MaxiFinish Gold

Преимущества и действия индикатора:





- СКАНЕР активности валют и их стохастиков, который автоматически переключает экран на график, где появляется новый сигнал. Нажатие на сканер позволяет легко создавать необходимые графики. При этом шаблон "COLOR_SCHEME", настроенный на 1 графике, автоматически копируется на новый график с индикатором и настройками. На каждом графике после создания можно менять настройки и таймфреймы.





- ЛОТ и его размер в долларах, доступный сейчас, рассчитывается в начале каждого минутного бара.





- ПРИБЫЛЬ ( + Комиссия + СВОП ) = сумма всех открытых на этом графике ордеров, рассчитываемая с каждым тиком.





- "TAKE PROFIT" рекомендуется на случай аварии, или при отключении от торговли. Индикатор дает сигналы для эффективного закрытия сделок, вместо установки привычных "Take Profit" и "Stop Loss" на сервере.





- СИГНАЛЫ срабатывания "Take Profit" и "Stop Loss" на сервере, если они установлены, будут выдаваться вам всеми способами, и экран автоматически переключится на этот график.





- ФИЛЬТРЫ сигналов доступны для включения в настройках: "Signal_Optimizer" - для младших стохастиков M5 и M1; "Filter_Stoch_M15" - сигналы только в направлении M15; "Filter_Stoch_H1" - сигналы только в направлении H1;





- ЛИНИИ ТРЕНДОВ и значки buy, sell, close, take profit, stop loss, торговые ордера, линии поддержки и сопротивления, "PikLineBUY", "PikLineSELL" - рисуются непрерывно.





- ИСТОРИЯ ваших закрытых ордеров (последние 32), а также всех открытых, отображается значками и линиями на графиках всех таймфреймов.





- "SPREAD, Tick Value, Volume" в настоящее время отображаются на каждом минутном баре.





- LOCKING индикатора (его остановка) контролируется мигающей иконкой на кнопке сигнала - мигание означает, что он работает.





- СКРИНШОТ графика можно сохранить на диск одним щелчком мыши.





- ГИБКИЙ алгоритм имеет настройки параметров тренда для лучших сигналов сейчас и в будущем. Рассчитывается логический прогноз и рисуется ожидаемый тренд в будущем.





Списки всех настроек и примеры работы индикатора на разных инструментах и ​​таймфреймах показаны на скриншотах.

по золоту, нефти, валютам, крипте - все в МТ4 без перерисовки и с прогнозом тренда. Даже новичок сможет легко торговать на любом таймфрейме. Гибкий и точный алгоритм автонастройки сигналов, которые можно увидеть на экране, услышать на английском языке, получить на смартфоне.