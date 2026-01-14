文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 20

barabashkakvn:
禁止在 MQL5.comminuty 内翻译。

我的 mql 账户里有 26 美元，但我无法提取全部 26 美元。为什么？
 
为什么我的账户一个多星期以来都无法取款？
 
vovchik1976:
为什么我的账户超过一周就无法取款？

现在，对于那些没有发送护照扫描件的人，有必要写信要求 SD 开放几天取款的可能性。

 
sergeev:

阿列克谢，你确定有这样的 "漏洞 "吗？它有多大的永久性？对谁开放？是对所有人还是对少数人开放？

也就是说，是大多数人按照一般规则工作，还是某些人通过 SD 不断获得规则的例外？

毕竟，一般规则的制定是有原因的，它们能保证参与者的利益吗？

如果有例外，那就不是规则，而是其他东西。

 
abolk:
这就是我得到的答案。
 
sergeev:

我在哪里可以看到这些变化？我重新阅读了自由职业者规则--什么也没有，这篇文章的评论中也没有，提款页面上也没有通知。我需要做些什么才能重新获得提款权？我应该把护照扫描件寄到哪里，程序是什么？我现在必须注册成为卖家吗？是否所有开发者都必须更改他们的昵称（卖家只能使用真实姓名）？总之，我在哪里可以读到这些新规则？
 

vovchik1976:
Почему уже больше недели невозможно вывести деньги со счета? 

Yeah....

我也遇到了这样的问题 -无法从账户中取款

我们应该在哪里进行验证？

 
stenrobot:

当尝试提取资金时，会出现提示

注册成为卖家，成为验证用户，无限制提取您的收入。

 
您能告诉我一些事情吗？我可能有些不明白，但在我的操作付款中，我有一笔收到信号付款的交易。收到 16.00，提取 0.00。而我的余额是 0.00，我不能提取任何东西！我是注册卖家！原因是什么？
