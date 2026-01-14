文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 55

Nauris Zukas:
谁向银行卡取款，需要多长时间才能收到？美元可以转入欧元卡（VISA）吗？

从三秒到三天 - 这取决于您的银行。

 
Vladimir Karputov:

从三秒到三天，一切取决于您的银行。

我明白了，谢谢，我们会等得更久的。

 
Nauris Zukas:
我用卢布卡取款，所有钱都立即到账，而且是自动转换的。
 
Maxim Romanov:
用卢布卡取款，所有东西都立即到账，而且是自动转换的。

谢谢！也到账了。差不多两天就到我的银行了。以后我会记住的。

 
Nauris Zukas:
谁向银行卡取款，需要多长时间才能收到？美元可以转入欧元卡（VISA）吗？
在俄罗斯的好银行 - 可以立即到账。在欧元区 - 很想知道。如果不难的话，请告诉我您是怎么做到的。
为了避免兑换损失，您可以在账户中开设不同币种的子账户，并将不同的卡与之关联。在阿尔法银行（Alfa-Bank）就是这样，在关税计划（非经济计划）中可以免费使用 5 张借记卡。
 
嘿，请帮我将扎尔币存入 MT4 作为美元
 

向银行卡付款可能需要长达 35 个工作日，这取决于国家、银行和每个特定机构的信贷政策。

但这只是极端情况，通常不会超过 3-5 天。

 
嗨，这是 MT4 还是 MT5 平台？
 
Julija Ubaviciute:
嗨，这是 MT4 还是 MT5 平台？

这篇文章是关于 MQL5 支付的，与平台无关。

 
与本主题无关的评论已移至"随机主题"。
