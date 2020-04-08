MaxiFinish Gold

 금, 석유, 통화, 암호화폐에 대한 거래 진입 및 종료 신호 - 모두 MT4에서 다시 그리지 않고 추세 예측과 함께 제공됩니다. 초보자도 모든 시간대에서 쉽게 거래할 수 있습니다. 화면에서 볼 수 있고, 영어로 들을 수 있고, 스마트폰에서 수신할 수 있는 신호를 자동 조정하기 위한 유연하고 정확한 알고리즘.

이 지표에는 사용자를 교육하기 위한 힌트 시스템이 있습니다. 마우스 포인터를 아무 객체 위에 올려놓으면 표시됩니다. 사용 설명서 대신 무료 데모 버전을 다운로드하여 테스트를 중단한 후 차트에서 세부 정보를 연구하세요.

구매 후 무료 보너스를 받을 수 있습니다. 한 창에 6개의 스토캐스틱을 동기적으로 표시하는 또 다른 지표와 14년 이상의 거래 경험을 가진 프로그래머인 트레이더의 효과적인 거래 및 설정에 대한 지침입니다. 저에게 편지를 쓰면 보내드리겠습니다.

이 지표의 장점과 동작:

- 통화 활동 및 스토캐스틱의 스캐너로, 새 신호가 나타나는 차트로 화면을 자동으로 전환합니다. 스캐너를 클릭하면 필요한 차트를 쉽게 만들 수 있습니다. 이 경우 1개 차트에 구성된 "COLOR_SCHEME" 템플릿이 지표와 설정이 있는 새 차트에 자동으로 복사됩니다. 각 차트에서 만든 후 설정과 타임프레임을 변경할 수 있습니다.

- 현재 사용 가능한 LOT 및 달러 단위의 크기는 각 분 막대의 시작 부분에서 계산됩니다.

- 이익(+ 수수료 + 스왑) = 이 차트에서 열려 있는 모든 주문의 합계로, 각 틱으로 계산됩니다.

- 사고가 발생하거나 거래에서 연결이 끊어졌을 때 "이익 실현"을 권장합니다. 이 지표는 서버에서 일반적인 "이익 실현" 및 "손절매"를 설정하는 대신 거래를 효과적으로 마감하기 위한 신호를 제공합니다.

- 서버에서 "이익 실현" 및 "손절매"를 트리거하는 신호가 설정되어 있는 경우 모든 방식으로 제공되며 화면이 자동으로 해당 차트로 전환됩니다.

- 신호 필터는 설정에 포함할 수 있습니다: "Signal_Optimizer" - 주니어 스토캐스틱 M5 및 M1용; "Filter_Stoch_M15" - M15 방향으로만 신호; "Filter_Stoch_H1" - H1 방향으로만 신호;

- 추세선 및 매수, 매도, 마감, 이익 실현, 손절매, 거래 주문, 지지선 및 저항선인 "PikLineBUY", "PikLineSELL" 아이콘은 지속적으로 그려집니다.

- 마감 주문(마지막 32개)의 내역과 모든 미결 주문은 모든 시간대 차트의 아이콘과 선으로 표시됩니다.

- "SPREAD, tick Value, Volume"은 현재 각 분 막대에 표시됩니다.

- 지표 잠금(해당 정지)은 신호 버튼의 깜박이는 아이콘으로 제어됩니다. 깜박임은 작동을 의미합니다.

- 차트의 스크린샷은 클릭 한 번으로 디스크에 저장할 수 있습니다.

- 유연한 알고리즘은 현재와 미래의 최상의 신호에 대한 추세 매개변수 설정을 가지고 있습니다. 논리적 예측이 계산되고 미래의 예상 추세가 도출됩니다.

작성자에 대한 정보 읽기 [ 프로필 ]. 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 답변을 읽을 수 있습니다. 설정에 대한 의견도 찾을 수 있습니다. 모든 설정 목록과 다양한 계측기와 시간 프레임에서 지표가 작동하는 예가 스크린샷에 표시됩니다.

 Metatrader-Market에서 [사이트 MQL5에서 보기]를 클릭하세요. 모든 스크린샷과 GIF 비디오, 그리고 더 많은 설명이 담긴 댓글이 있습니다.

