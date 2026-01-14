文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 153 1...146147148149150151152153154155156157158159160...184 新评论 Wilna Barnard 2025.02.25 15:51 #1521 Fernando Carreiro #:为什么？您已经可以用美元为您的MQL5 社区钱包 充值，然后在购买产品或服务时从这里付款。当您赚钱时，钱也会进入钱包，然后您可以从中购买产品或服务。这与拥有 "MQL5 币 "有何不同？它已经是 "币 "了，与美元等值。 如果有一种加密货币，那么对于那些在美国的个人来说，取款会更加容易。这种币不需要与美元 1:1 直接挂钩。它实际上可以增值，从而更具吸引力。用户群将会增长，MQL5 将需要另一座新建筑。 Fernando Carreiro 2025.02.25 16:00 #1522 Wilna Barnard #: 如果有一种加密钱币，在美国的个人取款就会更加方便。这种币不需要与美元 1:1 直接挂钩。 它实际上可以增值，从而更具吸引力。用户群会增长，MQL5 将需要另一座新建筑。 如果它的价值缩水了呢？ 我不认为用户会为此感到高兴。不，无论如何，加密钱包都是不可取的。 能否使用加密货币存款或取款是另一回事，但钱包必须是法定货币。 Thomas Bradley Butler 2025.02.25 16:28 #1523 Fernando Carreiro #:如果它的价值缩水了呢？我认为用户根本 不会为此感到高兴。不，无论如何，加密钱包都是不可取的。能否用加密货币存款或取款是另一回事，但钱包必须是法定货币。 USDC 是稳定的 Jesse Phipps 2025.02.26 16:10 #1524 版主正在删除有关付款的帖子。而 Metaquotes 仍然没有回应。谁能解释一下，我们什么时候才能得到任何回应？为什么 Metaquotes 一直在收取客户的付款，如果他们支付了，就不能把欠款还给他们吗？Metaquotes 有一个论坛账户。员工在哪里？这对很多人来说都是急事，但似乎没有人关心。 Fernando Carreiro 2025.02.26 16:26 #1525 @Jesse Phipps #: 版主正在删除有关付款的帖子。 不要撒娇。您之前被要求在讨论付款问题时在此主题发帖。 然而，你却置若罔闻，在普通版块发帖。因此，很明显，我删除了您的帖子，并再次提醒您在这里发帖。 Jesse Phipps#： 谁能解释一下，我们什么时候能得到任何回应？为什么 Metaquotes 一直在收取客户的付款，如果他们付了钱，就不能把欠款还给他们吗？ 我们是这里的普通用户。即使是我们这些版主。因此，除了已经发布在这里的信息外，我们一无所知。 Jesse Phipps#： 员工在哪里？这对很多人来说都是急事，但似乎没人关心。 在服务台。如果您已经联系了他们，那么您必须耐心等待回复。论坛上的任何人都无能为力。 Jesse Phipps 2025.02.28 14:49 #1526 来自今天的支持票据： Thomas Bradley Butler 2025.02.28 16:26 #1527 Jesse Phipps #: 来自今天的支持单： 他们反复跟我说这个问题已经两个月了。他们说正在想办法解决，但已经两个月了，不知道怎么会花那么长时间。可能是钱卡在 3k 利润之前了 Jesse Phipps 2025.02.28 17:41 #1528 有人能证明 3000 美元的银行电汇对美国用户有效吗？ Jefferson Judge Metha 2025.03.06 05:46 #1529 几年前，MQL5 曾说他们将不再与 PayPal 合作，但事实证明他们做到了。 现在 PayPal 又消失了，请问 MQL5 团队还将与其他什么形式的支付或提款合作。 以下是一些建议 1. Perfect Money 2. AirTM 请帮助我，我可以使用哪个网站从 Webmoney 转款到 PayPal，即使我损失 30% 的手续费。AirTM 请提供帮助，我可以使用哪个网站将资金从 Webmoney 转到 PayPal，即使损失 30% 的手续费，我们如何才能解决我们现在面临的 MQL5 新的不便，因为仅剩的支付方式在其他国家无法使用。 Wilna Barnard 2025.03.06 07:13 #1530 Fernando Carreiro #:如果它的价值缩水了呢？我认为用户根本 不会为此感到高兴。不，无论如何，加密钱包都是不可取的。能否用加密货币存款或取款是另一回事，但钱包必须是法定货币。 想信什么就信什么吧。我靠比特币退休，所以我永远不会相信加密货币是个坏主意。 1...146147148149150151152153154155156157158159160...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么？
您已经可以用美元为您的MQL5 社区钱包 充值，然后在购买产品或服务时从这里付款。
当您赚钱时，钱也会进入钱包，然后您可以从中购买产品或服务。
这与拥有 "MQL5 币 "有何不同？它已经是 "币 "了，与美元等值。
如果它的价值缩水了呢？
我不认为用户会为此感到高兴。不，无论如何，加密钱包都是不可取的。
能否使用加密货币存款或取款是另一回事，但钱包必须是法定货币。
USDC 是稳定的
不要撒娇。您之前被要求在讨论付款问题时在此主题发帖。
然而，你却置若罔闻，在普通版块发帖。因此，很明显，我删除了您的帖子，并再次提醒您在这里发帖。
我们是这里的普通用户。即使是我们这些版主。因此，除了已经发布在这里的信息外，我们一无所知。
在服务台。如果您已经联系了他们，那么您必须耐心等待回复。论坛上的任何人都无能为力。
来自今天的支持票据：
现在 PayPal 又消失了，请问 MQL5 团队还将与其他什么形式的支付或提款合作。
以下是一些建议
1. Perfect Money
2. AirTM 请帮助我，我可以使用哪个网站从 Webmoney 转款到 PayPal，即使我损失 30% 的手续费。AirTM
请提供帮助，我可以使用哪个网站将资金从 Webmoney 转到 PayPal，即使损失 30% 的手续费，我们如何才能解决我们现在面临的 MQL5 新的不便，因为仅剩的支付方式在其他国家无法使用。
