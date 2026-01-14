文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 131 1...124125126127128129130131132133134135136137138...184 新评论 Alberto Gauer Borrego 2025.01.17 12:07 #1301 支持人员刚刚确认支付宝已无法使用 又怎么了？"选择另一种付款方式" 哪一种？ 而电汇的最低和最高限额都是 3000 美元，如果我们必须支付 30 美元的电汇费，为什么要有这个限制？ 如果你的钱少于 3000 美元，那么你的钱就被锁定在这里了。 增加其他选项！ 巴西也有通过 PIX 收款的选项，非常快捷方便。 我敢说这里至少有 70% 的卖家完全被坑了。 Sooji 2025.01.17 17:24 #1302 我们需要支付宝 Michael Prescott Burney 2025.01.17 21:01 #1303 他们必须尽快想出办法，否则我感觉这里很多依赖于 Paypal 的卖家或总部在美国、无法使用 webmoney 或银行卡提现的卖家会离开平台。我相信他们会很快找到解决方案 Alberto Gauer Borrego 2025.01.17 21:13 #1304 Michael Prescott Burney #: 他们必须尽快想出办法，否则我感觉这里很多依赖于 Paypal 的卖家或总部在美国、无法使用 webmoney 或银行卡提现的卖家会离开平台。我相信他们会很快找到解决方案 不仅是美国人，实际上全世界的人都依靠 Paypal 获得报酬。 Fernando Carreiro 2025.01.17 22:02 #1305 ⚠️免责声明：这只是我个人的观点。我不是MetaQuotes 的员工，以下内容绝不代表MetaQuotes 的 立场。 鉴于这似乎是PayPal 收回其服务的决定，这可能是由于MetaQuotes 的市场 部分对PayPal 代表着高风险。 我非常怀疑PayPal 会轻易做出这一决定，而且这一决定可能不会轻易被推翻，也不会很快被推翻。 MetaQuotes 可能将不得不对市场 版块进行大刀阔斧的改革，重罚从事不道德行为的卖家，并彻底清除该版块目前的负面形象。 希望在几年后，一旦形象得到改善，市场 版块得到严格监管，PayPal 可能会再次考虑提供服务。 Michael Prescott Burney 2025.01.17 22:21 #1306 Fernando Carreiro #: ⚠️免责声明：这只是我个人的观点。我不是MetaQuotes 的员工，以下内容绝不代表MetaQuotes 的 立场。 鉴于这似乎是PayPal 收回其服务的决定，这可能是由于MetaQuotes 的市场 部分对PayPal 代表着高风险。我非常怀疑PayPal 会轻易做出这一决定，而且这一决定可能不会轻易被推翻，也不会很快被推翻。MetaQuotes 可能不得不对市场 版块进行大刀阔斧的改革，重罚从事不道德行为的卖家，彻底肃清该版块目前的负面形象。希望在几年后，一旦形象得到改善，市场 版块得到严格监管，PayPal 可能会再次考虑提供服务。 我相信 MQL 会为市场上的大多数优秀卖家找到解决方案！我相信它：) Sooji 2025.01.18 06:05 #1307 Michael Prescott Burney #: 他们必须尽快想出办法，否则我感觉这里很多依赖支付宝的卖家或总部在美国、无法使用网络汇款或银行卡提现的卖家都会离开平台。我相信他们会很快找到解决方案 是的，我在这个平台上活跃了好几年，但我只能使用贝宝...别无他法网站应该尽快恢复贝宝功能。 KB70 2025.01.18 08:13 #1308 为什么不能通过普通在线转账充值 MQL5 余额？所提供的支付方式对欧洲人来说根本无法使用。我当然不会为了能在这里支付而去办一张 Visa 卡。 Daniel Stein 2025.01.18 10:29 #1309 KB70 #:为什么不能通过普通在线转账充值 MQL5 余额？所提供的支付方式对欧洲人来说根本无法使用。我当然不会为了能在这里支付而去办一张 Visa 卡。 万事达卡可以使用。至少，它的标识就在 VISA 标识旁边。 因此，它应该可以为您的账户充值和支付消费。 Trinh Dat 2025.01.18 10:46 #1310 有人试过用 Payoneer 卡取款吗？ 1...124125126127128129130131132133134135136137138...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
支持人员刚刚确认支付宝已无法使用
又怎么了？"选择另一种付款方式"
哪一种？
而电汇的最低和最高限额都是 3000 美元，如果我们必须支付 30 美元的电汇费，为什么要有这个限制？
如果你的钱少于 3000 美元，那么你的钱就被锁定在这里了。
增加其他选项！
巴西也有通过 PIX 收款的选项，非常快捷方便。
我敢说这里至少有 70% 的卖家完全被坑了。
他们必须尽快想出办法，否则我感觉这里很多依赖于 Paypal 的卖家或总部在美国、无法使用 webmoney 或银行卡提现的卖家会离开平台。我相信他们会很快找到解决方案
不仅是美国人，实际上全世界的人都依靠 Paypal 获得报酬。
⚠️免责声明：这只是我个人的观点。我不是MetaQuotes 的员工，以下内容绝不代表MetaQuotes 的 立场。
鉴于这似乎是PayPal 收回其服务的决定，这可能是由于MetaQuotes 的市场 部分对PayPal 代表着高风险。
我非常怀疑PayPal 会轻易做出这一决定，而且这一决定可能不会轻易被推翻，也不会很快被推翻。
MetaQuotes 可能将不得不对市场 版块进行大刀阔斧的改革，重罚从事不道德行为的卖家，并彻底清除该版块目前的负面形象。
希望在几年后，一旦形象得到改善，市场 版块得到严格监管，PayPal 可能会再次考虑提供服务。
⚠️免责声明：这只是我个人的观点。我不是MetaQuotes 的员工，以下内容绝不代表MetaQuotes 的 立场。
鉴于这似乎是PayPal 收回其服务的决定，这可能是由于MetaQuotes 的市场 部分对PayPal 代表着高风险。
我非常怀疑PayPal 会轻易做出这一决定，而且这一决定可能不会轻易被推翻，也不会很快被推翻。
MetaQuotes 可能不得不对市场 版块进行大刀阔斧的改革，重罚从事不道德行为的卖家，彻底肃清该版块目前的负面形象。
希望在几年后，一旦形象得到改善，市场 版块得到严格监管，PayPal 可能会再次考虑提供服务。
我相信 MQL 会为市场上的大多数优秀卖家找到解决方案！我相信它：)
他们必须尽快想出办法，否则我感觉这里很多依赖支付宝的卖家或总部在美国、无法使用网络汇款或银行卡提现的卖家都会离开平台。我相信他们会很快找到解决方案
为什么不能通过普通在线转账充值 MQL5 余额？所提供的支付方式对欧洲人来说根本无法使用。我当然不会为了能在这里支付而去办一张 Visa 卡。
为什么不能通过普通在线转账充值 MQL5 余额？所提供的支付方式对欧洲人来说根本无法使用。我当然不会为了能在这里支付而去办一张 Visa 卡。
万事达卡可以使用。至少，它的标识就在 VISA 标识旁边。
因此，它应该可以为您的账户充值和支付消费。
有人试过用 Payoneer 卡取款吗？