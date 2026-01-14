文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 15

新评论
 
退出
 
请问1积分等于多少美金？
 

论坛

如何在论坛取得积分？

song_song, 2014.01.12 03:36

是等级（rating），50个等级可获一积分（credits），一积分可获一美元

[删除]  
文章已更新：添加了使用 Neteller 支付系统的说明。
 
问题是，如果金额超过 100 000，如何才能从账户中取款，而不是每天坐等 500 取款，到时又不会冻结账户？
 
abalbenin:
问题是，如果金额超过 10 万，如何才能从账户中取款，而不是每天坐着取 500，到时又不会封锁账户？
提取大额资金是没有问题的。
 

您好。

我想把我的账户存入支付宝。我目前的账户 是用欧元管理的。有人知道元报价使用的是哪种兑换率吗？是市场价还是特殊银行的汇率，可能还要额外收费？

在此先表示感谢。

 
向管理员提问。我向我的账户注资购买了一个 EA。但后来没有成功。我怎样才能把账户里的钱取回我的 webmoney 钱包账户？我不是开发人员（因为我不是程序员，也不出售信号）。
 
voyager:
向管理员提问。我向我的账户注资购买了一个 EA。但后来没有成功。我怎样才能把账户里的钱取回我的 webmoney 钱包账户？我不是开发人员（因为我不是程序员，也不出售信号）。
 
sergeev:
我的选择按钮没有激活。
1...8910111213141516171819202122...184
新评论