支持人员刚刚确认支付宝已无法使用


又怎么了？"选择另一种付款方式"

哪一种？

而电汇的最低和最高限额都是 3000 美元，如果我们必须支付 30 美元的电汇费，为什么要有这个限制？

如果你的钱少于 3000 美元，那么你的钱就被锁定在这里了。

增加其他选项！

巴西也有通过 PIX 收款的选项，非常快捷方便。

我们需要支付宝
 
他们必须尽快想出办法，否则我感觉这里很多依赖于 Paypal 的卖家或总部在美国、无法使用 webmoney 或银行卡提现的卖家会离开平台。我相信他们会很快找到解决方案
 
⚠️免责声明：这只是我个人的观点。我不是MetaQuotes 的员工，以下内容绝不代表MetaQuotes 的 立场。

鉴于这似乎是PayPal 收回其服务的决定，这可能是由于MetaQuotes 的市场 部分对PayPal 代表着高风险。

我非常怀疑PayPal 会轻易做出这一决定，而且这一决定可能不会轻易被推翻，也不会很快被推翻。

MetaQuotes 可能将不得不对市场 版块进行大刀阔斧的改革，重罚从事不道德行为的卖家，并彻底清除该版块目前的负面形象。

Michael Prescott Burney #:
他们必须尽快想出办法，否则我感觉这里很多依赖支付宝的卖家或总部在美国、无法使用网络汇款或银行卡提现的卖家都会离开平台。我相信他们会很快找到解决方案
为什么不能通过普通在线转账充值 MQL5 余额？所提供的支付方式对欧洲人来说根本无法使用。我当然不会为了能在这里支付而去办一张 Visa 卡。

 
KB70 #:

为什么不能通过普通在线转账充值 MQL5 余额？所提供的支付方式对欧洲人来说根本无法使用。我当然不会为了能在这里支付而去办一张 Visa 卡。


万事达卡可以使用。至少，它的标识就在 VISA 标识旁边。

因此，它应该可以为您的账户充值和支付消费。


有人试过用 Payoneer 卡取款吗？

