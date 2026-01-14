文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 133 1...126127128129130131132133134135136137138139140...184 新评论 Gamuchirai Zororo Ndawana 2025.01.24 08:36 #1321 Webmoney (WM) 其实很有用，说出来我也很惊讶。别误会我的意思，PP "消失 "时我也很生气。但 WM 提供的服务是 PP 所没有的。比如加密货币，PP 只允许美国客户将法币兑换成加密货币，而 WM 则允许您直接兑换，而且您还可以将加密货币从 WM 钱包提取到您的私人钱包中。 WM 实际上很火。 图 1：当前的提款选项 Thomas Bradley Butler 2025.01.24 23:20 #1322 这对大多数人都不利，因为您需要 3k 才能进行银行转账，而 webmoney 在某些国家不被接受。 银行卡无法提款。这太荒谬了，因为在这个时代，有无数种方法可以获得报酬，但在 MQL5 中，这就像过去的 20 年一样。 Thomas Bradley Butler 2025.01.24 23:23 #1323 Michael Prescott Burney #:我相信 MQL 会为市场上的大多数优秀卖家找到解决方案！我对此充满信心:) 美国卖家似乎完了。 我的所有产品、资金和多年来的数据都被锁定在这里。 如何处理这样的事情？ Rajesh Kumar Nait 2025.01.25 01:20 #1324 Thomas Bradley Butler #:美国卖家似乎完了。 我的所有产品、资金和数据多年来都被锁定在这里。 如何处理这样的事情？ 使用可用于国际交易的 Visa 卡/万事达卡，然后使用 UnLimint（以前称为 CardPay）提款。 如果您收到类似 "银行卡支付系统拒绝提款操作。请联系您的发卡银行了解详情。这意味着您的银行因其反欺诈系统而拒绝付款。这不是 MQL 的问题，而是您的银行拒绝付款的问题，请通知您的银行取消此限制或在 24 小时后再试一次。如果您一直收到相同的信息，这意味着您需要尝试另一种可以使用的银行卡。如果支付成功但未存入您的银行，请联系服务台以获得 RRN 号码，您可以向银行出示该号码以便进一步调查。 Thomas Bradley Butler 2025.01.25 02:05 #1325 Rajesh Kumar Nait #:使用可进行国际交易的 Visa 卡/万事达卡，并使用 UnLimint（前称 CardPay）提款如果您收到类似 "银行卡支付系统拒绝提款操作。请联系您的发卡银行了解详情"。这意味着您的银行因其反欺诈系统而拒绝付款。这不是 MQL 的问题，而是您的银行拒绝付款的问题，请通知您的银行取消此限制或在 24 小时后再试一次。如果您一直收到相同的信息，这意味着您需要尝试另一种可以使用的银行卡。如果支付成功但未存入您的银行，请联系服务台以获得 RRN 号码，您可以向银行出示该号码以便进一步调查。 我知道，我也这么做了。您不能向借记卡提款 Rajesh Kumar Nait 2025.01.25 03:17 #1326 Thomas Bradley Butler #:我知道，我也这么做了。您不能用借记卡取款 这不是真的。我昨天刚用借记卡取了款。 Thomas Bradley Butler 2025.01.25 03:19 #1327 您不在美国 Rajesh Kumar Nait 2025.01.25 03:24 #1328 Thomas Bradley Butler #: 您不在美国 VISA 和 Mastercard 不依赖于国家或当地的银行卡运营商。这是交易的主要要求。国家不是问题，因为我也遇到过同样的问题。您可以尝试其他银行卡或使用预付卡、借记卡或信用卡。我遇到的问题和你一样，都是银行的问题。 Thomas Bradley Butler 2025.01.25 04:55 #1329 Rajesh Kumar Nait #: VISA 和万事达卡不依赖于国家或当地的卡运营商。这是交易的主要要求。国家不是问题，因为我也遇到过同样的问题。您可以尝试其他银行卡或使用预付卡、借记卡或信用卡。我也遇到过和你一样的问题，问题出在银行。 我照你说的做了。银行不会以取款的形式吸收存款，没有一家银行会这样做。你也不知道国家是否有问题。 Lorentzos Roussos 2025.01.25 13:20 #1330 Thomas Bradley Butler #:你说的我都照做了。CC 不接受以取款形式存入的资金，没有一家这样做。你也不知道国家是否有问题 您的银行允许您在线管理您的银行卡吗？ 在欧洲，我们有允许在线交易之类的设置，也许你们的设置不允许？ 1...126127128129130131132133134135136137138139140...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Webmoney (WM) 其实很有用，说出来我也很惊讶。别误会我的意思，PP "消失 "时我也很生气。但 WM 提供的服务是 PP 所没有的。比如加密货币，PP 只允许美国客户将法币兑换成加密货币，而 WM 则允许您直接兑换，而且您还可以将加密货币从 WM 钱包提取到您的私人钱包中。
WM 实际上很火。
图 1：当前的提款选项
我相信 MQL 会为市场上的大多数优秀卖家找到解决方案！我对此充满信心:)
美国卖家似乎完了。 我的所有产品、资金和多年来的数据都被锁定在这里。 如何处理这样的事情？
美国卖家似乎完了。 我的所有产品、资金和数据多年来都被锁定在这里。 如何处理这样的事情？
使用可用于国际交易的 Visa 卡/万事达卡，然后使用 UnLimint（以前称为 CardPay）提款。
如果您收到类似 "银行卡支付系统拒绝提款操作。请联系您的发卡银行了解详情。这意味着您的银行因其反欺诈系统而拒绝付款。这不是 MQL 的问题，而是您的银行拒绝付款的问题，请通知您的银行取消此限制或在 24 小时后再试一次。如果您一直收到相同的信息，这意味着您需要尝试另一种可以使用的银行卡。如果支付成功但未存入您的银行，请联系服务台以获得 RRN 号码，您可以向银行出示该号码以便进一步调查。
使用可进行国际交易的 Visa 卡/万事达卡，并使用 UnLimint（前称 CardPay）提款
如果您收到类似 "银行卡支付系统拒绝提款操作。请联系您的发卡银行了解详情"。这意味着您的银行因其反欺诈系统而拒绝付款。这不是 MQL 的问题，而是您的银行拒绝付款的问题，请通知您的银行取消此限制或在 24 小时后再试一次。如果您一直收到相同的信息，这意味着您需要尝试另一种可以使用的银行卡。如果支付成功但未存入您的银行，请联系服务台以获得 RRN 号码，您可以向银行出示该号码以便进一步调查。
我知道，我也这么做了。您不能向借记卡提款
我知道，我也这么做了。您不能用借记卡取款
您不在美国
VISA 和万事达卡不依赖于国家或当地的卡运营商。这是交易的主要要求。国家不是问题，因为我也遇到过同样的问题。您可以尝试其他银行卡或使用预付卡、借记卡或信用卡。我也遇到过和你一样的问题，问题出在银行。
我照你说的做了。银行不会以取款的形式吸收存款，没有一家银行会这样做。你也不知道国家是否有问题。
你说的我都照做了。CC 不接受以取款形式存入的资金，没有一家这样做。你也不知道国家是否有问题
您的银行允许您在线管理您的银行卡吗？
在欧洲，我们有允许在线交易之类的设置，也许你们的设置不允许？