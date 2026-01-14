文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 143

新评论
 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

您是使用 webmoney 还是使用其他方法？

你好，我仍然收到 "拒绝 "错误。

 
Elif Kaya #:

你好，我仍然收到 "已拒绝 "的错误信息。

我也是，但我在大约 8 天前就已经停止使用了，我不知道发生了什么。

他们有没有回复你

 
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

您是使用 webmoney 还是使用其他方法？

我也是，但大约 8 天前我已经用它在这里提款了，我不知道发生了什么事。

他们有没有回复你

系统或银行方面可能会出现暂时性故障。
 
Luck Moden #:
系统或银行方面可能会出现临时故障。
webmoney 取款服务对您有效吗？
 

我试着向 Webmoney 取款，赚了钱，但遇到了同样的问题

Webmoney 支付 系统拒绝提款操作。请联系您的发卡银行了解详情

 
Elif Kaya #:

是的，我也发了。

他们是否回复了您
 

同一信息

[删除]  
大家好，我遇到了同样的问题''Webmoney 支付系统拒绝了提款操作。请联系您的发卡银行了解详情。但是，我联系了 Webmoney，他们声称账户一切正常，问题不在银行方面。从上周开始，我一直在尝试提款，但没有成功。由于问题不在银行方面，我向 MQL5 团队开了一张单子。
 
Daniel Matos De Paula #:
大家好，我遇到了同样的问题''Webmoney 支付系统拒绝了提款操作。请联系您的发卡银行了解详情。但是，我联系了 Webmoney，他们声称账户一切正常，问题不在银行方面。从上周开始，我一直在尝试提款，但没有成功。由于问题不在银行方面，我向 MQL5 团队提交了一份报告。
我也是上次 28/1 取款
但现在出现了拒绝信息
[删除]  
该问题已得到解决，目前正在运行。
1...136137138139140141142143144145146147148149150...184
新评论