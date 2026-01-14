文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 181

新评论
 
vwegba # WebMoney 取款是否仍然有效？

根据此处公布的 WebMoney 支持答案，您所在的地区无法使用此方法，但该信息有点旧（2025 年 2 月），此后可能发生了一些变化。


 
Vinicius Pereira De Oliveira #:

根据此处公布的 WebMoney 支持答案，您所在的地区无法使用此方法，但该信息有点旧（2025 年 2 月），此后可能会有变化。


除了银行转账，我所在的国家/地区还有其他选择吗？
 
Chioma Obunadike #:
别担心找到办法了谢谢
请问怎么做。我需要这些信息
 
Hi everyone, I can't withdraw funds via WebMoney now. This doesn't seem to be just my problem. I used to withdraw smoothly and quickly with WebMoney before, but today I tried several times and failed every time. I've sent a request to the help desk. No idea why.
 
Lin Lin Ma #:
大家好，我现在无法通过 WebMoney 取款。这似乎不只是我一个人的问题。以前我使用 WebMoney 可以顺利、快速地取款，但今天我试了好几次，每次都失败。以前我使用 WebMoney 可以顺利、快速地提款，但今天我试了好几次，每次都失败。我已经向服务台发出了请求。不知道为什么。
我也遇到了同样的情况
 
Nnamdi Kennedy Ifeorah #:

我不知道服务台是否真的明白他们的答复是什么，或者他们到底在做什么？他们一直坚持使用提供的提款选项。我一直告诉他们 webmoney 是取款选项，而且我已经多次尝试使用 webmoney 取款，但都没有成功。


我怎样才能让他们明白，我甚至不能使用 webmoney 取款，而这是我唯一可用的选择？在我所在的地区没有其他选择。他们认为我在使用 Skrill 或 Payoneer 取款吗？


我需要有人向服务台解释我正在尝试使用 webmoney 取款。这太令人沮丧了。



兄弟，怎么了，你能用 webmoney 取款吗？我不能提款，这是 2025，告诉我 "失败"。
 
Ifeanyi Paul Ezendukaku #:
我也遇到了同样的情况
兄弟，有什么新情况吗？你适合提款吗？
 
Alexey Petrov #:

在服务台创建一个票据，并正确报告您的问题--您尝试了哪些卡、出现了哪些错误、是否联系了银行等。

对大多数用户来说，从银行卡取款是可行的。

很快我们将增加银行账户取款功能。
银行取款功能已经推出 4 年了，但仍未实现。
 
Yusuf Y #:

下午好！

谁能告诉我如何从余额中取款或转账？

它说无法取款，难道没有办法吗？

它说没有赚到 钱。
 
大家好，每个人都有关于如何取款的问题。我也有一个如何给账户充值的问题，也许在论坛的某个地方，请把链接发给我。
1...174175176177178179180181182183184
新评论