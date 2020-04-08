MaxiFinish Gold

 Сигналы для входа и выхода из сделок по золоту, нефти, валютам, крипте - все в МТ4 без перерисовки и с прогнозом тренда. Даже новичок сможет легко торговать на любом таймфрейме. Гибкий и точный алгоритм автонастройки сигналов, которые можно увидеть на экране, услышать на английском языке, получить на смартфоне.

Индикатор имеет систему подсказок для обучения пользователя. Наведите указатель мыши на любой объект и вы увидите. Вместо руководства пользователя скачайте бесплатную демо-версию и изучите детали на графике после остановки теста.

После покупки вы можете получить бесплатный бонус - еще один индикатор, который синхронно показывает 6 стохастиков в одном окне, и инструкцию по эффективной торговле и настройке от трейдера - программиста с более чем 14-летним опытом торговли. Напишите мне, чтобы я мог вам ее отправить.

Преимущества и действия индикатора:

- СКАНЕР активности валют и их стохастиков, который автоматически переключает экран на график, где появляется новый сигнал. Нажатие на сканер позволяет легко создавать необходимые графики. При этом шаблон "COLOR_SCHEME", настроенный на 1 графике, автоматически копируется на новый график с индикатором и настройками. На каждом графике после создания можно менять настройки и таймфреймы.

- ЛОТ и его размер в долларах, доступный сейчас, рассчитывается в начале каждого минутного бара.

- ПРИБЫЛЬ ( + Комиссия + СВОП ) = сумма всех открытых на этом графике ордеров, рассчитываемая с каждым тиком.

- "TAKE PROFIT" рекомендуется на случай аварии, или при отключении от торговли. Индикатор дает сигналы для эффективного закрытия сделок, вместо установки привычных "Take Profit" и "Stop Loss" на сервере.

- СИГНАЛЫ срабатывания "Take Profit" и "Stop Loss" на сервере, если они установлены, будут выдаваться вам всеми способами, и экран автоматически переключится на этот график.

- ФИЛЬТРЫ сигналов доступны для включения в настройках: "Signal_Optimizer" - для младших стохастиков M5 и M1; "Filter_Stoch_M15" - сигналы только в направлении M15; "Filter_Stoch_H1" - сигналы только в направлении H1;

- ЛИНИИ ТРЕНДОВ и значки buy, sell, close, take profit, stop loss, торговые ордера, линии поддержки и сопротивления, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - рисуются непрерывно.

- ИСТОРИЯ ваших закрытых ордеров (последние 32), а также всех открытых, отображается значками и линиями на графиках всех таймфреймов.

- "SPREAD, Tick Value, Volume" в настоящее время отображаются на каждом минутном баре.

- LOCKING индикатора (его остановка) контролируется мигающей иконкой на кнопке сигнала - мигание означает, что он работает.

- СКРИНШОТ графика можно сохранить на диск одним щелчком мыши.

- ГИБКИЙ алгоритм имеет настройки параметров тренда для лучших сигналов сейчас и в будущем. Рассчитывается логический прогноз и рисуется ожидаемый тренд в будущем.

Читайте об авторе [ Профиль ]. Там же вы можете прочитать ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ ). Там же вы найдете комментарии по настройкам. Списки всех настроек и примеры работы индикатора на разных инструментах и ​​таймфреймах показаны на скриншотах.

 Из Metatrader-Market нажмите [Просмотр на сайте MQL5] - там все скриншоты и GIF-видео и комментарии с дополнительными пояснениями.


Рекомендуем также
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Индикаторы
Паттерн 123 - один из самых популярных, мощных и гибких графических паттернов. Паттерн состоит из трех ценовых точек: дна, пика или долины и восстановления Фибоначчи между 38,2% и 71,8%. Паттерн считается действительным, когда цена выходит за пределы последнего пика или долины, в момент, когда индикатор строит стрелку, выдает предупреждение, и сделка может быть размещена. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Четкие торговые сигна
Ultimate Price Action ultimate version
Indra Lukmana
Индикаторы
Extended VERSION Ultimate solution on price action trade system Built Inside One Tool! Our smart algorithm tool will detect the price action pattern and alert upon potential with entry signals and exit levels including stoploss and takeprofit levels based on dynamic and unique calculation. This tool will also filters out market currency strength to ensure our entry are in a good currency conditions based on it's trend. Benefit You Get Easy, visual and effective price action detection. Gives
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
DMAX pro
Danny Teoh Kok Keong
Индикаторы
DMAX SIGNAL IS VERY POWERFUL TOOL TO HELP YOU ENTRY,ITS CAN DETECT OVERSOLD AND OVERBOUGHT IN FOREX MARKET. ITS CAN TRADE 24 FOREX PAIR IN MARKET, 80% ACCURATE RESULT. MANY TRADER FAIL BECAUSE OF ENTRY POINT AND EXIT POINT , SIGNAL OF DMAX WILL GIVE VERY GOOD SIGNAL TO LET YOU KNOW WHERE TO ENTRY AND EXIT.  RISK MANAGEMENT IS VERY IMPORTANT IN TRADING FOREX, PLEASE DONT RISK OVER 5% PER TRADE IS FORE MARKET
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Индикаторы
Линии тренда являются наиболее важным инструментом технического анализа в торговле на рынке Форекс. К сожалению, большинство трейдеров рисуют их неправильно. Индикатор Automated Trendlines — это профессиональный инструмент для серьезных трейдеров, который поможет вам визуализировать трендовое движение рынков. Есть два типа линий тренда: бычьи линии тренда и медвежьи линии тренда. В восходящем тренде линия тренда Форекс проводится через самые низкие точки колебания ценового движения. Соединени
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Эксперты
Робот скальпер для таймфрейма M5. Торгует на валютной паре GBPUSD. Этот робот был специально разработан компанией профессиональных трейдеров для торговли на фунте стерлинге. Робот примерно открывает от 5 до 15 торговых сделок каждый день. Лучше всего торгует с брокерами у которых низкий спред по GBPUSD до 10 пунктов. Рекомендуемы минимальный депозит для старта от 500$ и больше. Преимущества: не использует мартингейл. не сеточник. каждая сделка имеет стоплосс. профессиональный бот специально для
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Индикаторы
PABT Pattern Indicator - это классическая реализация одного из сигнальных паттернов.  Логика индикатора заключается в том, что он определяет ситуации в которых максимум и минимум сигнального бара находится в пределах максимума и минимума предыдущего бара, тем самым показывает разворот тренда. Для сигнала на покупку сигнальный бар закрывается выше цены открытия, для сигнала на продажу сигнальный бар закрывается ниже цены открытия, предыдущий бар соответственно противоположного сигнальному типа. В
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
PipStartex
Andrey Kozak
Индикаторы
PipStartex - индикатор для скальпинга. Он рисует на графике в виде канала зоны перекупленности/перепроданности цены. А так же рисует желтыми точками на графике моменты выхода цены за пределы канала. Когда цена выходит за пределы этого канала - она всегда стремится вернуться обратно. Зная эту закономерность, каждый трейдер может использовать ее для торговли. Когда цена в зоне перепроданности выходит за пределы канала ниже красной зоны - открываем сделку на покупку. Когда цена в зоне перекупленнос
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Индикаторы
Forex Gump Trend - универсальный индикатор для высокоэффективного определения направления тренда. Если Вы будете правильно определять тренд, это 95% успеха в торговле, потому что Вы сможете открывать сделки в направлении движения цены и получать от этого выгоду. Индикатор Forex Gump Trend помогает трейдерам с высокой степенью эффективности определять текущее направление тренда, а так же моменты разворота тренда. Направление тренда показывается цветными линиями на графике, а точки разворота трен
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Supply Demand Zone Signals
Sivakumar Subbaiya
Индикаторы
Advanced Supply & Demand Zone Dashboard The Ultimate Multi-Symbol, Multi-Strategy Scanner for Price Action Traders Description Tired of endlessly flipping through dozens of charts, manually searching for high-probability Supply and Demand zones? Do you spend hours trying to confirm setups with multiple indicators, only to miss the entry? The Advanced Supply & Demand Zone Dashboard is your all-in-one solution. This powerful indicator for MetaTrader 4 scans 20 different instruments across 4 key ti
Basic Candlestick Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
1 (1)
Индикаторы
Наша инновационная панель Basic Candlestick Patterns Dashboard специально разработана для автоматического определения прибыльных свечных моделей на графике. Эта панель использует передовые алгоритмы для сканирования ценовых графиков в режиме реального времени и выявления широкого спектра свечных моделей, от классических до сложных. Кроме того, он имеет простой в использовании интерфейс, который позволяет визуализировать обнаруженные паттерны на различных таймфреймах, что облегчает принятие обос
Supply and Demand Monster MT4
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Индикаторы
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4. - Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки. - Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "Morning Star pattern" отлично
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите точность своей торговли с индикатором Candlestick Pattern Alert MT4 — мощным инструментом, разработанным для быстрого выявления ключевых свечных паттернов и доставки уведомлений в реальном времени, позволяя трейдерам действовать на основе высоковероятных сетапов. Основанный на принципах японских свечных графиков, популяризированных Стивом Нисоном в 1990-х годах, этот индикатор любим трейдерами форекс, криптовалют и акций за способность расшифровывать настроение рынка через паттерны, так
FiboZag
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор FiboZag - перенесите индикатор на график и уровни Фибоначчи будут построены автоматически по последнему развороту ZigZag-а. Основное преимущество заключается в корректном построении уровней Фибоначчи и разметке ценовых уровней. Простое, визуальное и эффективное использование. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах.
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Индикаторы
Индикатор Last 50 Pips разработан для быстрого определения возможностей покупки и продажи на основе недавнего поведения цен. Он измеряет изменение цены в последних свечах, чтобы выделить желтым моменты, когда цена может менять направление. Сигнал на покупку: Следует открыть позицию ПОКУПКИ , когда индикатор меняется с КРАСНОГО на ЖЕЛТЫЙ , что указывает на изменение от нисходящего тренда к восходящему. Пожалуйста, смотрите изображения, чтобы увидеть, как это просто. Сигнал на продажу: Следует о
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
PW Oscillator
Svyatoslav Kucher
5 (1)
Индикаторы
PW Oscillator   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно ис
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Индикаторы
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
The Raven Binary Options Indicator
Ellan Dirgantara Tholkhah
1 (1)
Индикаторы
UPDATE: Works EXTREMELY well for EURJPY! --> more than 66% win rate monthly Guarantee! I want to introduce you the next-gen unique adaptive Binary options Indicator. This will destroy EURUSD & EURJPY The Raven is so sharp and efficient that it will pick the tops and bottoms of ANY type of market. Can also be used as a Forex Scalper. The Raven signal is based on multiple confirmation analysis. Gets confirmation from the most consistent signals known to man; Ichimoku, SMA, Bollinger Bands; and als
MT4 high accuracy indicators5
Xue Hang Pan
Индикаторы
It will be the best tool for you to make a profit! Through unique algorithms You're going to see an amazing amount of right trading signals Make huge profits every day and realize more possibilities!   Like the car no money to buy it, the love of the girls dare not to pursue?Or the credit card bill is not paid, the rent does not have the extra money to settle?Or are you fed up with being bossed around by your boss and Hope to get more people's respect?Can't afford to buy the things you want ？ wa
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
С этим продуктом покупают
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем вам индикатор самолета F-16, передовой инструмент MT4, разработанный для революционизации вашего торгового опыта. Вдохновленный беспрецедентной скоростью и точностью истребителя F-16, этот индикатор объединяет передовые алгоритмы и передовую технологию, чтобы обеспечить беспрецедентную производительность на финансовых рынках. С индикатором самолета F-16 вы будете парить над конкурентами, так как он обеспечивает анализ в реальном времени и генерирует высокоточные торговые сигналы. Ег
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Индикаторы
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ4, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки   для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT5 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его.
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 26% !!! Этот индикатор является супер комбинацией обоих наших основных индикаторов ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ) . Он показывает значения силы валюты для TICK-единиц и предупреждающие сигналы для 28 пар Форекс. Можно использовать 11 различных тик-единиц. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 и 30 секунд. Полоса Tick-Unit во вложенном окне будет показана и сдвинута влево, когда в таймере секунды будет хотя бы 1 тик.  С помощью всего ли
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Индикаторы
BinaryIndicator - высокоточный индикатор для торговли бинарными опционами. Отличные результаты показывает при скальпинге. Основу данного индикатора составляет многофакторный анализ трендовых индикаторов, а также подтверждающих осцилляторов, что в итоге дает повышенную точность сигналов. Преимущества индикатора Повышенная точность сигналов; Показывает отличные результаты при торговле бинарными опционами с временем экспирации от M30 до M1 ; Работает на любых временных интервалах; Работает с любым
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Индикаторы
SHOGUN Trade [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when the structural advantage is undeniable. 5 Strategic Benefits of Installi
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
Индикаторы
Заголовок: Руководство по структуре BBMA - Руководство по структуре BBMA Описание: BBMA Structure Guide - это специализированный индикатор MQL4, разработанный для помощи трейдерам в понимании структуры BBMA более легко и эффективно. BBMA, или "Bollinger Bands Moving Average", известен своим лозунгом "One Step Ahead", подчеркивающим важность глубокого понимания структуры рынка. С BBMA Structure Guide вы можете быстро идентифицировать базовые паттерны структуры рынка, определяющие движение цен.
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
5 (1)
Индикаторы
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Golden Gendut
Anthonius Soruh
5 (1)
Индикаторы
Gendel Gendut is Binary Option Indicator From @realTatino Trade with expaired time Pairs : All Forex Pair Time Frame : M5 only Trade Time All Time Alert : Alert Message, Alert Email, Alerts Push Buffer : 4 Buffer (0,2 (Buy) || 1,3 (Sell) Broker Suitable : All Broker Binary With Forex Pair Auto Trade : Yes Repaint : NO Delay : NO Other Binary Indicator : https://www.mql5.com/en/market/product/70915 https://www.mql5.com/en/market/product/71054 https://www.mql5.com/en/market/product/57755 etc IND
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Индикаторы
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Индикаторы
Adaptive Volatility Range [AVR] - это мощнейший инструмент для определения ключевых  разворотов тренда. AVR  - с точностью отображает Средний Истинный Диапазон  волатильности с учетом Средневзвешенной по объему цены .Индикатор позволяет адаптироваться абсолютно под  любую волатильность рынка,путем расчета средней волатильности за определенный период времени -это обеспечивает устойчивый показатель положительных сделок. Вы получаете не просто индикатор,а  профессиональную автоматизированную торго
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Индикаторы
This indicator is SO SIMPLE… when the green Rise Coming arrow appears, a price drop may be on the way! Plain and easy profits! As you receive more than one 'Rise Coming' text signal in a downtrend, it means momentum is building larger for a bull run. HOW TO USE 1. When the green "Rise Coming" text appears, a price jump may be on the way! This indicator Never Repaints! To get the best setting it's a matter of tweaking the indicator until it gives you the best results. Our recommendation, and what
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Индикаторы
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Другие продукты этого автора
MaxiFinishTrend 2
Stsiapan Kreidzich
4.78 (32)
Индикаторы
Умная торговая система . Все таймфреймы, валюты, криптовалюты, металлы... Весь MT4, любые экраны и шаблоны настраиваются автоматически. Новичок просто будет торговать по сигналу. Параметры уникального гибкого алгоритма открыты в настройках.   Идея 1:   Помимо «КУПИТЬ/ПРОДАТЬ», в экстремумах подаются сигналы «ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ». Такая тактика увеличивает результат – вы получаете максимальную прибыль и совершаете больше сделок. Если сработал «Тейк-профит» или «Стоп-лосс», или если вы закрыли сд
Stochastics Multi not delayed Step Stoch
Stsiapan Kreidzich
4 (2)
Индикаторы
!!! В [CodeBase] я опубликовал Mql4 код индикатора. Качайте код бесплатно!!! (Вы должны адаптировать код при обновлениях терминала). Этот индикатор - инструмент трейдера. На всех периодах и символах показывает движение стохастиков М1, М5, М15, М30, Н1, Н4 каждую минуту (шкала времени от текущей до -240 минуты, - это последние 4 часа). В Step_Stoch устранён недостаток стохастиков - запаздывание. Например, то что Н1 (или М30) после подьёма начал падать, на обычном стохастике Н1 Вы увидите через 60
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв