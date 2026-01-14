文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 151

自从 PayPal 取消后，我一直无法成功提款。

您可以向您所在国家的用户询问他们是如何取款的（因为这在某种程度上取决于国家，抱歉）。

 
自从 PayPal 被删除后，我一直无法成功取款。
 
自从 PayPal 被取消后，我一直无法成功取款。

没有，我试过很多卡。这与国家有关，因此如果列出的国家被禁止，那么任何卡都无法使用。

 

有没有人成功地将钱提取到自己的银行卡上？

我的钱被卡在 mql5 中，无法取出。

令人惊讶的是，如果我想给钱包充值，有 12 种可用的存款方式，但却没有功能齐全、价格合理的取款方式，我想我们可以看出他们的优先级在哪里。

 
您好。
在他们取消 PayPal 的前一天，我通过 PayPal 提取了 249.90 美元。
但钱一直没有到账。

第二天，钱被冻结了.

.

在聊天中，他们没有给我答复、

在聊天中，他们没有给我答复，只是自动回复我应该等待。但是已经过了很长时间了。

我在聊天工具上开了一张单子，但没有得到回复：


 

请问

为什么银行转账的最高金额是 4960.23 美元
为什么不是整数，比如 5000 美元？


 
请问

为什么银行转账的最高金额是 4960.23 美元
为什么不是整数，比如 5000 美元？


这是您的最大提款金额 Muhammad，因为您当前的 MQL5 账户余额可能是 4990.23 美元。

30 USD 是银行提款手续费。

 

支付宝付款方式在哪里？

 
支付宝付款方式在哪里？

PayPal 不再对所有人开放（永久性）。

如果发生变化，我们会通知您。


如需了解更多详情，请阅读此主题 "付款和付款方式"。

https://www.mql5.com/en/forum/ 4106


注-1： 论坛主要供用户使用：

(i) 交流思想

(ii) 讨论交易策略、市场趋势、MetaTrader 功能和编码技巧

(iii) 分享对其他交易相关和市场相关主题的看法。

注-2： 我们和您一样都是普通用户，并不直接参与 MetaQuotes 的支付操作。

它是 Gone，他们要我们等到有 3000 美元资金时才能提款。我很不高兴。

