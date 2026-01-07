MaxiFinish Gold





Gösterge, kullanıcıyı eğitmek için bir ipucu sistemine sahiptir. Fare işaretçisini herhangi bir nesnenin üzerine getirin ve göreceksiniz. Bir kullanıcı kılavuzu yerine, ücretsiz bir demo sürümü indirin ve testi durdurduktan sonra grafikteki ayrıntıları inceleyin.





Satın aldıktan sonra, ücretsiz bir bonus alabilirsiniz - bir pencerede 6 stokastiği eşzamanlı olarak gösteren başka bir gösterge ve 14 yılı aşkın işlem deneyimine sahip bir programcı olan bir tüccardan etkili işlem ve ayarlar için talimatlar. Bana yazın ki size gönderebileyim.





Göstergenin avantajları ve eylemleri:





- Ekranı otomatik olarak yeni bir sinyalin göründüğü bir grafiğe geçiren döviz aktivitesinin ve stokastiklerinin TARAYICISI. Tarayıcıya tıklamak gerekli grafikleri oluşturmayı kolaylaştırır. Bu durumda, 1 grafikte yapılandırılan "COLOR_SCHEME" şablonu, gösterge ve ayarlarla otomatik olarak yeni bir grafiğe kopyalanır. Her grafikte, oluşturulduktan sonra ayarları ve zaman dilimlerini değiştirebilirsiniz.





- LOT ve şu anda mevcut olan dolar cinsinden boyutu, her dakika çubuğunun başında hesaplanır.





- KÂR ( + Komisyon + SWAP ) = bu grafikte açık olan tüm emirlerin toplamı, her tik ile hesaplanır.





- Bir kaza durumunda veya işlemden ayrıldığınızda "KÂR AL" önerilir. Gösterge, sunucuda olağan "Kâr Al" ve "Zarar Durdur"u ayarlamak yerine, işlemlerin etkili bir şekilde kapatılması için sinyaller verir.





- Sunucuda "Kâr Al" ve "Zarar Durdur"u tetikleyen SİNYALLER, ayarlanmışlarsa, size her şekilde verilir ve ekran otomatik olarak o grafiğe geçer.





- Sinyal FİLTRELERİ ayarlara dahil edilebilir: "Signal_Optimizer" - junior stokastikler M5 ve M1 için; "Filter_Stoch_M15" - yalnızca M15 yönünde sinyaller; "Filter_Stoch_H1" - yalnızca H1 yönünde sinyaller;





- TREND ÇİZGİLERİ ve simgeler satın al, sat, kapat, kar al, zararı durdur, işlem emirleri, destek ve direnç çizgileri, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - sürekli olarak çizilir.





- Kapatılan emirlerinizin (son 32) ve tüm açık olanların GEÇMİŞİ, tüm zaman dilimlerinin grafiklerinde simgeler ve çizgilerle gösterilir.





- "SPREAD, tick Value, Volume" şu anda her dakika çubuğunda gösterilir.





- Göstergenin KİLİTLENMESİ (durdurma noktası), sinyal düğmesindeki yanıp sönen bir simgeyle kontrol edilir - yanıp sönmesi, çalıştığı anlamına gelir.





- Grafiğin EKRAN GÖRÜNTÜSÜ tek bir tıklamayla diske kaydedilebilir.





- ESNEK bir algoritma, şu anda ve gelecekte en iyi sinyaller için trend parametresi ayarlarına sahiptir. Mantıksal bir tahmin hesaplanır ve gelecekte beklenen bir trend çizilir.





Yazar hakkında bilgi edinin [ Profil ]. Orada sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını okuyabilirsiniz. Ayrıca ayarlarla ilgili yorumları da bulabilirsiniz. Tüm ayarların listeleri ve göstergenin farklı enstrümanlar ve zaman dilimlerinde çalışmasına ilişkin örnekler ekran görüntülerinde gösterilmektedir.

Metatrader-Market'ten [ Sitede görüntüle MQL5 ]'e tıklayın - tüm ekran görüntüleri ve GIF-video ve daha fazla açıklama içeren yorumlar var.





Altın, petrol, döviz, kripto para için işlemlere giriş ve çıkış sinyalleri - hepsi MT4'te yeniden çizim yapmadan ve trend tahminiyle. Yeni başlayan biri bile herhangi bir zaman diliminde kolayca işlem yapabilir. Ekranda görülebilen, İngilizce duyulabilen, akıllı telefonda alınabilen sinyalleri otomatik olarak ayarlamak için esnek ve doğru algoritma.