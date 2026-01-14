文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 142 1...135136137138139140141142143144145146147148149...184 新评论 Elif Kaya 2025.02.03 13:45 #1411 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: 我以前用过很多次，但这条信息对我来说是新的 也许服务台收到了我们的问题并正在处理。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:47 #1412 Elif Kaya #:也许服务台收到了我们的问题并正在处理。 我已经发送给他们了，你和他们联系过吗？ Elif Kaya 2025.02.03 15:36 #1413 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: 我已经寄给他们了，你和他们有联系吗？ 是的，我也发了。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 15:52 #1414 最近 3 天，有人尝试通过 webmoney 取款并取得成功吗？ Nitin Raj 2025.02.03 17:12 #1415 Sachin Gautam #:最后，我按照 Nitin 告诉我的，成功地使用了 ICICI 银行 的借记卡， 款项立即汇入了我在印度的银行账户。看来有些卡能用，有些卡不能用。Nitin 告诉我，ICICI 银行借记卡有一个叫 "汇入汇款 "的功能，我默认激活了这个功能，所以才能收到这笔钱。，希望这对被钱卡在 mql5 上的人有所帮助。 很高兴为您提供帮助！ 对于在印度面临取款问题的人来说，这是最快捷的取款方式。 Sandeep Dibakar Gowdar 2025.02.03 17:20 #1416 我从 Webmoney 上传了 10 美元 .从 Webmoney ...我再次尝试取款 ...but I'm getting rejected ....it means Mql allows withdrawal only earned money?有谁能解释一下吗？ Samuel Manoel De Souza 2025.02.03 17:32 #1417 Sandeep Dibakar Gowdar #: 我从 Webmoney 上传了 10 美元 .从 Webmoney ...我再次尝试取款 ...but I'm getting rejected ....itmeans Mql allows withdrawal only earned money? 有谁能解释一下吗？ 是的。 Fernando Carreiro 2025.02.03 17:33 #1418 @Sandeep Dibakar Gowdar #: 我从 Webmoney 上传了 10 美元 .从 Webmoney ...我再次尝试取款 ...but I'm getting rejected ....it means Mql allows withdrawal only earned money?有谁能解释一下吗？ 是的，只能提取已赚取的资金。在您取款的网页上有说明。这是反洗钱程序的一部分。 请联系服务台，说明您希望提取刚存入资金的原因。 Michael Prescott Burney 2025.02.03 19:43 #1419 我的财务状况在这里濒临崩溃，整整一个月无法使用我的资金，任何通过自己的商店拥有高流量的开发人员都知道，处理每个请求和消息以及以正确的方式提供客户服务是一项全职工作，在这一点上，它不再是一个演出，而是您的财务基础。卖家和买家是使 mql5 在全球 EA 市场中保持领先地位的原因。我相信我们应该得到回应，我不应该一次又一次地被告知同样的事情，因为这对我们很多人来说更为重要，因为这是我们的收入来源，是我们的谋生之道....。我们需要 MQL 的关注和解决方案。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.04 06:43 #1420 Mohammadmahdi Sanei #:لا أستطيع الانسحاب، نفس المشكلة لا تزال موجودة.فشلت عملية سحب XXX دولار أمريكي إلى Webmoney.رفض نظام الدفع المعاملةيقوم الطرف الثالث المسؤول عن المعاملة برفض التحويل. webmoney 现在可以使用吗？ 1...135136137138139140141142143144145146147148149...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我以前用过很多次，但这条信息对我来说是新的
也许服务台收到了我们的问题并正在处理。
也许服务台收到了我们的问题并正在处理。
我已经寄给他们了，你和他们有联系吗？
是的，我也发了。
最后，我按照 Nitin 告诉我的，成功地使用了 ICICI 银行 的借记卡， 款项立即汇入了我在印度的银行账户。
看来有些卡能用，有些卡不能用。Nitin 告诉我，ICICI 银行借记卡有一个叫 "汇入汇款 "的功能，我默认激活了这个功能，所以才能收到这笔钱。
，希望这对被钱卡在 mql5 上的人有所帮助。
很高兴为您提供帮助！
对于在印度面临取款问题的人来说，这是最快捷的取款方式。
我从 Webmoney 上传了 10 美元 .从 Webmoney ...我再次尝试取款 ...but I'm getting rejected ....itmeans Mql allows withdrawal only earned money? 有谁能解释一下吗？
是的。
是的，只能提取已赚取的资金。在您取款的网页上有说明。这是反洗钱程序的一部分。
请联系服务台，说明您希望提取刚存入资金的原因。
我的财务状况在这里濒临崩溃，整整一个月无法使用我的资金，任何通过自己的商店拥有高流量的开发人员都知道，处理每个请求和消息以及以正确的方式提供客户服务是一项全职工作，在这一点上，它不再是一个演出，而是您的财务基础。卖家和买家是使 mql5 在全球 EA 市场中保持领先地位的原因。我相信我们应该得到回应，我不应该一次又一次地被告知同样的事情，因为这对我们很多人来说更为重要，因为这是我们的收入来源，是我们的谋生之道....。我们需要 MQL 的关注和解决方案。
لا أستطيع الانسحاب، نفس المشكلة لا تزال موجودة.
فشلت عملية سحب XXX دولار أمريكي إلى Webmoney.رفض نظام الدفع المعاملة
يقوم الطرف الثالث المسؤول عن المعاملة برفض التحويل.
webmoney 现在可以使用吗？