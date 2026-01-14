文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 55 1...484950515253545556575859606162...184 新评论 Vladimir Karputov 2020.07.23 17:52 #541 Nauris Zukas: 谁向银行卡取款，需要多长时间才能收到？美元可以转入欧元卡（VISA）吗？ 从三秒到三天 - 这取决于您的银行。 Nauris Zukas 2020.07.23 18:43 #542 Vladimir Karputov:从三秒到三天，一切取决于您的银行。 我明白了，谢谢，我们会等得更久的。 Maxim Romanov 2020.07.23 19:17 #543 Nauris Zukas: 谁向银行卡取款，需要多长时间才能收到？美元可以转入欧元卡（VISA）吗？ 我用卢布卡取款，所有钱都立即到账，而且是自动转换的。 Nauris Zukas 2020.07.24 11:36 #544 Maxim Romanov: 用卢布卡取款，所有东西都立即到账，而且是自动转换的。 谢谢！也到账了。差不多两天就到我的银行了。以后我会记住的。 Edgar Akhmadeev 2020.07.24 11:51 #545 Nauris Zukas: 谁向银行卡取款，需要多长时间才能收到？美元可以转入欧元卡（VISA）吗？ 在俄罗斯的好银行 - 可以立即到账。在欧元区 - 很想知道。如果不难的话，请告诉我您是怎么做到的。为了避免兑换损失，您可以在账户中开设不同币种的子账户，并将不同的卡与之关联。在阿尔法银行（Alfa-Bank）就是这样，在关税计划（非经济计划）中可以免费使用 5 张借记卡。 240033351 2020.07.24 20:02 #546 嘿，请帮我将扎尔币存入 MT4 作为美元 Alfiya Mishurnyaeva 2020.07.28 12:00 #547 向银行卡付款可能需要长达 35 个工作日，这取决于国家、银行和每个特定机构的信贷政策。 但这只是极端情况，通常不会超过 3-5 天。 Julija Ubaviciute 2020.07.29 00:52 #548 嗨，这是 MT4 还是 MT5 平台？ Keith Watford 2020.07.29 01:27 #549 Julija Ubaviciute: 嗨，这是 MT4 还是 MT5 平台？ 这篇文章是关于 MQL5 支付的，与平台无关。 Jonathan Pereira 2020.07.29 04:51 #550 与本主题无关的评论已移至"随机主题"。 1...484950515253545556575859606162...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谁向银行卡取款，需要多长时间才能收到？美元可以转入欧元卡（VISA）吗？
从三秒到三天 - 这取决于您的银行。
我明白了，谢谢，我们会等得更久的。
用卢布卡取款，所有东西都立即到账，而且是自动转换的。
谢谢！也到账了。差不多两天就到我的银行了。以后我会记住的。
向银行卡付款可能需要长达 35 个工作日，这取决于国家、银行和每个特定机构的信贷政策。
但这只是极端情况，通常不会超过 3-5 天。
嗨，这是 MT4 还是 MT5 平台？
这篇文章是关于 MQL5 支付的，与平台无关。