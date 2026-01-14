文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 134

Lorentzos Roussos #:

您的银行是否允许您在线管理您的银行卡？

在欧洲，我们有允许在线交易之类的设置，也许你们的设置是关闭的？

不是这样的

 

我还在努力使用银行卡取款，至今没有成功。

昨天，我通过 WebMoney 取款，但由于税费和转换费，损失了一大笔钱。

至于电汇，3000 美元的最低限额对于自由职业者或任何没有通过在市场上销售产品 赚取大量收入的人来说都是不现实的。

我们需要贝宝。在我看来，其他选择完全不够。

 
他们需要加密货币。

 
Rajesh Kumar Nait #:
VISA 和万事达卡不依赖于国家或当地的卡运营商。这是交易的主要要求。国家不是问题，因为我也遇到过同样的问题。您可以尝试其他银行卡或使用预付卡、借记卡或信用卡。我遇到的问题和你的一样，问题出在银行卡上。
Thomas Bradley Butler#:

他们需要加密货币。

我同意你的观点。我不明白怎么会有 12 个存款选项和 3 个取款选项。至少需要增加更多的选项。我希望他们正在幕后努力。

 
很简单。Meta Quotes 对谁在这里花钱比谁在这里赚钱更感兴趣，甚至卖家和自由职业者也是在这里花钱的原因之一。他们根本不在乎。他们经常让支付宝无法使用，甚至连广告都不打，你只要去提款，就会措手不及。我不再感到惊讶了。我只是等着，如果过一段时间还像往常一样收不到钱，那我就会为此打破脑袋。

 
Thomas Bradley Butler #:
您不在美国

你让我有点困惑/担心。我在美国，但从未提款。

我记得我在市场卖家注册时输入了银行信息。

您是说借记卡选项显示了，但却失败了？

借记卡提款

 
有道理，这肯定会引起警觉。希望贝宝能尽快恢复。

 
如果你看了论坛上以前的截图，你会发现是 PayPal 的决定而不是 MQL 的决定导致 PayPal 被删除。

 
是的，PayPal 限制发生过多纠纷的供应商。大供应商往往有更多纠纷。而 MQ 嗯......相当大。试想一下，全世界所有的市场销售商，每家都在销售一种或多种 "一次性 "软件产品，再加上 MQ 的巨大行业市场份额。

 
这无关紧要。

