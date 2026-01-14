文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 152 1...145146147148149150151152153154155156157158159...184 新评论 jon41 2025.02.24 22:58 #1511 我的 MQL5 上有 50 美元，我购买了价值 30 美元的商品，但付款没有成功，提示付款失败？请帮助我。谢谢。 Fernando Carreiro 2025.02.24 23:47 #1512 @jon41 #: 我的 MQL5 上有 50 美元，我购买了价值 30 美元的商品，但付款没有成功，提示付款失败？请帮助我。谢谢。 您的账户是否有财务操作限制？无论如何，您都需要联系服务台。 Tan Au Phuong 2025.02.25 00:32 #1513 我注意到平台上不再提供 PayPal 存款/取款选项。这使得用户在 MQL5 上管理财务和交易变得有些困难。 我想提出两项改进建议： 实现 MQL5 账户之间的资金转账： 提高社区成员之间合作或进行服务交易时的便利性。 引入内部 MQL5 硬币： 在数字金融时代，为平台上的交易和支付提供一个内部硬币将是一个战略性举措。 这种币可以帮助降低交易成本，加快处理速度，并扩大与去中心化金融（DeFi）生态系统的潜在整合。 我希望 MQL5 团队能考虑这些建议，为用户社区带来更好的体验。 感谢大家的关注！ Connor Michael Woodson 2025.02.25 03:03 #1514 @Jesse Phipps : 无法从网站上的任何收益中提取资金。每次都是同样的错误信息 "发卡银行拒绝"，Skrill 虚拟卡也无法使用，同样的错误信息。有消息说美国客户何时能再次提款吗？ 我不在美国，但我用借记卡取款时也收到同样的错误信息。我听说 Paypal 再也不会出现了。 Fernando Carreiro 2025.02.25 03:06 #1515 @Jesse Phipps : 无法从网站上的任何收益中提取资金。每次都是同样的错误信息 "发卡银行拒绝"，Skrill 虚拟卡也无法使用，同样的错误信息。美国客户何时可以提款？ 请参阅下面的帖子，并请在此继续提问，而不是创建另一个主题... 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛文章 "付款和付款方式 "的讨论Scott Fredeman, 2025.02.24 13:47 这是 Gone，他们要我们等到有 3000 美元资金时才能提款。我很不高兴。 Jesse Phipps 2025.02.25 03:13 #1516 Fernando Carreiro #: 请参阅下面的帖子，并请在此继续提问，而不是创建另一个主题...... 所以我唯一的选择就是等到我赚到 3000 美元？ Fernando Carreiro 2025.02.25 03:24 #1517 @Jesse Phipps #: 所以我唯一的选择就是等到赚到 3000 美元？ 到目前为止，MetaQuotes 还没有提供任何官方信息。我们只能根据用户分享的这些服务台回复截图来了解情况。 Thomas Bradley Butler 2025.02.25 13:12 #1518 他们说正在想办法解决，但目前只有这几种方案可供选择 Lorentzos Roussos 2025.02.25 14:40 #1519 Au Phuong Tan #:我注意到平台上不再提供 PayPal 存款/取款选项。这使得用户在 MQL5 上管理财务和交易变得有些困难。我想提出两项改进建议： 实现 MQL5 账户之间的资金转账： 提高社区成员之间合作或进行服务交易时的便利性。 引入内部 MQL5 币： 在数字金融时代，为平台上的交易和支付提供一个内部硬币将是一个战略性举措。 该币有助于降低交易成本，加快 处理速度，并扩大与去中心化金融（DeFi）生态系统的潜在整合。 我希望 MQL5 团队能考虑这些建议，为用户社区带来更好的体验。感谢大家的关注！不过，它必须是一个稳定的币，否则，你会得到相当于 100 美元的 MQC（元报价币），而第二天它就只值 45 美元，因为在此期间有许多用户退出。 或者，持有很多币的人可以把币 "压 "下去（出售他的供应），廉价买下所有顶级产品和信号，然后再买回 MQC 币。 Fernando Carreiro 2025.02.25 15:32 #1520 @Au Phuong Tan #: 引入内部 MQL5 币： 在数字金融时代，为平台上的交易和支付提供一种内部硬币将是一项战略举措。 这种币可以帮助降低交易成本，加快处理速度，并扩大与去中心化金融（DeFi）生态系统的潜在整合。 为什么？ 您已经可以用美元为您的MQL5 社区钱包 充值，然后在购买产品或服务时从这里付款。 当您赚钱时，钱也会进入钱包，然后您可以从中购买产品或服务。 这与拥有 "MQL5 币 "有何不同？它已经是 "币 "了，与美元等值。 1...145146147148149150151152153154155156157158159...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的 MQL5 上有 50 美元，我购买了价值 30 美元的商品，但付款没有成功，提示付款失败？请帮助我。谢谢。
您的账户是否有财务操作限制？无论如何，您都需要联系服务台。
我注意到平台上不再提供 PayPal 存款/取款选项。这使得用户在 MQL5 上管理财务和交易变得有些困难。
我想提出两项改进建议：
我希望 MQL5 团队能考虑这些建议，为用户社区带来更好的体验。
感谢大家的关注！
请参阅下面的帖子，并请在此继续提问，而不是创建另一个主题...
所以我唯一的选择就是等到我赚到 3000 美元？
到目前为止，MetaQuotes 还没有提供任何官方信息。我们只能根据用户分享的这些服务台回复截图来了解情况。
不过，它必须是一个稳定的币，否则，你会得到相当于 100 美元的 MQC（元报价币），而第二天它就只值 45 美元，因为在此期间有许多用户退出。或者，持有很多币的人可以把币 "压 "下去（出售他的供应），廉价买下所有顶级产品和信号，然后再买回 MQC 币。
为什么？
您已经可以用美元为您的MQL5 社区钱包 充值，然后在购买产品或服务时从这里付款。
当您赚钱时，钱也会进入钱包，然后您可以从中购买产品或服务。
这与拥有 "MQL5 币 "有何不同？它已经是 "币 "了，与美元等值。