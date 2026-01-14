文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 155 1...148149150151152153154155156157158159160161162...184 新评论 Paul Anscombe 2025.03.18 11:41 #1541 无法提现是一个日益严重的问题，元报价似乎完全忽视了这一点。 是时候开始研究其他方式来推销我的产品 了，如果我无法收到钱，在这里销售就没有意义了.....。 Thomas Bradley Butler 2025.03.18 12:27 #1542 Paul Anscombe 产品 了，如果我无法收到钱，在这里销售就没有意义了.....。 他们置之不理，也不肯解决。他们告诉我这是可行的，但 3 个月后就不行了。需要问责 Pedro Potter 2025.03.22 16:33 #1543 @MetaQuotes @MetaQuotes 支持 Pix 是巴西最常见的支付方式。贵网站已提供 Pix 存款功能： 请考虑将其也用于取款。许多全球服务（如 Neteller 和 Skrill）都支持 Pix 存款和取款。 这一新增功能将解决巴西用户的取款问题，我们将不胜感激。 Alan Cienfuegos 2025.03.23 19:38 #1544 支付宝提现何时恢复？ Lorentzos Roussos 2025.03.23 22:37 #1545 Alan Cienfuegos #: 支付宝提现何时恢复？ 不会 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 讨论文章 "支付和支付方式" 966346, 2025.02.08 05:08 支持团队 2025.02.05 15:24 EN 早上好， 很遗憾，由于支付提供商方面的技术问题，PayPal 无法使用。 请尝试使用其他支付系统。 给您带来不便，我们深表歉意。 问好， MQL5.com 支持团队 支持团队 2025.02.06 22:13 EN 您好、 这将不再可用 请使用其他付款方式 谢谢 支持团队 2025.02.07 16:01 EN 亲爱的用户、 这是永久性的。Paypal 将不再出现在我们的支付选项中。 谨致最崇高的敬意， MQL5.com 支持团队 没有支付宝了 Discussion of article "Payments Indonesian Member Help with Custom Indicator Dustin Vlok 2025.03.24 12:19 #1546 我的账户有 12 个 "充值 "选项，但只有 3 个取款选项。 当然，如果他们可以有这么多的存款选项，那么他们就可以有更多的取款选项。 这完全没有道理。 Thomas Bradley Butler 2025.03.24 15:47 #1547 Dustin Vlok #:我的账户有 12 个 "充值 "选项，但只有 3 个取款选项。当然，如果他们可以有这么多的存款选项，那么他们就可以有更多的取款选项。这完全没有道理。 我给服务台发了很多聊天记录，他们总是重复同样的话，好像一切都很好，都能正常工作。他们不打算解决这个问题，似乎只是想留住大家的钱。 Yuri Kirbai 2025.03.24 16:39 #1548 你好，可以存入加密货币吗？ Denis Nikolaev 2025.03.24 16:56 #1549 konkord #: 您好，可以用加密货币充值吗？ 您好，您 可以在 Webmoney 系统中用加密货币充值 WMT 钱包，然后从Webmoney 转帐到您在 mql5.com 的帐户。 Jefferson Judge Metha 2025.03.24 19:28 #1550 记得曾几何时，他们曾说过 PayPal 永远不会归还。 1...148149150151152153154155156157158159160161162...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
无法提现是一个日益严重的问题，元报价似乎完全忽视了这一点。
是时候开始研究其他方式来推销我的产品 了，如果我无法收到钱，在这里销售就没有意义了.....。
他们置之不理，也不肯解决。他们告诉我这是可行的，但 3 个月后就不行了。需要问责
@MetaQuotes @MetaQuotes 支持
Pix 是巴西最常见的支付方式。贵网站已提供 Pix 存款功能：
请考虑将其也用于取款。许多全球服务（如 Neteller 和 Skrill）都支持 Pix 存款和取款。
这一新增功能将解决巴西用户的取款问题，我们将不胜感激。
支付宝提现何时恢复？
不会
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
讨论文章 "支付和支付方式"
966346, 2025.02.08 05:08
很遗憾，由于支付提供商方面的技术问题，PayPal 无法使用。
请尝试使用其他支付系统。
给您带来不便，我们深表歉意。
MQL5.com 支持团队
您好、
这将不再可用
请使用其他付款方式
亲爱的用户、
这是永久性的。Paypal 将不再出现在我们的支付选项中。
MQL5.com 支持团队
没有支付宝了
我的账户有 12 个 "充值 "选项，但只有 3 个取款选项。
当然，如果他们可以有这么多的存款选项，那么他们就可以有更多的取款选项。
这完全没有道理。
我给服务台发了很多聊天记录，他们总是重复同样的话，好像一切都很好，都能正常工作。他们不打算解决这个问题，似乎只是想留住大家的钱。
您好，可以用加密货币充值吗？
您好，您 可以在 Webmoney 系统中用加密货币充值 WMT 钱包，然后从Webmoney 转帐到您在 mql5.com 的帐户。