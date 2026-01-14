文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 152

我的 MQL5 上有 50 美元，我购买了价值 30 美元的商品，但付款没有成功，提示付款失败？请帮助我。谢谢。


 
您的账户是否有财务操作限制？无论如何，您都需要联系服务台

 

我注意到平台上不再提供 PayPal 存款/取款选项。这使得用户在 MQL5 上管理财务和交易变得有些困难。

我想提出两项改进建议：

  1. 实现 MQL5 账户之间的资金转账：
    • 提高社区成员之间合作或进行服务交易时的便利性。
  2. 引入内部 MQL5 硬币：
    • 在数字金融时代，为平台上的交易和支付提供一个内部硬币将是一个战略性举措。
    • 这种币可以帮助降低交易成本，加快处理速度，并扩大与去中心化金融（DeFi）生态系统的潜在整合。

我希望 MQL5 团队能考虑这些建议，为用户社区带来更好的体验。

感谢大家的关注！

 
我不在美国，但我用借记卡取款时也收到同样的错误信息。我听说 Paypal 再也不会出现了。
 
请参阅下面的帖子，并请在此继续提问，而不是创建另一个主题...

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

文章 "付款和付款方式 "的讨论

Scott Fredeman, 2025.02.24 13:47

这是 Gone，他们要我们等到有 3000 美元资金时才能提款。我很不高兴。
 
所以我唯一的选择就是等到我赚到 3000 美元？

 
到目前为止，MetaQuotes 还没有提供任何官方信息。我们只能根据用户分享的这些服务台回复截图来了解情况。

 
他们说正在想办法解决，但目前只有这几种方案可供选择
 
我注意到平台上不再提供 PayPal 存款/取款选项。这使得用户在 MQL5 上管理财务和交易变得有些困难。

我想提出两项改进建议：

  1. 实现 MQL5 账户之间的资金转账：
    • 提高社区成员之间合作或进行服务交易时的便利性。
  2. 引入内部 MQL5 币：
    • 在数字金融时代，为平台上的交易和支付提供一个内部硬币将是一个战略性举措。
    • 该币有助于降低交易成本，加快 处理速度，并扩大与去中心化金融（DeFi）生态系统的潜在整合。

我希望 MQL5 团队能考虑这些建议，为用户社区带来更好的体验。

感谢大家的关注！

不过，它必须是一个稳定的币，否则，你会得到相当于 100 美元的 MQC（元报价币），而第二天它就只值 45 美元，因为在此期间有许多用户退出。

或者，持有很多币的人可以把币 "压 "下去（出售他的供应），廉价买下所有顶级产品和信号，然后再买回 MQC 币。
 
  • 在数字金融时代，为平台上的交易和支付提供一种内部硬币将是一项战略举措。
  • 这种币可以帮助降低交易成本，加快处理速度，并扩大与去中心化金融（DeFi）生态系统的潜在整合。

为什么？

您已经可以用美元为您的MQL5 社区钱包 充值，然后在购买产品或服务时从这里付款。

当您赚钱时，钱也会进入钱包，然后您可以从中购买产品或服务。

这与拥有 "MQL5 币 "有何不同？它已经是 "币 "了，与美元等值。

