文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 130

101047062 #:
我想取款，如何取款？

请联系您的经纪人。

 

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

通过 PayPal 支付在 MQL5 上购买的机器人和 VPS。

ArturoReyes2024, 2025.01.15 16:33

今天，当我试图购买一个机器人时，我发现该平台不再允许我使用 PayPal 选项进行购买，而该选项之前对我来说非常有效。我试着用银行卡购买，但被拒绝了。有人能告诉我他们是如何解决这个问题的吗？

Paypal 来来去去很频繁，所以我建议您尝试用其他支付方式充值您的 MQL5 账户，或者明天再试一次。

 
Paypal 经常出现问题，所以我建议您尝试用其他付款方式充值您的 MQL5 账户，或者明天再试一次。
由于技术问题，Paypal 暂时无法使用。这种情况经常发生，希望能尽快恢复。

支付宝

 

就在我需要取钱的时候，令人难以置信的是
 
这对美国境内的所有卖家来说都非常不便。我们将 20% 的收入捐给了 MQL，而且多年来，我们中的大多数人都与 MQL 分享了大量收入。当我以此为生时，美国公民无法使用 webmoney，银行卡取款对我也不起作用，我认为我们应该为这个问题找到更好的解决方案。Paypal 对我们很多人来说都是一个很好的提款方式，但现在我却束手无策......。
 
Michael Prescott Burney #:
这对美国境内的所有卖家来说都非常不便。我们将 20% 的收入捐给了 MQL，而且多年来，我们中的大多数人都与 MQL 分享了大量收入。当我以此为生时，美国公民无法使用 webmoney，银行卡取款对我也不起作用，我认为我们应该为这个问题找到更好的解决方案。Paypal 对我们很多人来说都是很好的提款方式，但现在我却束手无策......。



，只有 Paypal 对我们有效，webmoney 是俄罗斯的服务，对我不起作用，我在巴西也无法通过信用卡收款。

，我要我的钱！

