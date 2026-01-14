文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 134 1...127128129130131132133134135136137138139140141...184 新评论 Thomas Bradley Butler 2025.01.25 13:22 #1331 Lorentzos Roussos #:您的银行是否允许您在线管理您的银行卡？在欧洲，我们有允许在线交易之类的设置，也许你们的设置是关闭的？ 不是这样的 Pedro Potter 2025.01.25 13:38 #1332 我还在努力使用银行卡取款，至今没有成功。 昨天，我通过 WebMoney 取款，但由于税费和转换费，损失了一大笔钱。 至于电汇，3000 美元的最低限额对于自由职业者或任何没有通过在市场上销售产品 赚取大量收入的人来说都是不现实的。 我们需要贝宝。在我看来，其他选择完全不够。 Thomas Bradley Butler 2025.01.25 14:24 #1333 Pedro Potter #: 我还在努力使用银行卡取款，至今没有成功。 昨天，我通过 WebMoney 取款，但由于税费和转换费，损失了一大笔钱。 至于电汇，3000 美元的最低限额对于自由职业者或任何没有通过在市场上销售产品 赚取大量收入的人来说都是不现实的。 我们需要贝宝。在我看来，其他选择完全不够。 他们需要加密货币。 Presley Annais Tatenda Meck 2025.01.25 19:09 #1334 Rajesh Kumar Nait #: VISA 和万事达卡不依赖于国家或当地的卡运营商。这是交易的主要要求。国家不是问题，因为我也遇到过同样的问题。您可以尝试其他银行卡或使用预付卡、借记卡或信用卡。我遇到的问题和你的一样，问题出在银行卡上。 Thomas Bradley Butler#: 他们需要加密货币。 我同意你的观点。我不明白怎么会有 12 个存款选项和 3 个取款选项。至少需要增加更多的选项。我希望他们正在幕后努力。 Samuel Manoel De Souza 2025.01.25 22:29 #1335 Presley Annais Tatenda Meck #:我同意你的观点。我不明白怎么会有 12 个存款选项和 3 个取款选项。至少需要增加更多的选项。我希望他们正在幕后努力。 很简单。Meta Quotes 对谁在这里花钱比谁在这里赚钱更感兴趣，甚至卖家和自由职业者也是在这里花钱的原因之一。他们根本不在乎。他们经常让支付宝无法使用，甚至连广告都不打，你只要去提款，就会措手不及。我不再感到惊讶了。我只是等着，如果过一段时间还像往常一样收不到钱，那我就会为此打破脑袋。 Ryan L Johnson 2025.01.25 23:41 #1336 Thomas Bradley Butler #: 您不在美国 你让我有点困惑/担心。我在美国，但从未提款。 我记得我在市场卖家注册时输入了银行信息。 您是说借记卡选项显示了，但却失败了？ Pedro Potter 2025.01.26 00:11 #1337 Samuel Manoel De Souza #:很简单。Meta Quotes 对谁在这里花钱比谁在这里赚钱更感兴趣，甚至卖家和自由职业者也是在这里花钱的原因之一。他们根本不在乎。他们经常让支付宝无法使用，甚至连广告都不打，你只要去提款，就会措手不及。我不再感到惊讶了。我只是等着，如果过一段时间还像往常一样收不到钱，那我就会为此打破脑袋。 有道理，这肯定会引起警觉。希望贝宝能尽快恢复。 Rajesh Kumar Nait 2025.01.26 01:11 #1338 Samuel Manoel De Souza #:很简单。Meta Quotes 对谁在这里花钱比谁在这里赚钱更感兴趣，甚至卖家和自由职业者也是在这里花钱的原因之一。他们根本不在乎。他们经常让支付宝无法使用，甚至连广告都不打，你只要去提款，就会措手不及。我不再感到惊讶了。我只是等着，如果过一段时间还像往常一样收不到钱，那我就会为此打破脑袋。如果你看了论坛上以前的截图，你会发现是 PayPal 的决定而不是 MQL 的决定导致 PayPal 被删除。 Ryan L Johnson 2025.01.26 01:58 #1339 Rajesh Kumar Nait #:如果您阅读论坛上以前的帖子截图，您会发现是 PayPal 的决定而不是 MQL 的决定导致了 PayPal 的删除。 是的，PayPal 限制发生过多纠纷的供应商。大供应商往往有更多纠纷。而 MQ 嗯......相当大。试想一下，全世界所有的市场销售商，每家都在销售一种或多种 "一次性 "软件产品，再加上 MQ 的巨大行业市场份额。 Samuel Manoel De Souza 2025.01.26 01:59 #1340 Rajesh Kumar Nait #:如果您阅读论坛上以前的帖子截图，您会发现是 PayPal 的决定而不是 MQL 的决定导致了 PayPal 的删除。 这无关紧要。 1...127128129130131132133134135136137138139140141...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
您的银行是否允许您在线管理您的银行卡？
在欧洲，我们有允许在线交易之类的设置，也许你们的设置是关闭的？
不是这样的
我还在努力使用银行卡取款，至今没有成功。
昨天，我通过 WebMoney 取款，但由于税费和转换费，损失了一大笔钱。
至于电汇，3000 美元的最低限额对于自由职业者或任何没有通过在市场上销售产品 赚取大量收入的人来说都是不现实的。
我们需要贝宝。在我看来，其他选择完全不够。
他们需要加密货币。
VISA 和万事达卡不依赖于国家或当地的卡运营商。这是交易的主要要求。国家不是问题，因为我也遇到过同样的问题。您可以尝试其他银行卡或使用预付卡、借记卡或信用卡。我遇到的问题和你的一样，问题出在银行卡上。
我同意你的观点。我不明白怎么会有 12 个存款选项和 3 个取款选项。至少需要增加更多的选项。我希望他们正在幕后努力。
很简单。Meta Quotes 对谁在这里花钱比谁在这里赚钱更感兴趣，甚至卖家和自由职业者也是在这里花钱的原因之一。他们根本不在乎。他们经常让支付宝无法使用，甚至连广告都不打，你只要去提款，就会措手不及。我不再感到惊讶了。我只是等着，如果过一段时间还像往常一样收不到钱，那我就会为此打破脑袋。
您不在美国
你让我有点困惑/担心。我在美国，但从未提款。
我记得我在市场卖家注册时输入了银行信息。
您是说借记卡选项显示了，但却失败了？
有道理，这肯定会引起警觉。希望贝宝能尽快恢复。
是的，PayPal 限制发生过多纠纷的供应商。大供应商往往有更多纠纷。而 MQ 嗯......相当大。试想一下，全世界所有的市场销售商，每家都在销售一种或多种 "一次性 "软件产品，再加上 MQ 的巨大行业市场份额。
这无关紧要。