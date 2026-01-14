文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 184

新评论
 
你好
 
请问版主，充值后结余资金长期闲置，取的时候提示非收益不能取，是否需要服务台咨询。
 
михаил потапыч #:
漂亮 ！

工业设计的美感，十分震撼！

 
Hong Wei Dan #:
请问版主，充值后余额长期闲置，提现时提示非盈利不能提现，是否需要咨询服务台？
根据版主提供的信息，我的理解是未到账的存款资金根本无法提现。
 

是否有巴西人可以从该平台提款？对于巴西人来说，MQL5 的取款流程极其糟糕。有任何相关支持吗？

有巴西人可以从这个平台提款吗？El proceso de retiro aquí en MQL5 es extremadamente horrible para los brasileños.与此相关的支持措施有哪些？

有哪个巴西人正在使用这个平台？对于巴西人来说，在 MQL5 平台上注册的过程极其困难（可怕）。是否存在与此相关的特殊支持？

 
Fernando Borges Rocha #:
巴西人能够从该平台提款吗？对于来自巴西的人来说，通过 MQL5 在这里提款的过程非常困难（可怕）。是否有相关的具体支持？
我在巴西没有很多信用卡，但我在几页前读到您可以用 PagBank 进行取款，但我不记得我在 PagBank 账户上做错了什么，或者卡没有及时到达，但我可以用 Wise 实体卡进行取款，在线卡在 Wise 无法使用。邮寄到圣保罗大约需要 5 天时间，但我们邮局正在罢工，所以我也不知道，我建议您试试实体卡。Wise 很好，因为您可以通过 PIX
"提取 "可用额度。
1...177178179180181182183184
新评论