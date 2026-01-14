文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 53 1...464748495051525354555657585960...184 新评论 Man Kong 2020.05.17 23:28 #521 我已经存入了 250 美元，但为什么一分钱也没有？我不明白为什么要再次存入资金才能开始交易？这是一个骗局吗？ 附加的文件： Screenshot_20200518-052727_Gmail.jpg 270 kb Arash D 2020.05.18 00:15 #522 Man Kong: 我已经存入了 250 美元，但为什么一分钱也没有？我不明白为什么要再次存入资金才能开始交易？这是骗局吗？ 你应该去你的经纪商那里查看 你的交易账户，而不是在这里。 Alexandro Matos 2020.05.20 13:48 #523 您好，钱从这里到卡上需要多长时间，时间会不会太长，您知道吗？ 谢谢，生意兴隆 Wellington De Almeida 2020.05.25 19:18 #524 有谁能告诉我，通过银行存折存款的有效期有多长？ 71688 2020.05.25 22:48 #525 嗨，我是新来的。我把钱存到了快速交易账户上。 除非我弄错了，否则我以为我可以用这笔钱在这里交易。我必须把快速交易账户上的钱取出来再存到这里吗？我不明白这两个账户是如何连接的。请帮助我... Keith Watford 2020.05.26 01:57 #526 71688: 嗨，我是新来的。我把钱存到了快速交易账户上。 除非我弄错了，我以为我可以用这笔钱在这里交易。我必须把快速交易账户上的钱取出来，然后存入这里吗？我不明白这两个账户是如何连接的。请帮助我... 您不能在 MQL5 网站上交易。 您需要与经纪人进行交易。 如果快速交易是一家经纪商，并且您在他们那里存入了资金，那么就在他们那里进行交易。 Al Badr Hoqqu 2020.06.02 05:53 #527 我有一笔存款，但不能用来交易。我不知道如何将这个账户与我的 Metatrade 账户连接起来。 Keith Watford 2020.06.02 06:16 #528 Line225: 我有一笔存款，但不能用来交易。我不知道如何将此帐户连接到我的 Metatrade 帐户。 您在 MQL5 的账户与任何经纪商之间都没有连接。您不能使用存入 MQL5 的资金进行交易。 您必须在经纪商处开设账户，并将资金存入经纪商。 Keith Watford 2020.06.09 14:04 #529 与本主题无关的评论已移至"非主题帖子"。 Andre Gomes 2020.06.10 00:51 #530 您好，是否可以使用存入 MQL5 钱包的资金购买市场上的产品？ 谢谢 1...464748495051525354555657585960...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我已经存入了 250 美元，但为什么一分钱也没有？我不明白为什么要再次存入资金才能开始交易？这是骗局吗？
你应该去你的经纪商那里查看 你的交易账户，而不是在这里。
您好，钱从这里到卡上需要多长时间，时间会不会太长，您知道吗？
谢谢，生意兴隆
嗨，我是新来的。我把钱存到了快速交易账户上。 除非我弄错了，我以为我可以用这笔钱在这里交易。我必须把快速交易账户上的钱取出来，然后存入这里吗？我不明白这两个账户是如何连接的。请帮助我...
您不能在 MQL5 网站上交易。
您需要与经纪人进行交易。
如果快速交易是一家经纪商，并且您在他们那里存入了资金，那么就在他们那里进行交易。
我有一笔存款，但不能用来交易。我不知道如何将此帐户连接到我的 Metatrade 帐户。
您在 MQL5 的账户与任何经纪商之间都没有连接。您不能使用存入 MQL5 的资金进行交易。
您必须在经纪商处开设账户，并将资金存入经纪商。
您好，是否可以使用存入 MQL5 钱包的资金购买市场上的产品？
谢谢