M5 ve M1 için; "Filter_Stoch_M15" - yalnızca M15 yönünde sinyaller; "Filter_Stoch_H1" - yalnızca H1 yönünde sinyaller;

- TREND ÇİZGİLERİ ve simgeler satın al, sat, kapat, kar al, zararı durdur, işlem emirleri, destek ve direnç çizgileri, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - sürekli olarak çizilir.

- Kapatılan emirlerinizin (son 32) ve tüm açık olanların GEÇMİŞİ, tüm zaman dilimlerinin grafiklerinde simgeler ve çizgilerle gösterilir.

- "SPREAD, tick Value, Volume" şu anda her dakika çubuğunda gösterilir.

- Göstergenin KİLİTLENMESİ (durdurma noktası), sinyal düğmesindeki yanıp sönen bir simgeyle kontrol edilir - yanıp sönmesi, çalıştığı anlamına gelir.

- Grafiğin EKRAN GÖRÜNTÜSÜ tek bir tıklamayla diske kaydedilebilir.

- ESNEK bir algoritma, şu anda ve gelecekte en iyi sinyaller için trend parametresi ayarlarına sahiptir. Mantıksal bir tahmin hesaplanır ve gelecekte beklenen bir trend çizilir.

Yazar hakkında bilgi edinin [ Profil ]. Orada sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını okuyabilirsiniz. Ayrıca ayarlarla ilgili yorumları da bulabilirsiniz. Tüm ayarların listeleri ve göstergenin farklı enstrümanlar ve zaman dilimlerinde çalışmasına ilişkin örnekler ekran görüntülerinde gösterilmektedir.

 Metatrader-Market'ten [ Sitede görüntüle MQL5 ]'e tıklayın - tüm ekran görüntüleri ve GIF-video ve daha fazla açıklama içeren yorumlar var.

Önerilen ürünler
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Göstergeler
Unlock powerful breakout opportunities The 123 Pattern is one of the most popular, powerful and flexible chart patterns. The pattern is made up of three price points: a bottom, a peak or valley, and a Fibonacci retracement between 38.2% and 71.8%. A pattern is considered valid when the price breaks beyond the last peak or valley, moment at which the indicator plots an arrow, rises an alert, and the trade can be placed. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ]
Ultimate Price Action ultimate version
Indra Lukmana
Göstergeler
Extended VERSION Ultimate solution on price action trade system Built Inside One Tool! Our smart algorithm tool will detect the price action pattern and alert upon potential with entry signals and exit levels including stoploss and takeprofit levels based on dynamic and unique calculation. This tool will also filters out market currency strength to ensure our entry are in a good currency conditions based on it's trend. Benefit You Get Easy, visual and effective price action detection. Gives
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
DMAX pro
Danny Teoh Kok Keong
Göstergeler
DMAX SIGNAL IS VERY POWERFUL TOOL TO HELP YOU ENTRY,ITS CAN DETECT OVERSOLD AND OVERBOUGHT IN FOREX MARKET. ITS CAN TRADE 24 FOREX PAIR IN MARKET, 80% ACCURATE RESULT. MANY TRADER FAIL BECAUSE OF ENTRY POINT AND EXIT POINT , SIGNAL OF DMAX WILL GIVE VERY GOOD SIGNAL TO LET YOU KNOW WHERE TO ENTRY AND EXIT.  RISK MANAGEMENT IS VERY IMPORTANT IN TRADING FOREX, PLEASE DONT RISK OVER 5% PER TRADE IS FORE MARKET
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Göstergeler
Trend çizgileri, forex ticaretinde en önemli teknik analiz aracıdır. Ne yazık ki, çoğu tüccar onları doğru şekilde çizmez. Otomatik Trend Çizgileri göstergesi, piyasaların trend hareketini görselleştirmenize yardımcı olan ciddi tüccarlar için profesyonel bir araçtır. İki tür Trend Çizgisi, Boğa Trend Çizgisi ve Ayı Trend Çizgisi vardır. Yükseliş trendinde, Forex trend çizgisi, fiyat hareketinin en düşük salınım noktalarından geçer. En az iki "en düşük düşük"ü birleştirmek, bir trend çizgisi o
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Göstergeler
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Göstergeler
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
PipStartex
Andrey Kozak
Göstergeler
PipStartex is an indicator for scalping. It draws overbought/oversold price zones on the chart in the form of a channel. It also draws yellow dots on the chart when the price goes beyond the channel. When the price goes beyond this channel, it always tries to return back. Knowing this pattern, every trader can use it for trading. When the price in the oversold zone goes beyond the channel below the red zone, we open a buy deal. When the price in the overbought zone goes beyond the channel above
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Göstergeler
Forex Gump Trend is a universal indicator for highly effective determination of the trend direction. If you identify the trend correctly, this is 95% of trading success, because you will be able to open trades in the direction of the price movement and benefit from it. The Forex Gump Trend indicator helps traders with a high degree of efficiency to determine the current trend direction, as well as trend reversal points. The direction of the trend is shown by colored lines on the chart, and the
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Supply Demand Zone Signals
Sivakumar Subbaiya
Göstergeler
Advanced Supply & Demand Zone Dashboard The Ultimate Multi-Symbol, Multi-Strategy Scanner for Price Action Traders Description Tired of endlessly flipping through dozens of charts, manually searching for high-probability Supply and Demand zones? Do you spend hours trying to confirm setups with multiple indicators, only to miss the entry? The Advanced Supply & Demand Zone Dashboard is your all-in-one solution. This powerful indicator for MetaTrader 4 scans 20 different instruments across 4 key ti
Basic Candlestick Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
1 (1)
Göstergeler
Yenilikçi Temel Mum Çubuğu Formasyonları Panomuz, grafikteki kârlı mum çubuğu formasyonlarını otomatik olarak belirlemek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu gösterge paneli, fiyat grafiklerini gerçek zamanlı olarak taramak ve klasikten karmaşığa kadar çok çeşitli mum çubuğu formasyonlarını tespit etmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Buna ek olarak, tespit edilen formasyonları farklı zaman dilimlerinde görselleştirmenize olanak tanıyan kullanımı kolay bir arayüze sahiptir ve bilinçli karar
Supply and Demand Monster MT4
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Göstergeler
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
Crypto_Forex Göstergesi MT4 için "Sabah Yıldızı deseni". - "Sabah Yıldızı deseni" göstergesi Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir: Yeniden boyama yok, gecikme yok. - Gösterge grafikte boğa Sabah Yıldızı desenlerini algılar: Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın). - PC, Mobil ve E-posta uyarılarıyla. - Ayrıca kardeşi - ayı "Akşam Yıldızı deseni" göstergesi mevcuttur (aşağıdaki bağlantıyı takip edin). - "Sabah Yıldızı deseni" göstergesi Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştir
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FiboZag
Andriy Sydoruk
Göstergeler
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Göstergeler
Last 50 Pips göstergesi, son fiyat hareketlerine dayalı olarak alım ve satım fırsatlarını hızlı bir şekilde belirlemek için tasarlanmıştır. Son mumlardaki fiyat değişimini ölçer ve fiyatın yön değiştirebileceği anları sarı renkle vurgular. Alım sinyali: Gösterge KIRMIZI dan SARI ya değiştiğinde ALIM pozisyonu açmalısınız, bu da düşüş trendinden yükseliş trendine geçişi önerir. Ne kadar kolay olduğunu görmek için lütfen resimlere bakın. Satış sinyali: Gösterge YEŞİL den SARI ya değiştiğinde SAT
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
PW Oscillator
Svyatoslav Kucher
5 (1)
Göstergeler
PW Oscillator   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно ис
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Göstergeler
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
The Raven Binary Options Indicator
Ellan Dirgantara Tholkhah
1 (1)
Göstergeler
UPDATE: Works EXTREMELY well for EURJPY! --> more than 66% win rate monthly Guarantee! I want to introduce you the next-gen unique adaptive Binary options Indicator. This will destroy EURUSD & EURJPY The Raven is so sharp and efficient that it will pick the tops and bottoms of ANY type of market. Can also be used as a Forex Scalper. The Raven signal is based on multiple confirmation analysis. Gets confirmation from the most consistent signals known to man; Ichimoku, SMA, Bollinger Bands; and als
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Göstergeler
It will be the best tool for you to make a profit! Through unique algorithms You're going to see an amazing amount of right trading signals Make huge profits every day and realize more possibilities!   Like the car no money to buy it, the love of the girls dare not to pursue?Or the credit card bill is not paid, the rent does not have the extra money to settle?Or are you fed up with being bossed around by your boss and Hope to get more people's respect?Can't afford to buy the things you want ？ wa
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Göstergeler
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
Miraculous Göstergesi – Gann Dokuz Kareye Dayalı %100 Tekrarlamayan Forex ve İkili Araç Bu video, Forex ve İkili Opsiyon traderları için özel olarak geliştirilmiş son derece doğru ve güçlü bir ticaret aracı olan Miraculous Göstergesi 'ni tanıtıyor. Bu göstergeyi benzersiz kılan, efsanevi Gann Dokuz Karesi ve Gann Titreşim Yasası 'na dayanmasıdır; bu da onu modern ticarette mevcut en hassas tahmin araçlarından biri yapmaktadır. Miraculous Göstergesi tamamen tekrarlamaz ; yani mum kapandıktan son
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Göstergeler
F-16 Uçak Göstergesini tanıtıyoruz, ticaret deneyiminizi devrimleştirmek için tasarlanmış son teknoloji bir MT4 aracı. F-16 savaş uçağının eşsiz hızı ve hassasiyetinden ilham alan bu gösterge, finansal piyasalarda eşi benzeri olmayan performans sunmak için ileri algoritmalar ve son teknoloji teknolojileri bir araya getirir. F-16 Uçak Göstergesi ile gerçek zamanlı analiz sunarak yüksek doğruluklu ticaret sinyalleri üretirken rekabetin üzerine çıkacaksınız. Dinamik özellikleri, farklı varlık sınıf
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
RFI levels PRO
Roman Podpora
Göstergeler
Önceden gösterge   Piyasa dönüş seviyelerini ve bölgelerini belirler , fiyatın seviyeye geri dönmesini beklemenize ve yeni bir trendin başlangıcında, sonunda değil, işleme girmenize olanak tanır. Gösteriyor   tersine çevirme seviyeleri       Piyasanın yön değişikliğini teyit ettiği ve daha fazla hareket oluşturduğu yer. Bu gösterge yeniden çizim gerektirmeden çalışır, her türlü enstrüman için optimize edilmiştir ve en yüksek potansiyelini bir enstrümanla birlikte kullanıldığında ortaya koyar.
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Göstergeler
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Göstergeler
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI !!! Bu gösterge, her iki ana göstergemizin ( Advanced Currency Strength 28  &   Advanced Currency IMPULSE with ALERT )  süper bir kombinasyonudur. TICK-UNITS için Para Birimi Gücü değerlerini ve 28 Forex çifti için uyarı sinyallerini gösterir. 11 farklı Tick-Unit kullanılabilir. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ve 30 Saniyedir. Alt penceredeki Tick-Unit çubuğu, saniyenin zamanlayıcısı içinde en az 1 tik olduğunda gösterilecek ve sola kaydırılacaktır.  Yalnızca BİR
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Göstergeler
Bu gösterge, pratik ticaret için mükemmel olan otomatik dalga analizine yönelik bir göstergedir! Dava... Not:   Dalga sınıflandırması için Batılı isimleri kullanmaya alışkın değilim. Tang Lun'un (Tang Zhong Shuo Zen) adlandırma kuralının etkisiyle, temel dalgayı   kalem   , ikincil dalga bandını ise   segment   olarak adlandırdım. aynı zamanda segmentin trend yönü vardır. Adlandırma   esas olarak trend segmentidir   (bu adlandırma yöntemi gelecekteki notlarda kullanılacaktır, öncelikle söyleyey
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Göstergeler
SHOGUN Trade [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when the structural advantage is undeniable. 5 Strategic Benefits of Installi
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Göstergeler
Başlık: BBMA Yapı Rehberi - BBMA Yapı Rehberi Açıklama: BBMA Yapı Rehberi, BBMA yapısının evrimini daha kolay ve verimli anlamak için tasarlanmış özel bir MQL4 göstergesidir. BBMA veya "Bollinger Bands Moving Average", "Bir Adım Önde" sloganıyla bilinir ve piyasa yapısını derinlemesine anlamanın önemini vurgular. BBMA Yapı Rehberi ile fiyat dalgalanmalarını tetikleyen temel piyasa yapı desenlerini hızlı bir şekilde tanımlayabilirsiniz. Bu, daha bilinçli ve etkili ticaret kararları almanıza ya
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Göstergeler
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret deneyimine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen   Quantum Breakout PRO   , yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna dayalı olara
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Göstergeler
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada kritik bir giriş sinyali sağlar. Gösterge, belirli bir yönde güçlenen momentumu sürekli tarar ve büyük bir hareket başlamadan hemen önce doğru giriş sinyalini verir.  Çoklu sembol ve çoklu zaman dilimi tarayıcıyı buradan edinin - ACB Breakout Arrows MT4 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak sağlar. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini takip eden MTF Ta
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Göstergeler
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Göstergeler
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Yazarın diğer ürünleri
MaxiFinishTrend 2
Stsiapan Kreidzich
4.78 (32)
Göstergeler
Akıllı ticaret sistemi. Tüm zaman dilimleri, para birimleri, kripto para birimleri, metaller... Tüm MT4 ve tüm ekranlar ve şablonlar otomatik olarak yapılandırılır. Yeni başlayan biri basitçe bir sinyale dayanarak ticaret yapacaktır. Benzersiz esnek bir algoritmanın parametreleri ayarlarda açıktır .  Fikir 1: “AL/SAT”ın yanı sıra ekstrem noktalarda “KÂR EDİN” sinyali de veriliyor. Bu taktik sonucu artırır; maksimumda kar elde edersiniz ve daha fazla işlem yaparsınız.  "Kar Al" veya "Zararı Durd
Stochastics Multi not delayed Step Stoch
Stsiapan Kreidzich
4 (2)
Göstergeler
!!! [CodeBase]'de Mql4 gösterge kodunu yayınladım. Kodu ücretsiz indirin !!! (Terminali güncellerken kodu uyarlamanız gerekir). Bu gösterge bir tüccarın aracıdır. Tüm periyotlarda ve sembollerde, М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 stokastiklerinin her dakikadaki hareketini gösterir (mevcut olandan -240 dakikaya kadar olan zaman ölçeği son 4 saattir). Step_Stoch, stokastik eksikliğini ortadan kaldırır - gecikme. Örneğin, yükselişten sonra H1'in (veya M30'un) düşmeye başlaması, olağan stokastik H1'de 60 d
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt