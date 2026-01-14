文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 159 1...152153154155156157158159160161162163164165166...184 新评论 Andrey Khatimlianskii 2025.04.09 21:41 #1581 Presley Annais Tatenda Meck #:当人们真正在寻找解决方案时，却在网上发布推荐链接？ 你在哪里找到的？你为什么反对推荐链接？如果是推荐链接，帮助会更小吗？ 我分享了我的个人经历。我这样做只是为了帮助这里的人。这是我最近的交易，包括向 2970 卡（即 wise 卡）取款的 2 笔交易： 对于您个人而言：我在 wise 的推荐链接是这样的 --wise.com/invite/dic/andriik809 欢迎使用或分享。 Andrey Khatimlianskii 2025.04.09 21:45 #1582 Pedro Potter #:因此，国家层面的封锁可能是原因所在。 是啊。这里没有列出非洲 --https://wise.com/en/legal/terms-and-conditions 但他们列出了美国！这里有很多来自美国的人，是吗？ Wise Customer Agreements wise.com Banks charge a lot for overseas transfers. We don't. Transfer money abroad easily and quickly with our low cost money transfers. Pedro Potter 2025.04.09 22:48 #1583 Andrey Khatimlianskii #: 但他们确实是美国人！这里有很多美国人，是吗？ 塞浦路斯的金融监管受到美国当局越来越严格的审查，据说这导致 MetaQuotes 的银行卡处理商 Unlimit 停止处理那里的交易。所以，你真的认为他们可以通过 Wise 取款吗？ Andrey Khatimlianskii 2025.04.09 23:07 #1584 Pedro Potter #:塞浦路斯因金融监管问题受到美国当局越来越严格的审查，据说这导致 MetaQuotes 的银行卡处理商 Unlimit 停止在那里处理交易。那么，您真的认为他们可以通过 Wise 取款吗？ 据我所知，Wise 的总部设在英国。再说一遍，它对我来说是有效的。 我认为值得一试，它完全免费。 Pedro Potter 2025.04.09 23:15 #1585 Andrey Khatimlianskii #:据我所知，Wise 的总部设在英国。同样，它对我也很有效。我认为它值得一试，而且完全免费。 没问题，手指交叉。 Thomas Bradley Butler 2025.04.10 00:15 #1586 Pedro Potter #:塞浦路斯因金融监管问题受到美国当局越来越严格的审查，据说这导致 MetaQuotes 的银行卡处理商 Unlimit 停止在那里处理交易。那么，您真的认为他们可以通过 Wise 取款吗？ 在这一点上，钱已经没了，因为他们显然不会解决这个问题。很多人在三个多月里都拿不到钱，他们只是在和人们玩游戏，把责任归咎于银行，而实际上是他们的支付系统出了问题。 Pedro Potter 2025.04.10 00:52 #1587 Thomas Bradley Butler #:很多人 3 个多月都拿不到钱，他们却在玩游戏，把责任归咎于银行，而实际上是他们的支付系统出了问题。 我想整个情况已经超出了他们的控制范围。在没有任何官方声明的情况下，我们能做的只有猜测。 Dustin Vlok 2025.04.10 01:16 #1588 如果 MQ 可以提供 8 种存款方式为您的账户 "充值"，那么他们就可以提供 3 种以上的取款方式。 他们让存入资金变得超级简单，这样买家就可以购买产品，但却让卖家提取他们赚取的资金变得极其有限和复杂。 很明显，我们可以看出 MQ 的首要任务是什么，而不是我们。 Thomas Bradley Butler 2025.04.10 03:56 #1589 Pedro Potter #: 我想整个情况已经超出了他们的控制范围。在没有任何官方声明的情况下，我们能做的只有猜测。 没有什么猜测。我和他们聊了无数次，他们所做的就是转移话题，重复同样的事情。他们没有解决问题，已经过去 3 个多月了。 ra.kakjqak 2025.04.10 04:57 #1590 Nitin Raj #:总是乐于助人！对于在印度面临取款问题的人来说，这是最快捷的取款方式。 我也在尝试使用 Sbi 银行的签证借记卡取款，但没有成功。我想请教你一个问题，你所说的 ICICI 银行方式是否适用于普通印度人的个人银行账户，还有其他需要注意的事项吗？ 1...152153154155156157158159160161162163164165166...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当人们真正在寻找解决方案时，却在网上发布推荐链接？
你在哪里找到的？你为什么反对推荐链接？如果是推荐链接，帮助会更小吗？
我分享了我的个人经历。我这样做只是为了帮助这里的人。这是我最近的交易，包括向 2970 卡（即 wise 卡）取款的 2 笔交易：
对于您个人而言：我在 wise 的推荐链接是这样的 --wise.com/invite/dic/andriik809
欢迎使用或分享。
因此，国家层面的封锁可能是原因所在。
是啊。这里没有列出非洲 --https://wise.com/en/legal/terms-and-conditions
但他们列出了美国！这里有很多来自美国的人，是吗？
塞浦路斯的金融监管受到美国当局越来越严格的审查，据说这导致 MetaQuotes 的银行卡处理商 Unlimit 停止处理那里的交易。所以，你真的认为他们可以通过 Wise 取款吗？
据我所知，Wise 的总部设在英国。再说一遍，它对我来说是有效的。
我认为值得一试，它完全免费。
在这一点上，钱已经没了，因为他们显然不会解决这个问题。很多人在三个多月里都拿不到钱，他们只是在和人们玩游戏，把责任归咎于银行，而实际上是他们的支付系统出了问题。
如果 MQ 可以提供 8 种存款方式为您的账户 "充值"，那么他们就可以提供 3 种以上的取款方式。
他们让存入资金变得超级简单，这样买家就可以购买产品，但却让卖家提取他们赚取的资金变得极其有限和复杂。
很明显，我们可以看出 MQ 的首要任务是什么，而不是我们。
我想整个情况已经超出了他们的控制范围。在没有任何官方声明的情况下，我们能做的只有猜测。
没有什么猜测。我和他们聊了无数次，他们所做的就是转移话题，重复同样的事情。他们没有解决问题，已经过去 3 个多月了。
总是乐于助人！
对于在印度面临取款问题的人来说，这是最快捷的取款方式。
我也在尝试使用 Sbi 银行的签证借记卡取款，但没有成功。我想请教你一个问题，你所说的 ICICI 银行方式是否适用于普通印度人的个人银行账户，还有其他需要注意的事项吗？