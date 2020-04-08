MaxiFinish Gold
- Indicatori
- Stsiapan Kreidzich
- Versione: 26.1
- Aggiornato: 7 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
Segnali per entrare e uscire da operazioni su oro, petrolio, valute, criptovalute, tutto in MT4 senza ridisegnare e con una previsione di tendenza. Anche un principiante può facilmente fare trading su qualsiasi intervallo di tempo. Algoritmo flessibile e preciso per segnali di auto-tuning che possono essere visualizzati sullo schermo, ascoltati in inglese, ricevuti su uno smartphone.
L'indicatore ha un sistema di suggerimenti per la formazione dell'utente. Passa il puntatore del mouse su qualsiasi oggetto e vedrai. Invece di un manuale utente, scarica una versione demo gratuita e studia i dettagli sul grafico dopo aver interrotto il test.
Dopo l'acquisto, puoi ottenere un bonus gratuito, un altro indicatore che mostra in modo sincrono 6 stocastici in una finestra e istruzioni per un trading efficace e impostazioni da un trader, un programmatore con oltre 14 anni di esperienza di trading. Scrivimi in modo che io possa inviartelo.
Vantaggi e azioni dell'indicatore:
- SCANNER dell'attività valutaria e dei loro stocastici, che passa automaticamente lo schermo a un grafico in cui appare un nuovo segnale. Cliccando sullo scanner è facile creare i grafici necessari. In questo caso, il modello "COLOR_SCHEME" configurato su 1 grafico viene automaticamente copiato su un nuovo grafico con l'indicatore e le impostazioni. Su ogni grafico, dopo la creazione, puoi modificare le impostazioni e gli intervalli di tempo.
- LOT e la sua dimensione in dollari, disponibile ora, viene calcolata all'inizio di ogni barra dei minuti.
- PROFIT ( + Commissione + SWAP ) = la somma di tutti gli ordini aperti su questo grafico, calcolata con ogni tick.
- "TAKE PROFIT" consigliato in caso di incidente o quando ci si disconnette dal trading. L'indicatore fornisce segnali per la chiusura effettiva delle transazioni, invece di impostare i soliti "Take Profit" e "Stop Loss" sul server.
- I SEGNALI che attivano "Take Profit" e "Stop Loss" sul server, se sono impostati, ti verranno forniti in tutti i modi e lo schermo passerà automaticamente a quel grafico.
- I FILTRI del segnale sono disponibili per l'inclusione nelle impostazioni: "Signal_Optimizer" - per gli stocastici junior M5 e M1; "Filter_Stoch_M15" - segnali solo nella direzione M15; "Filter_Stoch_H1" - segnali solo nella direzione H1;
- LINEE DI TENDENZA e icone acquista, vendi, chiudi, prendi profitto, stop loss, ordini di trading, linee di supporto e resistenza, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - vengono disegnate continuamente.
- La CRONOLOGIA dei tuoi ordini chiusi (gli ultimi 32) e di tutti quelli aperti è mostrata da icone e linee sui grafici di tutti i timeframe.
- "SPREAD, tick Value, Volume" sono attualmente mostrati su ogni barra dei minuti.
- Il BLOCCAGGIO dell'indicatore (il suo stop) è controllato da un'icona lampeggiante sul pulsante del segnale - lampeggiante significa che funziona.
- Uno SCREENSHOT del grafico può essere salvato su disco con un clic.
- Un algoritmo FLESSIBILE ha impostazioni dei parametri di tendenza per i migliori segnali ora e in futuro. Viene calcolata una previsione logica e viene disegnata una tendenza prevista per il futuro.
Leggi sull'autore [ Profilo ]. Lì puoi leggere le risposte alle domande frequenti (FAQ ). Lì troverai anche commenti sulle impostazioni. Elenchi di tutte le impostazioni ed esempi del funzionamento dell'indicatore su diversi strumenti e timeframe sono mostrati negli screenshot.
Da Metatrader-Market clicca [Visualizza sul sito MQL5] - ci sono tutti gli screenshot e i video GIF e commenti con maggiori spiegazioni.