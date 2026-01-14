文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 181 1...174175176177178179180181182183184 新评论 Vinicius Pereira De Oliveira 2025.11.09 14:15 #1801 vwegba #: WebMoney 取款是否仍然有效？ 根据此处公布的 WebMoney 支持答案，您所在的地区无法使用此方法，但该信息有点旧（2025 年 2 月），此后可能发生了一些变化。 Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.09 15:06 #1802 Vinicius Pereira De Oliveira #:根据此处公布的 WebMoney 支持答案，您所在的地区无法使用此方法，但该信息有点旧（2025 年 2 月），此后可能会有变化。 除了银行转账，我所在的国家/地区还有其他选择吗？ Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.10 16:47 #1803 Chioma Obunadike #: 别担心找到办法了谢谢 请问怎么做。我需要这些信息 Lin Lin Ma 2025.11.13 10:09 #1804 Hi everyone, I can't withdraw funds via WebMoney now. This doesn't seem to be just my problem. I used to withdraw smoothly and quickly with WebMoney before, but today I tried several times and failed every time. I've sent a request to the help desk. No idea why. Problem withdrawal again Withdrawal to Webmoney not Withdrawal to epayments question Ifeanyi Paul Ezendukaku 2025.11.14 06:28 #1805 Lin Lin Ma #: 大家好，我现在无法通过 WebMoney 取款。这似乎不只是我一个人的问题。以前我使用 WebMoney 可以顺利、快速地取款，但今天我试了好几次，每次都失败。以前我使用 WebMoney 可以顺利、快速地提款，但今天我试了好几次，每次都失败。我已经向服务台发出了请求。不知道为什么。 我也遇到了同样的情况 Destiny Onuwabhagbe Ojiezele 2025.11.18 16:32 #1806 Nnamdi Kennedy Ifeorah #:我不知道服务台是否真的明白他们的答复是什么，或者他们到底在做什么？他们一直坚持使用提供的提款选项。我一直告诉他们 webmoney 是取款选项，而且我已经多次尝试使用 webmoney 取款，但都没有成功。我怎样才能让他们明白，我甚至不能使用 webmoney 取款，而这是我唯一可用的选择？在我所在的地区没有其他选择。他们认为我在使用 Skrill 或 Payoneer 取款吗？我需要有人向服务台解释我正在尝试使用 webmoney 取款。这太令人沮丧了。 兄弟，怎么了，你能用 webmoney 取款吗？我不能提款，这是 2025，告诉我 "失败"。 Destiny Onuwabhagbe Ojiezele 2025.11.18 16:34 #1807 Ifeanyi Paul Ezendukaku #: 我也遇到了同样的情况 兄弟，有什么新情况吗？你适合提款吗？ Oghenevwegba Thankgod Emuowhochere 2025.11.19 14:06 #1808 Alexey Petrov #:在服务台创建一个票据，并正确报告您的问题--您尝试了哪些卡、出现了哪些错误、是否联系了银行等。对大多数用户来说，从银行卡取款是可行的。 很快我们将增加银行账户取款功能。 银行取款功能已经推出 4 年了，但仍未实现。 Rashid Umarov 2025.11.19 15:34 #1809 Yusuf Y #:下午好！谁能告诉我如何从余额中取款或转账？它说无法取款，难道没有办法吗？ 它说没有赚到 钱。 Drevnyi_2.0 2025.11.20 04:37 #1810 大家好，每个人都有关于如何取款的问题。我也有一个如何给账户充值的问题，也许在论坛的某个地方，请把链接发给我。 1...174175176177178179180181182183184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
根据此处公布的 WebMoney 支持答案，您所在的地区无法使用此方法，但该信息有点旧（2025 年 2 月），此后可能发生了一些变化。
别担心找到办法了谢谢
大家好，我现在无法通过 WebMoney 取款。这似乎不只是我一个人的问题。以前我使用 WebMoney 可以顺利、快速地取款，但今天我试了好几次，每次都失败。以前我使用 WebMoney 可以顺利、快速地提款，但今天我试了好几次，每次都失败。我已经向服务台发出了请求。不知道为什么。
我不知道服务台是否真的明白他们的答复是什么，或者他们到底在做什么？他们一直坚持使用提供的提款选项。我一直告诉他们 webmoney 是取款选项，而且我已经多次尝试使用 webmoney 取款，但都没有成功。
我怎样才能让他们明白，我甚至不能使用 webmoney 取款，而这是我唯一可用的选择？在我所在的地区没有其他选择。他们认为我在使用 Skrill 或 Payoneer 取款吗？
我需要有人向服务台解释我正在尝试使用 webmoney 取款。这太令人沮丧了。
我也遇到了同样的情况
在服务台创建一个票据，并正确报告您的问题--您尝试了哪些卡、出现了哪些错误、是否联系了银行等。
对大多数用户来说，从银行卡取款是可行的。很快我们将增加银行账户取款功能。
下午好！
谁能告诉我如何从余额中取款或转账？
它说无法取款，难道没有办法吗？