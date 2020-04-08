MaxiFinish Gold





L'indicatore ha un sistema di suggerimenti per la formazione dell'utente. Passa il puntatore del mouse su qualsiasi oggetto e vedrai. Invece di un manuale utente, scarica una versione demo gratuita e studia i dettagli sul grafico dopo aver interrotto il test.





Dopo l'acquisto, puoi ottenere un bonus gratuito, un altro indicatore che mostra in modo sincrono 6 stocastici in una finestra e istruzioni per un trading efficace e impostazioni da un trader, un programmatore con oltre 14 anni di esperienza di trading. Scrivimi in modo che io possa inviartelo.





Vantaggi e azioni dell'indicatore:





- SCANNER dell'attività valutaria e dei loro stocastici, che passa automaticamente lo schermo a un grafico in cui appare un nuovo segnale. Cliccando sullo scanner è facile creare i grafici necessari. In questo caso, il modello "COLOR_SCHEME" configurato su 1 grafico viene automaticamente copiato su un nuovo grafico con l'indicatore e le impostazioni. Su ogni grafico, dopo la creazione, puoi modificare le impostazioni e gli intervalli di tempo.





- LOT e la sua dimensione in dollari, disponibile ora, viene calcolata all'inizio di ogni barra dei minuti.





- PROFIT ( + Commissione + SWAP ) = la somma di tutti gli ordini aperti su questo grafico, calcolata con ogni tick.





- "TAKE PROFIT" consigliato in caso di incidente o quando ci si disconnette dal trading. L'indicatore fornisce segnali per la chiusura effettiva delle transazioni, invece di impostare i soliti "Take Profit" e "Stop Loss" sul server.





- I SEGNALI che attivano "Take Profit" e "Stop Loss" sul server, se sono impostati, ti verranno forniti in tutti i modi e lo schermo passerà automaticamente a quel grafico.





- I FILTRI del segnale sono disponibili per l'inclusione nelle impostazioni: "Signal_Optimizer" - per gli stocastici junior M5 e M1; "Filter_Stoch_M15" - segnali solo nella direzione M15; "Filter_Stoch_H1" - segnali solo nella direzione H1;





- LINEE DI TENDENZA e icone acquista, vendi, chiudi, prendi profitto, stop loss, ordini di trading, linee di supporto e resistenza, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - vengono disegnate continuamente.





- La CRONOLOGIA dei tuoi ordini chiusi (gli ultimi 32) e di tutti quelli aperti è mostrata da icone e linee sui grafici di tutti i timeframe.





- "SPREAD, tick Value, Volume" sono attualmente mostrati su ogni barra dei minuti.





- Il BLOCCAGGIO dell'indicatore (il suo stop) è controllato da un'icona lampeggiante sul pulsante del segnale - lampeggiante significa che funziona.





- Uno SCREENSHOT del grafico può essere salvato su disco con un clic.





- Un algoritmo FLESSIBILE ha impostazioni dei parametri di tendenza per i migliori segnali ora e in futuro. Viene calcolata una previsione logica e viene disegnata una tendenza prevista per il futuro.





Leggi sull'autore [ Profilo ]. Lì puoi leggere le risposte alle domande frequenti (FAQ ). Lì troverai anche commenti sulle impostazioni. Elenchi di tutte le impostazioni ed esempi del funzionamento dell'indicatore su diversi strumenti e timeframe sono mostrati negli screenshot.

Da Metatrader-Market clicca [ Visualizza sul sito MQL5 ] - ci sono tutti gli screenshot e i video GIF e commenti con maggiori spiegazioni.





Segnali per entrare e uscire da operazioni su oro, petrolio, valute, criptovalute, tutto in MT4 senza ridisegnare e con una previsione di tendenza. Anche un principiante può facilmente fare trading su qualsiasi intervallo di tempo. Algoritmo flessibile e preciso per segnali di auto-tuning che possono essere visualizzati sullo schermo, ascoltati in inglese, ricevuti su uno smartphone.