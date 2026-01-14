文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 133

新评论
 

Webmoney (WM) 其实很有用，说出来我也很惊讶。别误会我的意思，PP "消失 "时我也很生气。但 WM 提供的服务是 PP 所没有的。比如加密货币，PP 只允许美国客户将法币兑换成加密货币，而 WM 则允许您直接兑换，而且您还可以将加密货币从 WM 钱包提取到您的私人钱包中。

WM 实际上很火。

图 1：当前的提款选项

 
这对大多数人都不利，因为您需要 3k 才能进行银行转账，而 webmoney 在某些国家不被接受。 银行卡无法提款。这太荒谬了，因为在这个时代，有无数种方法可以获得报酬，但在 MQL5 中，这就像过去的 20 年一样。
 
Michael Prescott Burney #:

我相信 MQL 会为市场上的大多数优秀卖家找到解决方案！我对此充满信心:)

美国卖家似乎完了。 我的所有产品、资金和多年来的数据都被锁定在这里。 如何处理这样的事情？

 
Thomas Bradley Butler #:

美国卖家似乎完了。 我的所有产品、资金和数据多年来都被锁定在这里。 如何处理这样的事情？

使用可用于国际交易的 Visa 卡/万事达卡，然后使用 UnLimint（以前称为 CardPay）提款。

如果您收到类似 "银行卡支付系统拒绝提款操作。请联系您的发卡银行了解详情。这意味着您的银行因其反欺诈系统而拒绝付款。这不是 MQL 的问题，而是您的银行拒绝付款的问题，请通知您的银行取消此限制或在 24 小时后再试一次。如果您一直收到相同的信息，这意味着您需要尝试另一种可以使用的银行卡。如果支付成功但未存入您的银行，请联系服务台以获得 RRN 号码，您可以向银行出示该号码以便进一步调查。

 
Rajesh Kumar Nait #:

使用可进行国际交易的 Visa 卡/万事达卡，并使用 UnLimint（前称 CardPay）提款

如果您收到类似 "银行卡支付系统拒绝提款操作。请联系您的发卡银行了解详情"。这意味着您的银行因其反欺诈系统而拒绝付款。这不是 MQL 的问题，而是您的银行拒绝付款的问题，请通知您的银行取消此限制或在 24 小时后再试一次。如果您一直收到相同的信息，这意味着您需要尝试另一种可以使用的银行卡。如果支付成功但未存入您的银行，请联系服务台以获得 RRN 号码，您可以向银行出示该号码以便进一步调查。

我知道，我也这么做了。您不能向借记卡提款

 
Thomas Bradley Butler #:

我知道，我也这么做了。您不能用借记卡取款

这不是真的。我昨天刚用借记卡取了款。
 
您不在美国
 
Thomas Bradley Butler #:
您不在美国
VISA 和 Mastercard 不依赖于国家或当地的银行卡运营商。这是交易的主要要求。国家不是问题，因为我也遇到过同样的问题。您可以尝试其他银行卡或使用预付卡、借记卡或信用卡。我遇到的问题和你一样，都是银行的问题。
 
Rajesh Kumar Nait #:
VISA 和万事达卡不依赖于国家或当地的卡运营商。这是交易的主要要求。国家不是问题，因为我也遇到过同样的问题。您可以尝试其他银行卡或使用预付卡、借记卡或信用卡。我也遇到过和你一样的问题，问题出在银行。

我照你说的做了。银行不会以取款的形式吸收存款，没有一家银行会这样做。你也不知道国家是否有问题。

 
Thomas Bradley Butler #:

你说的我都照做了。CC 不接受以取款形式存入的资金，没有一家这样做。你也不知道国家是否有问题

您的银行允许您在线管理您的银行卡吗？

在欧洲，我们有允许在线交易之类的设置，也许你们的设置不允许？

1...126127128129130131132133134135136137138139140...184
新评论