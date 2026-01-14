文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 130 1...123124125126127128129130131132133134135136137...184 新评论 Eleni Anna Branou 2025.01.10 09:32 #1291 101047062 #: 我想取款，如何取款？ 请联系您的经纪人。 Eleni Anna Branou 2025.01.15 16:35 #1292 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛通过 PayPal 支付在 MQL5 上购买的机器人和 VPS。ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33 今天，当我试图购买一个机器人时，我发现该平台不再允许我使用 PayPal 选项进行购买，而该选项之前对我来说非常有效。我试着用银行卡购买，但被拒绝了。有人能告诉我他们是如何解决这个问题的吗？ Paypal 来来去去很频繁，所以我建议您尝试用其他支付方式充值您的 MQL5 账户，或者明天再试一次。 Presley Annais Tatenda Meck 2025.01.15 21:51 #1293 Eleni Anna Branou #: Paypal 经常出现问题，所以我建议您尝试用其他付款方式充值您的 MQL5 账户，或者明天再试一次。 ArturoReyes2024� �今天，当我试图购买一个机器人时，我发现平台不再允许我使用贝宝选项进行购买，而贝宝选项之前对我来说非常有效。我试着用银行卡购买，但被拒绝了。有人能告诉我他们是如何解决这个问题的吗？ 我也在寻找贝宝选项，我以为只是我的问题，我们会按照建议明天再检查一次。 Thomas Bradley Butler 2025.01.15 22:54 #1294 PayPal 现在消失了还是会回来？ 没有相关公告 Sugianto 2025.01.16 08:39 #1295 由于技术问题，Paypal 暂时无法使用。这种情况经常发生，希望能尽快恢复。 Fernando Carreiro 2025.01.16 10:35 #1296 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 通过 PayPal 支付在 MQL5 上购买的机器人和 VPS。 Sugianto, 2025.01.16 08:39 由于技术问题，Paypal 暂时不可用。这种情况经常发生，希望它能尽快恢复。 Fernando Carreiro 2025.01.16 10:36 #1297 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 通过 PayPal 支付在 MQL5 上购买的机器人和 VPS。 Sugianto, 2025.01.16 08:39 由于技术问题，Paypal 暂时不可用。这种情况经常发生，希望它能尽快恢复。 Alberto Gauer Borrego 2025.01.16 11:42 #1298 就在我需要取钱的时候，令人难以置信的是 Michael Prescott Burney 2025.01.17 07:32 #1299 这对美国境内的所有卖家来说都非常不便。我们将 20% 的收入捐给了 MQL，而且多年来，我们中的大多数人都与 MQL 分享了大量收入。当我以此为生时，美国公民无法使用 webmoney，银行卡取款对我也不起作用，我认为我们应该为这个问题找到更好的解决方案。Paypal 对我们很多人来说都是一个很好的提款方式，但现在我却束手无策......。 Alberto Gauer Borrego 2025.01.17 09:16 #1300 Michael Prescott Burney #: 这对美国境内的所有卖家来说都非常不便。我们将 20% 的收入捐给了 MQL，而且多年来，我们中的大多数人都与 MQL 分享了大量收入。当我以此为生时，美国公民无法使用 webmoney，银行卡取款对我也不起作用，我认为我们应该为这个问题找到更好的解决方案。Paypal 对我们很多人来说都是很好的提款方式，但现在我却束手无策......。 ，只有 Paypal 对我们有效，webmoney 是俄罗斯的服务，对我不起作用，我在巴西也无法通过信用卡收款。，我要我的钱！ 1...123124125126127128129130131132133134135136137...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想取款，如何取款？
请联系您的经纪人。
通过 PayPal 支付在 MQL5 上购买的机器人和 VPS。
ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33今天，当我试图购买一个机器人时，我发现该平台不再允许我使用 PayPal 选项进行购买，而该选项之前对我来说非常有效。我试着用银行卡购买，但被拒绝了。有人能告诉我他们是如何解决这个问题的吗？
Paypal 来来去去很频繁，所以我建议您尝试用其他支付方式充值您的 MQL5 账户，或者明天再试一次。
我也在寻找贝宝选项，我以为只是我的问题，我们会按照建议明天再检查一次。
由于技术问题，Paypal 暂时无法使用。这种情况经常发生，希望能尽快恢复。
Sugianto, 2025.01.16 08:39
由于技术问题，Paypal 暂时不可用。这种情况经常发生，希望它能尽快恢复。
这对美国境内的所有卖家来说都非常不便。我们将 20% 的收入捐给了 MQL，而且多年来，我们中的大多数人都与 MQL 分享了大量收入。当我以此为生时，美国公民无法使用 webmoney，银行卡取款对我也不起作用，我认为我们应该为这个问题找到更好的解决方案。Paypal 对我们很多人来说都是很好的提款方式，但现在我却束手无策......。
，只有 Paypal 对我们有效，webmoney 是俄罗斯的服务，对我不起作用，我在巴西也无法通过信用卡收款。
，我要我的钱！