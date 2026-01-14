文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 184 1...177178179180181182183184 新评论 JsonMorev1 sanchez 2025.12.24 19:41 #1831 你好 Hong Wei Dan 2025.12.28 05:38 #1832 请问版主，充值后结余资金长期闲置，取的时候提示非收益不能取，是否需要服务台咨询。 Hong Wei Dan 2025.12.28 05:44 #1833 михаил потапыч #: 漂亮 ！ 工业设计的美感，十分震撼！ Ryan L Johnson 2026.01.01 15:54 #1834 Hong Wei Dan #: 请问版主，充值后余额长期闲置，提现时提示非盈利不能提现，是否需要咨询服务台？ 根据版主提供的信息，我的理解是未到账的存款资金根本无法提现。 Fernando Borges Rocha 2026.01.10 19:03 #1835 是否有巴西人可以从该平台提款？对于巴西人来说，MQL5 的取款流程极其糟糕。有任何相关支持吗？ 有巴西人可以从这个平台提款吗？El proceso de retiro aquí en MQL5 es extremadamente horrible para los brasileños.与此相关的支持措施有哪些？ 有哪个巴西人正在使用这个平台？对于巴西人来说，在 MQL5 平台上注册的过程极其困难（可怕）。是否存在与此相关的特殊支持？ Thomaz Diogo Cimim 2026.01.14 09:47 #1836 Fernando Borges Rocha #: 巴西人能够从该平台提款吗？对于来自巴西的人来说，通过 MQL5 在这里提款的过程非常困难（可怕）。是否有相关的具体支持？ 我在巴西没有很多信用卡，但我在几页前读到您可以用 PagBank 进行取款，但我不记得我在 PagBank 账户上做错了什么，或者卡没有及时到达，但我可以用 Wise 实体卡进行取款，在线卡在 Wise 无法使用。邮寄到圣保罗大约需要 5 天时间，但我们邮局正在罢工，所以我也不知道，我建议您试试实体卡。Wise 很好，因为您可以通过 PIX "提取 "可用额度。 1...177178179180181182183184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
漂亮 ！
工业设计的美感，十分震撼！
请问版主，充值后余额长期闲置，提现时提示非盈利不能提现，是否需要咨询服务台？
是否有巴西人可以从该平台提款？对于巴西人来说，MQL5 的取款流程极其糟糕。有任何相关支持吗？
"提取 "可用额度。