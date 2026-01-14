文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...184 新评论 Thomaz Diogo Cimim 2025.07.28 09:52 #1721 有巴西人知道如何从账户中取款吗？如果用信用卡，用哪种？我需要提取一笔服务费，但我办不到。 Dustin Vlok 2025.07.28 14:51 #1722 Thomaz Diogo Cimim #: 有巴西人知道如何从账户中取款吗？如果用信用卡，用哪种？我需要提取一笔钱来支付我的服务费，但我办不到。 我用我的 Pagbank Visa 卡取款，但过了很长时间才清算。看来 Pagbank 结算国际汇款需要时间。如果您不介意等几天，那就试试吧。 Farhad Kia 2025.07.29 15:23 #1723 Miguel Angel Vico Alba #:大家好 我从不同国家的用户那里看到了很多困惑和沮丧，比如为什么某些支付方式在 MQL5.com 上不可用，为什么银行卡取款在很多地区都失败，或者为什么银行取款的最低限额如此之高。因此，我想根据经验和公开信息分享一下我的个人观点。这绝不是官方观点，我也无意为 MetaQuotes 辩护。我只是想说明一些许多用户可能不知道的事情。 这不仅仅是美国的问题。肯尼亚、印度、阿根廷、南非和许多其他国家的用户也受到同样限制的影响。原因往往不完全在于 MetaQuotes，而在于当地的法律、金融系统和支付网络。 为什么不支持 PayPal？ 许多用户要求使用 PayPal，但使用 PayPal 会给 MQL5 这样的平台带来一些严重挑战： PayPal 允许买家在交易后很长时间内撤销付款（退款）。这对于无法退货的数字产品 来说是有风险的。 PayPal 在发现不正常活动时，会在不通知的情况下冻结资金。 手续费很高，尤其是跨境交易。 MetaQuotes 管理着自己的内部支付系统，使用 PayPal 会限制他们直接控制 纠纷和账户问题的能力。 某些与交易相关的服务，如信号订阅，可能会违反 PayPal 的 "可接受使用政策"。 总之，PayPal 与 MetaQuotes 的运营方式不太相符。 为什么有些国家的用户不能用 Visa 或 Mastercard 取款？ 这不仅在美国是一个常见问题，在肯尼亚、阿根廷、印度和其他国家也是如此。以下是主要原因： 有些国家的法规规定，居民很难甚至不合法地用本地卡接受国际支付。 在美国和其他一些地区，个人 Visa/Mastercard 账户通常不允许从外国公司进行境内支付。在美国，这受《银行保密法》的管辖，任何公司要向美国的银行卡汇款，都必须在 FinCEN（金融犯罪执法网络）注册为汇款人。 MetaQuotes 没有在 FinCEN 注册。这并不意味着他们做错了什么，而仅仅意味着他们还没有在美国建立法律实体，以便根据美国金融法进行操作。这样做将极其复杂和昂贵，而且这也不是他们商业模式的一部分。 在许多国家，银行或发卡机构会自动拒绝与贸易或投资相关的公司付款，有时甚至没有任何明确的法律理由。 因此，即使 MetaQuotes 想在所有地方提供银行卡取款服务，在很多情况下也是不可能的。 为什么银行转账的最低金额是3000美元？ 这是另一个经常被抱怨的问题，但也有一些实际和法律原因： 国际银行转账（SWIFT）涉及发卡银行、中间银行和收款银行的多种费用。这些费用可能很高，使得小额提款对用户和公司都无利可图。 MetaQuotes 必须遵守反洗钱 (AML) 和了解客户 (KYC) 法律。这些法律包括欧盟第 2015/849 号指令和适用于全球的 FATF 建议。降低风险的 方法之一是避免大量低价值交易。 处理大量小额转账会增加大量管理费用。 设置较高的门槛有助于确保用户以更谨慎、更高效的方式提款。 最后说明 再次强调，这并不是为任何事情开脱。MetaQuotes 肯定有可以改进的地方，比如更灵活的提款方式、更好的客户支持和更清晰的沟通。但用户面临的许多障碍也确实来自公司外部、国家法律、金融法规、银行政策和支付网络规则。 了解这些并不能解决问题，但可以帮助一些人认识到情况比乍看起来要复杂得多。仅这一点就能帮助减少一些挫折感。 如果任何人有更多的信息或更正要分享，我很乐意阅读。我们了解得越多，就能做出更好的决定。 保重。 感谢您花时间分享如此详细的解释。这确实有助于澄清这些限制存在的原因，以及有多少是 MetaQuotes 无法直接控制的。我从 2010 年开始在 MQL5 上工作，我非常喜欢这个平台和社区。 尽管如此，对于我们许多在此销售产品的人来说，缺乏有效的提款选项正成为一个严重的问题。如果没有可靠的方式来获取我们的收益，我们就很难有理由继续贡献自己的力量，尽管我们对这个生态系统充满热情。 一个潜在的解决方案是整合DeFi，或者至少允许通过加密货币 存取款。这将绕过许多银行业务的限制，提供一个安全、快速和全球性的替代方案。此外，即使 PayPal 对存款不可行，但将其添加为仅用于取款的 选项也能为许多用户带来巨大的改变。 我真的希望 MQL5 尽快考虑扩大取款方式。该平台有如此大的潜力，如果有更好的付款方式，就会激励像我这样的长期贡献者留下来并与之共同成长。 再次感谢您分享您的见解！ Camardoc 2025.07.29 15:40 #1724 从今年 2 月或 3 月开始，我就遇到了同样的问题（这应该是我第一次尝试取款），但昨天，也就是 2025 年 7 月 28 日，我决定再试一次，结果取款立即转到了我在墨西哥的 Banorte 借记卡上。 所以，我觉得还是有希望的，或者说他们已经在解决取款问题了。 祝您取款愉快） Carl Schreiber 2025.08.02 17:40 #1725 我从我的 MQ 账户里取了一些钱:)我提取了 100 美元！我从 MQ 账户取款后几秒钟，100 美元就兑换成了 1 美元 = 0.86280 = 86.28 欧元。 现在在应用程序中显示"付款待定"，所以我的账户还是零！我想我得等到周一了。 昨天晚上，我用护照、自拍和奥地利税号在 10 分钟内开了户。 我选择的是免费账户（不收 常规费用） ，还附带一张免费的万事达卡。稍后我会看看是否可以充值，例如我的经纪人账户。 您要付我多少钱才能告诉您充值的地点和方式？） 不，我开玩笑的。该银行名为bunq B.V.，受欧盟和荷兰监管，因此万一银行倒闭，最多可保存 10 万欧元的私人资金。 奥地利金融市场管理局（）没有显示任何警告：https://www.fma.gv.at/en/?s=bunq+B.V. 银行和账户评论批评说，你只能得到人工智能的回应。这意味着，如果一切保持正常，一切都很顺利，但如果出了问题，就需要很长时间，变得紧张和恼人！ 检查并确保开户后设置为免费 Bunq，我猜默认情况下会自动设置不同的定期费用支付计划。 因此，如果您想承担风险，请自行承担--我不能保证，我的经验跨越了 24 小时、开户和一次付款！ Online Banking Made Easy | Join bunq in 5 Minutes www.bunq.com Discover a banking experience that fits your life. bunq offers hassle-free online banking—sign up in just 5 minutes with your phone and ID. 有巴西人知道如何从账户中取款吗？如果用信用卡，用哪种？我需要提取一笔钱来支付我的服务费，但我办不到。
我用我的 Pagbank Visa 卡取款，但过了很长时间才清算。看来 Pagbank 结算国际汇款需要时间。如果您不介意等几天，那就试试吧。
许多用户要求使用 PayPal，但使用 PayPal 会给 MQL5 这样的平台带来一些严重挑战：
总之，PayPal 与 MetaQuotes 的运营方式不太相符。
为什么有些国家的用户不能用 Visa 或 Mastercard 取款？
感谢您花时间分享如此详细的解释。这确实有助于澄清这些限制存在的原因，以及有多少是 MetaQuotes 无法直接控制的。我从 2010 年开始在 MQL5 上工作，我非常喜欢这个平台和社区。
尽管如此，对于我们许多在此销售产品的人来说，缺乏有效的提款选项正成为一个严重的问题。如果没有可靠的方式来获取我们的收益，我们就很难有理由继续贡献自己的力量，尽管我们对这个生态系统充满热情。
一个潜在的解决方案是整合DeFi，或者至少允许通过加密货币 存取款。这将绕过许多银行业务的限制，提供一个安全、快速和全球性的替代方案。此外，即使 PayPal 对存款不可行，但将其添加为仅用于取款的 选项也能为许多用户带来巨大的改变。
我真的希望 MQL5 尽快考虑扩大取款方式。该平台有如此大的潜力，如果有更好的付款方式，就会激励像我这样的长期贡献者留下来并与之共同成长。
我从我的 MQ 账户里取了一些钱:)我提取了 100 美元！我从 MQ 账户取款后几秒钟，100 美元就兑换成了 1 美元 = 0.86280 = 86.28 欧元。
现在在应用程序中显示"付款待定"，所以我的账户还是零！我想我得等到周一了。
昨天晚上，我用护照、自拍和奥地利税号在 10 分钟内开了户。
我选择的是免费账户（不收 常规费用） ，还附带一张免费的万事达卡。稍后我会看看是否可以充值，例如我的经纪人账户。
不，我开玩笑的。该银行名为bunq B.V.，受欧盟和荷兰监管，因此万一银行倒闭，最多可保存 10 万欧元的私人资金。
银行和账户评论批评说，你只能得到人工智能的回应。这意味着，如果一切保持正常，一切都很顺利，但如果出了问题，就需要很长时间，变得紧张和恼人！
支付和付款方式》一文已经发布：
作者：MetaQuotes
1) 我无法在网站上用银联卡充值我的账户余额，订单号：250804_2818。
2）为什么无法在 "Servicedeck"（服务台）中创建 "新订单"？当尝试打开 "新订单 "时，什么都没有发生（！） - 地址行末尾有一个 "空白"（＃）。
3) (?) 为什么他们取消了 WebMoney 作为在网站 ???? 上填写账户的支付系统？
...如何在 MQL5 网站上充值并支付自由职业 ?????。
...我后来从自由职业者执行人那里得知 - 最近欧盟禁止俄罗斯银行使用银联...
这 = FIASCO，先生们 (!)
俄罗斯的 MQL-5 网站用户现在将无法成为庞大友好的 MQL-5 社区的积极成员......直到没有更多的 MQL-5 用户......直到 MQL-5 网站上没有其他方式为您的余额充值（以及从您的账户取款）（！）。
我在直接向银行 Visa 卡取款时遇到了困难，因此唯一可行的办法就是使用WebMoney。
如果津巴布韦允许使用 WebMoney，而且您已经 注册 并 验证了加密货币账户（如 Binance），那么可以试试这个方法：
我就是用这种方式将资金存入我的账户的。在我们等待 MQL5 解决提款问题之前，您可以尝试这种方法。
大多数亚洲国家提供的 Visa 或 Master 卡在从 MQLl5 取款时都非常有效。
我建议您办理一张或联系一位朋友帮助您取款。这将为您节省使用其他方式的压力、费用和时间。
