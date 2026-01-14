文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 153

新评论
 
Fernando Carreiro #:

为什么？

您已经可以用美元为您的MQL5 社区钱包 充值，然后在购买产品或服务时从这里付款。

当您赚钱时，钱也会进入钱包，然后您可以从中购买产品或服务。

这与拥有 "MQL5 币 "有何不同？它已经是 "币 "了，与美元等值。

如果有一种加密货币，那么对于那些在美国的个人来说，取款会更加容易。这种币不需要与美元 1:1 直接挂钩。它实际上可以增值，从而更具吸引力。用户群将会增长，MQL5 将需要另一座新建筑。
 
Wilna Barnard #: 如果有一种加密钱币，在美国的个人取款就会更加方便。这种币不需要与美元 1:1 直接挂钩。 它实际上可以增值，从而更具吸引力。用户群会增长，MQL5 将需要另一座新建筑。

如果它的价值缩水了呢？

我不认为用户会为此感到高兴。不，无论如何，加密钱包都是不可取的。

能否使用加密货币存款或取款是另一回事，但钱包必须是法定货币。

 
Fernando Carreiro #:

如果它的价值缩水了呢？

我认为用户根本 不会为此感到高兴。不，无论如何，加密钱包都是不可取的。

能否用加密货币存款或取款是另一回事，但钱包必须是法定货币。

USDC 是稳定的

 
版主正在删除有关付款的帖子。而 Metaquotes 仍然没有回应。谁能解释一下，我们什么时候才能得到任何回应？为什么 Metaquotes 一直在收取客户的付款，如果他们支付了，就不能把欠款还给他们吗？Metaquotes 有一个论坛账户。员工在哪里？这对很多人来说都是急事，但似乎没有人关心。
 
@Jesse Phipps #: 版主正在删除有关付款的帖子。

不要撒娇。您之前被要求在讨论付款问题时在此主题发帖。

然而，你却置若罔闻，在普通版块发帖。因此，很明显，我删除了您的帖子，并再次提醒您在这里发帖。

Jesse Phipps# 谁能解释一下，我们什么时候能得到任何回应？为什么 Metaquotes 一直在收取客户的付款，如果他们付了钱，就不能把欠款还给他们吗？

我们是这里的普通用户。即使是我们这些版主。因此，除了已经发布在这里的信息外，我们一无所知。

Jesse Phipps# 员工在哪里？这对很多人来说都是急事，但似乎没人关心。

服务台。如果您已经联系了他们，那么您必须耐心等待回复。论坛上的任何人都无能为力。

 

来自今天的支持票据：

 
Jesse Phipps #: 来自今天的支持单：
他们反复跟我说这个问题已经两个月了。他们说正在想办法解决，但已经两个月了，不知道怎么会花那么长时间。可能是钱卡在 3k 利润之前了
 
有人能证明 3000 美元的银行电汇对美国用户有效吗？
 
几年前，MQL5 曾说他们将不再与 PayPal 合作，但事实证明他们做到了。
现在 PayPal 又消失了，请问 MQL5 团队还将与其他什么形式的支付或提款合作。
以下是一些建议

1. Perfect Money
2. AirTM 请帮助我，我可以使用哪个网站从 Webmoney 转款到 PayPal，即使我损失 30% 的手续费。AirTM

请提供帮助，我可以使用哪个网站将资金从 Webmoney 转到 PayPal，即使损失 30% 的手续费，我们如何才能解决我们现在面临的 MQL5 新的不便，因为仅剩的支付方式在其他国家无法使用。
 
Fernando Carreiro #:

如果它的价值缩水了呢？

我认为用户根本 不会为此感到高兴。不，无论如何，加密钱包都是不可取的。

能否用加密货币存款或取款是另一回事，但钱包必须是法定货币。

想信什么就信什么吧。我靠比特币退休，所以我永远不会相信加密货币是个坏主意。
1...146147148149150151152153154155156157158159160...184
新评论