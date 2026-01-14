文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 159

Presley Annais Tatenda Meck #:

当人们真正在寻找解决方案时，却在网上发布推荐链接？

你在哪里找到的？你为什么反对推荐链接？如果是推荐链接，帮助会更小吗？

我分享了我的个人经历。我这样做只是为了帮助这里的人。这是我最近的交易，包括向 2970 卡（即 wise 卡）取款的 2 笔交易：



对于您个人而言：我在 wise 的推荐链接是这样的 --wise.com/invite/dic/andriik809

Pedro Potter #:

因此，国家层面的封锁可能是原因所在。

是啊。这里没有列出非洲 --https://wise.com/en/legal/terms-and-conditions

但他们列出了美国！这里有很多来自美国的人，是吗？

Andrey Khatimlianskii #:

但他们确实是美国人！这里有很多美国人，是吗？

塞浦路斯的金融监管受到美国当局越来越严格的审查，据说这导致 MetaQuotes 的银行卡处理商 Unlimit 停止处理那里的交易。所以，你真的认为他们可以通过 Wise 取款吗？

 
Pedro Potter #:

塞浦路斯因金融监管问题受到美国当局越来越严格的审查，据说这导致 MetaQuotes 的银行卡处理商 Unlimit 停止在那里处理交易。那么，您真的认为他们可以通过 Wise 取款吗？

据我所知，Wise 的总部设在英国。再说一遍，它对我来说是有效的。

我认为值得一试，它完全免费。

 
Andrey Khatimlianskii #:

据我所知，Wise 的总部设在英国。同样，它对我也很有效。

我认为它值得一试，而且完全免费。

没问题，手指交叉。
 
Pedro Potter #:

塞浦路斯因金融监管问题受到美国当局越来越严格的审查，据说这导致 MetaQuotes 的银行卡处理商 Unlimit 停止在那里处理交易。那么，您真的认为他们可以通过 Wise 取款吗？

在这一点上，钱已经没了，因为他们显然不会解决这个问题。很多人在三个多月里都拿不到钱，他们只是在和人们玩游戏，把责任归咎于银行，而实际上是他们的支付系统出了问题。

 
Thomas Bradley Butler #:

很多人 3 个多月都拿不到钱，他们却在玩游戏，把责任归咎于银行，而实际上是他们的支付系统出了问题。

我想整个情况已经超出了他们的控制范围。在没有任何官方声明的情况下，我们能做的只有猜测。
 

如果 MQ 可以提供 8 种存款方式为您的账户 "充值"，那么他们就可以提供 3 种以上的取款方式。

他们让存入资金变得超级简单，这样买家就可以购买产品，但却让卖家提取他们赚取的资金变得极其有限和复杂。

很明显，我们可以看出 MQ 的首要任务是什么，而不是我们。

 
Pedro Potter #:
我想整个情况已经超出了他们的控制范围。在没有任何官方声明的情况下，我们能做的只有猜测。

没有什么猜测。我和他们聊了无数次，他们所做的就是转移话题，重复同样的事情。他们没有解决问题，已经过去 3 个多月了。

 
Nitin Raj #:

总是乐于助人！

对于在印度面临取款问题的人来说，这是最快捷的取款方式。

我也在尝试使用 Sbi 银行的签证借记卡取款，但没有成功。我想请教你一个问题，你所说的 ICICI 银行方式是否适用于普通印度人的个人银行账户，还有其他需要注意的事项吗？

