文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 143 1...136137138139140141142143144145146147148149150...184 新评论 Elif Kaya 2025.02.04 07:11 #1421 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:您是使用 webmoney 还是使用其他方法？ 你好，我仍然收到 "拒绝 "错误。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 07:14 #1422 Elif Kaya #:你好，我仍然收到 "已拒绝 "的错误信息。 我也是，但我在大约 8 天前就已经停止使用了，我不知道发生了什么。 他们有没有回复你 Luck Moden 2025.02.04 07:41 #1423 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:您是使用 webmoney 还是使用其他方法？我也是，但大约 8 天前我已经用它在这里提款了，我不知道发生了什么事。他们有没有回复你 系统或银行方面可能会出现暂时性故障。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 07:46 #1424 Luck Moden #: 系统或银行方面可能会出现临时故障。 webmoney 取款服务对您有效吗？ Sandeep Dibakar Gowdar 2025.02.04 12:10 #1425 我试着向 Webmoney 取款，赚了钱，但遇到了同样的问题 Webmoney 支付 系统拒绝提款操作。请联系您的发卡银行了解详情 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 16:06 #1426 Elif Kaya #:是的，我也发了。 他们是否回复了您 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 18:04 #1427 同一信息 [删除] 2025.02.04 21:42 #1428 大家好，我遇到了同样的问题''Webmoney 支付系统拒绝了提款操作。请联系您的发卡银行了解详情。但是，我联系了 Webmoney，他们声称账户一切正常，问题不在银行方面。从上周开始，我一直在尝试提款，但没有成功。由于问题不在银行方面，我向 MQL5 团队开了一张单子。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 22:17 #1429 Daniel Matos De Paula #: 大家好，我遇到了同样的问题''Webmoney 支付系统拒绝了提款操作。请联系您的发卡银行了解详情。但是，我联系了 Webmoney，他们声称账户一切正常，问题不在银行方面。从上周开始，我一直在尝试提款，但没有成功。由于问题不在银行方面，我向 MQL5 团队提交了一份报告。 我也是上次 28/1 取款但现在出现了拒绝信息 [删除] 2025.02.06 09:48 #1430 该问题已得到解决，目前正在运行。 1...136137138139140141142143144145146147148149150...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
您是使用 webmoney 还是使用其他方法？
你好，我仍然收到 "拒绝 "错误。
你好，我仍然收到 "已拒绝 "的错误信息。
我也是，但我在大约 8 天前就已经停止使用了，我不知道发生了什么。
他们有没有回复你
您是使用 webmoney 还是使用其他方法？
我也是，但大约 8 天前我已经用它在这里提款了，我不知道发生了什么事。
他们有没有回复你
系统或银行方面可能会出现临时故障。
我试着向 Webmoney 取款，赚了钱，但遇到了同样的问题
Webmoney 支付 系统拒绝提款操作。请联系您的发卡银行了解详情
是的，我也发了。
同一信息
大家好，我遇到了同样的问题''Webmoney 支付系统拒绝了提款操作。请联系您的发卡银行了解详情。但是，我联系了 Webmoney，他们声称账户一切正常，问题不在银行方面。从上周开始，我一直在尝试提款，但没有成功。由于问题不在银行方面，我向 MQL5 团队提交了一份报告。