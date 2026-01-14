文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 15 1...8910111213141516171819202122...184 新评论 Sergey Golubev 2014.04.01 20:43 #141 退出 xingwang chen 2014.04.08 03:03 #142 请问1积分等于多少美金？ Jinsong Zhang 2014.04.08 05:39 #143 论坛 如何在论坛取得积分？ song_song, 2014.01.12 03:36是等级（rating），50个等级可获一积分（credits），一积分可获一美元 [删除] 2014.05.07 10:44 #144 文章已更新：添加了使用 Neteller 支付系统的说明。 anton balbenin 2014.05.07 15:18 #145 问题是，如果金额超过 100 000，如何才能从账户中取款，而不是每天坐等 500 取款，到时又不会冻结账户？ MetaQuotes 2014.05.07 16:33 #146 abalbenin: 问题是，如果金额超过 10 万，如何才能从账户中取款，而不是每天坐着取 500，到时又不会封锁账户？ 提取大额资金是没有问题的。 scotar 2014.05.20 09:25 #147 您好。我想把我的账户存入支付宝。我目前的账户 是用欧元管理的。有人知道元报价使用的是哪种兑换率吗？是市场价还是特殊银行的汇率，可能还要额外收费？在此先表示感谢。 Voyager 2014.06.16 11:22 #148 向管理员提问。我向我的账户注资购买了一个 EA。但后来没有成功。我怎样才能把账户里的钱取回我的 webmoney 钱包账户？我不是开发人员（因为我不是程序员，也不出售信号）。 --- 2014.06.16 11:37 #149 voyager: 向管理员提问。我向我的账户注资购买了一个 EA。但后来没有成功。我怎样才能把账户里的钱取回我的 webmoney 钱包账户？我不是开发人员（因为我不是程序员，也不出售信号）。 Voyager 2014.06.16 12:09 #150 sergeev: 我的选择按钮没有激活。 1...8910111213141516171819202122...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
论坛
如何在论坛取得积分？
song_song, 2014.01.12 03:36是等级（rating），50个等级可获一积分（credits），一积分可获一美元
问题是，如果金额超过 10 万，如何才能从账户中取款，而不是每天坐着取 500，到时又不会封锁账户？
您好。
我想把我的账户存入支付宝。我目前的账户 是用欧元管理的。有人知道元报价使用的是哪种兑换率吗？是市场价还是特殊银行的汇率，可能还要额外收费？
在此先表示感谢。
向管理员提问。我向我的账户注资购买了一个 EA。但后来没有成功。我怎样才能把账户里的钱取回我的 webmoney 钱包账户？我不是开发人员（因为我不是程序员，也不出售信号）。