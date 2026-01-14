文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 151 1...144145146147148149150151152153154155156157158...184 新评论 Sergey Golubev 2025.02.20 14:59 #1501 @Peter Olutayo Oladele #: 自从 PayPal 取消后，我一直无法成功提款。 您可以向您所在国家的用户询问他们是如何取款的（因为这在某种程度上取决于国家，抱歉）。 Peter Olutayo Oladele 2025.02.20 15:13 #1502 自从 PayPal 被删除后，我一直无法成功取款。 Thomas Bradley Butler 2025.02.20 16:17 #1503 Peter Olutayo Oladele #: 自从 PayPal 被取消后，我一直无法成功取款。 没有，我试过很多卡。这与国家有关，因此如果列出的国家被禁止，那么任何卡都无法使用。 Dustin Vlok 2025.02.21 16:32 #1504 有没有人成功地将钱提取到自己的银行卡上？ 我的钱被卡在 mql5 中，无法取出。 令人惊讶的是，如果我想给钱包充值，有 12 种可用的存款方式，但却没有功能齐全、价格合理的取款方式，我想我们可以看出他们的优先级在哪里。 luco_mtb 2025.02.21 19:58 #1505 您好。 在他们取消 PayPal 的前一天，我通过 PayPal 提取了 249.90 美元。 但钱一直没有到账。 第二天，钱被冻结了. . 在聊天中，他们没有给我答复、 在聊天中，他们没有给我答复，只是自动回复我应该等待。但是已经过了很长时间了。 我在聊天工具上开了一张单子，但没有得到回复： Muhammad Elbermawi 2025.02.24 06:08 #1506 请问 为什么银行转账的最高金额是 4960.23 美元 为什么不是整数，比如 5000 美元？ Eleni Anna Branou 2025.02.24 08:41 #1507 Muhammad Elbermawi #:请问 为什么银行转账的最高金额是 4960.23 美元 为什么不是整数，比如 5000 美元？ 这是您的最大提款金额 Muhammad，因为您当前的 MQL5 账户余额可能是 4990.23 美元。 30 USD 是银行提款手续费。 Akshat Karma 2025.02.24 09:05 #1508 支付宝付款方式在哪里？ Oleksandr Medviediev 2025.02.24 09:52 #1509 Akshat Karma #:支付宝付款方式在哪里？ PayPal 不再对所有人开放（永久性）。 如果发生变化，我们会通知您。 如需了解更多详情，请阅读此主题 "付款和付款方式"。 https://www.mql5.com/en/forum/ 4106 注-1： 论坛主要供用户使用： (i) 交流思想 (ii) 讨论交易策略、市场趋势、MetaTrader 功能和编码技巧 (iii) 分享对其他交易相关和市场相关主题的看法。 注-2： 我们和您一样都是普通用户，并不直接参与 MetaQuotes 的支付操作。 Discussion of article "Payments and payment methods" - Payments and Payment methods are published: New article Payments and Payment Methods 2011.07.06MetaQuoteswww.mql5.com New article payments and payment methods is published: author: metaquotes. Question: if the payment was made by credit card, in case i wanted to prelevere what system i use. As i understand , you can't withdraw money with credit card system Scott Fredeman 2025.02.24 13:47 #1510 它是 Gone，他们要我们等到有 3000 美元资金时才能提款。我很不高兴。 1...144145146147148149150151152153154155156157158...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
您可以向您所在国家的用户询问他们是如何取款的（因为这在某种程度上取决于国家，抱歉）。
自从 PayPal 被取消后，我一直无法成功取款。
没有，我试过很多卡。这与国家有关，因此如果列出的国家被禁止，那么任何卡都无法使用。
有没有人成功地将钱提取到自己的银行卡上？
我的钱被卡在 mql5 中，无法取出。
令人惊讶的是，如果我想给钱包充值，有 12 种可用的存款方式，但却没有功能齐全、价格合理的取款方式，我想我们可以看出他们的优先级在哪里。
第二天，钱被冻结了.
在聊天中，他们没有给我答复、
在聊天中，他们没有给我答复，只是自动回复我应该等待。但是已经过了很长时间了。
我在聊天工具上开了一张单子，但没有得到回复：
这是您的最大提款金额 Muhammad，因为您当前的 MQL5 账户余额可能是 4990.23 美元。
30 USD 是银行提款手续费。
支付宝付款方式在哪里？
PayPal 不再对所有人开放（永久性）。
如果发生变化，我们会通知您。
如需了解更多详情，请阅读此主题 "付款和付款方式"。
