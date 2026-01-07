MaxiFinish Gold





Der Indikator verfügt über ein System von Hinweisen zur Schulung des Benutzers. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein beliebiges Objekt und Sie werden es sehen. Laden Sie anstelle eines Benutzerhandbuchs eine kostenlose Demoversion herunter und studieren Sie die Details auf dem Diagramm, nachdem Sie den Test beendet haben.





Nach dem Kauf können Sie einen kostenlosen Bonus erhalten – einen weiteren Indikator, der synchron 6 Stochastiken in einem Fenster anzeigt, sowie Anweisungen für effektives Handeln und Einstellungen von einem Händler – einem Programmierer mit über 14 Jahren Handelserfahrung. Schreiben Sie mir, damit ich es Ihnen zusenden kann.





Vorteile und Aktionen des Indikators:





- SCANNER der Währungsaktivität und ihrer Stochastik, der den Bildschirm automatisch auf ein Diagramm umschaltet, in dem ein neues Signal erscheint. Durch Klicken auf den Scanner können die erforderlichen Diagramme einfach erstellt werden. In diesem Fall wird die auf 1 Diagramm konfigurierte Vorlage „COLOR_SCHEME“ automatisch in ein neues Diagramm mit dem Indikator und den Einstellungen kopiert. Auf jedem Diagramm können Sie nach der Erstellung die Einstellungen und Zeitrahmen ändern.





- LOT und seine Größe in Dollar, jetzt verfügbar, werden zu Beginn jedes Minutenbalkens berechnet.





- PROFIT ( + Kommission + SWAP ) = die Summe aller auf diesem Diagramm geöffneten Aufträge, berechnet mit jedem Tick.





- „TAKE PROFIT“ empfohlen im Falle eines Unfalls oder wenn Sie vom Handel abschalten. Der Indikator gibt Signale für den effektiven Abschluss von Transaktionen, anstatt die üblichen „Take Profit“ und „Stop Loss“ auf dem Server festzulegen.





- SIGNALE, die „Take Profit“ und „Stop Loss“ auf dem Server auslösen, werden Ihnen, wenn sie festgelegt sind, auf alle Arten gegeben, und der Bildschirm wechselt automatisch zu diesem Diagramm.





- Signalfilter sind zur Aufnahme in die Einstellungen verfügbar: „Signal_Optimizer“ – für Junior-Stochastik M5 und M1; "Filter_Stoch_M15" - Signale nur in Richtung M15; "Filter_Stoch_H1" - Signale nur in Richtung H1;





- TRENDLINIEN und Symbole Kaufen, Verkaufen, Schließen, Gewinnmitnahme, Stop-Loss, Handelsaufträge, Unterstützungs- und Widerstandslinien, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - werden kontinuierlich gezeichnet.





- HISTORIE Ihrer geschlossenen Aufträge (die letzten 32) und aller offenen Aufträge werden durch Symbole und Linien auf den Diagrammen aller Zeitrahmen angezeigt.





- "SPREAD, Tick-Wert, Volumen" werden derzeit auf jedem Minutenbalken angezeigt.





- Das SPERREN des Indikators (sein Stopp) wird durch ein blinkendes Symbol auf der Signalschaltfläche gesteuert - Blinken bedeutet, dass er funktioniert.





- EIN BILDSCHIRMAUFNAHME des Diagramms kann mit einem Klick auf der Festplatte gespeichert werden.





- Ein FLEXIBLER Algorithmus verfügt über Trendparametereinstellungen für die besten Signale jetzt und in der Zukunft. Eine logische Prognose wird berechnet und ein erwarteter Trend in der Zukunft wird gezeichnet.





Signale zum Ein- und Ausstieg aus Trades für Gold, Öl, Währungen, Krypto – alles in MT4 ohne Neuzeichnen und mit Trendprognose. Sogar ein Anfänger kann problemlos in jedem Zeitrahmen handeln. Flexibler und genauer Algorithmus zur automatischen Abstimmung von Signalen, die auf dem Bildschirm angezeigt, auf Englisch gehört und auf einem Smartphone empfangen werden können.