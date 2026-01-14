文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 20 1...131415161718192021222324252627...184 新评论 --- 2014.11.28 15:44 #191 barabashkakvn: 禁止在 MQL5.comminuty 内翻译。直接 翻译。 CHIRAG PARIKH 2014.12.03 16:27 #192 我的 mql 账户里有 26 美元，但我无法提取全部 26 美元。为什么？ vovchik1976 2014.12.21 12:51 #193 为什么我的账户一个多星期以来都无法取款？ --- 2014.12.21 13:45 #194 vovchik1976: 为什么我的账户超过一周就无法取款？规则变了。现在，对于那些没有发送护照扫描件的人，有必要写信要求 SD 开放几天取款的可能性。 Andrey F. Zelinsky 2014.12.21 15:01 #195 sergeev:规则发生了变化。现在，对于那些没有寄来护照扫描件的人，您必须写信要求特派员开放几天提款的可能性。阿列克谢，你确定有这样的 "漏洞 "吗？它有多大的永久性？对谁开放？是对所有人还是对少数人开放？也就是说，是大多数人按照一般规则工作，还是某些人通过 SD 不断获得规则的例外？毕竟，一般规则的制定是有原因的，它们能保证参与者的利益吗？如果有例外，那就不是规则，而是其他东西。 --- 2014.12.22 08:34 #196 abolk: 这就是我得到的答案。 Sergei Vladimirov 2014.12.29 22:24 #197 sergeev:规则发生了变化。现在，对于那些没有发送护照扫描件的人，有必要写信要求 SD 开放几天提款的可能性。 我在哪里可以看到这些变化？我重新阅读了自由职业者规则--什么也没有，这篇文章的评论中也没有，提款页面上也没有通知。我需要做些什么才能重新获得提款权？我应该把护照扫描件寄到哪里，程序是什么？我现在必须注册成为卖家吗？是否所有开发者都必须更改他们的昵称（卖家只能使用真实姓名）？总之，我在哪里可以读到这些新规则？ Stefan Stoyanov 2015.01.04 04:39 #198 vovchik1976: Почему уже больше недели невозможно вывести деньги со счета? Yeah.... 我也遇到了这样的问题 -无法从账户中取款 ？ 我们应该在哪里进行验证？ Rashid Umarov 2015.01.05 10:15 #199 stenrobot: 当尝试提取资金时，会出现提示注册成为卖家，成为验证用户，无限制提取您的收入。 Elena Bulaeva 2015.01.12 14:24 #200 您能告诉我一些事情吗？我可能有些不明白，但在我的操作付款中，我有一笔收到信号付款的交易。收到 16.00，提取 0.00。而我的余额是 0.00，我不能提取任何东西！我是注册卖家！原因是什么？ 1...131415161718192021222324252627...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
禁止在 MQL5.comminuty 内翻译。
直接 翻译。
为什么我的账户超过一周就无法取款？
规则变了。
现在，对于那些没有发送护照扫描件的人，有必要写信要求 SD 开放几天取款的可能性。
规则发生了变化。
现在，对于那些没有寄来护照扫描件的人，您必须写信要求特派员开放几天提款的可能性。
阿列克谢，你确定有这样的 "漏洞 "吗？它有多大的永久性？对谁开放？是对所有人还是对少数人开放？
也就是说，是大多数人按照一般规则工作，还是某些人通过 SD 不断获得规则的例外？
毕竟，一般规则的制定是有原因的，它们能保证参与者的利益吗？
如果有例外，那就不是规则，而是其他东西。
规则发生了变化。
现在，对于那些没有发送护照扫描件的人，有必要写信要求 SD 开放几天提款的可能性。
vovchik1976:
Почему уже больше недели невозможно вывести деньги со счета?
Yeah....
我也遇到了这样的问题 -无法从账户中取款 ？
我们应该在哪里进行验证？
当尝试提取资金时，会出现提示
注册成为卖家，成为验证用户，无限制提取您的收入。