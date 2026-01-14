文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 53

我已经存入了 250 美元，但为什么一分钱也没有？我不明白为什么要再次存入资金才能开始交易？这是一个骗局吗？
你应该去你的经纪商那里查看 你的交易账户，而不是在这里。

 

您好，钱从这里到卡上需要多长时间，时间会不会太长，您知道吗？


谢谢，生意兴隆

 
有谁能告诉我，通过银行存折存款的有效期有多长？
 
嗨，我是新来的。我把钱存到了快速交易账户上。 除非我弄错了，否则我以为我可以用这笔钱在这里交易。我必须把快速交易账户上的钱取出来再存到这里吗？我不明白这两个账户是如何连接的。请帮助我...
 
您不能在 MQL5 网站上交易

您需要与经纪人进行交易。

如果快速交易是一家经纪商，并且您在他们那里存入了资金，那么就在他们那里进行交易。

 
我有一笔存款，但不能用来交易。我不知道如何将这个账户与我的 Metatrade 账户连接起来。
 
您在 MQL5 的账户与任何经纪商之间都没有连接。您不能使用存入 MQL5 的资金进行交易。

您必须在经纪商处开设账户，并将资金存入经纪商。

 
与本主题无关的评论已移至"非主题帖子"。
 

您好，是否可以使用存入 MQL5 钱包的资金购买市场上的产品

谢谢

