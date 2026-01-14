文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 155

无法提现是一个日益严重的问题，元报价似乎完全忽视了这一点。

是时候开始研究其他方式来推销我的产品 了，如果我无法收到钱，在这里销售就没有意义了.....。

 
他们置之不理，也不肯解决。他们告诉我这是可行的，但 3 个月后就不行了。需要问责

 

@MetaQuotes @MetaQuotes 支持

Pix 是巴西最常见的支付方式。贵网站已提供 Pix 存款功能：


请考虑将其也用于取款。许多全球服务（如 Neteller 和 Skrill）都支持 Pix 存款和取款。

这一新增功能将解决巴西用户的取款问题，我们将不胜感激。

 
支付宝提现何时恢复？
 
不会

支持团队 2025.02.05 15:24 EN
早上好，

很遗憾，由于支付提供商方面的技术问题，PayPal 无法使用。

请尝试使用其他支付系统。

给您带来不便，我们深表歉意。

问好，

MQL5.com 支持团队

支持团队 2025.02.06 22:13 EN

您好、

这将不再可用

请使用其他付款方式

谢谢

支持团队 2025.02.07 16:01 EN

亲爱的用户、

这是永久性的。Paypal 将不再出现在我们的支付选项中。

谨致最崇高的敬意，
MQL5.com 支持团队

没有支付宝了


 

我的账户有 12 个 "充值 "选项，但只有 3 个取款选项。

当然，如果他们可以有这么多的存款选项，那么他们就可以有更多的取款选项。

这完全没有道理。

 
我给服务台发了很多聊天记录，他们总是重复同样的话，好像一切都很好，都能正常工作。他们不打算解决这个问题，似乎只是想留住大家的钱。

 
你好，可以存入加密货币吗？
 
您好，您 可以在 Webmoney 系统中用加密货币充值 WMT 钱包，然后从Webmoney 转帐到您在 mql5.com 的帐户。

 
记得曾几何时，他们曾说过 PayPal 永远不会归还。
