为了安全起见，请澄清一下。

我想把钱包里的钱取出来捐给动物收容所，我从来没有在这里进行过操作，如果我把钱取出到他们的钱包里，会不会与我的账户绑定，只能通过它来操作？

 
还有一个问题，我完全忘了，我的手机号码早就换了，与账户关联的 simku no simku 可以手动更改吗？
 

在个人资料项目中，从账户提款 -将资金转入新的 WebMoney 钱包

您在躲避税务机关吗？

Zeleniy:

为了安全起见，请澄清一下。

我想把钱提现到捐赠给动物收容所的钱包里，我从未在这里进行过操作，如果我把钱提现到他们的钱包，它会绑定到我的账户，只有我才能通过它进行操作吗？

通过短信确认该钱包后，它将与您的账户绑定。今后，您可以按照同样的程序向其他钱包提款。

但必须记住，您只能使用一个支付系统。如果您从一个支付系统取款并从另一个支付系统输入资金，您的账户将因涉嫌欺诈而被冻结。

Zeleniy:

还有一个问题，我完全忘记了，我早已更换了电话号码，也没有与账户关联的 SIM 卡，你们能手动更改吗？ 我会提供必要的文件来确认身份。
联系服务台
Vladon:

在个人资料项目中，从账户提款 -将资金转入新的 WebMoney 钱包

您在躲避税务机关吗？

是的，我在躲避，我在努力存钱，我决定提取 28 美元（在这里两年的费用），然后买火柴盖木头房子，但是因为要交税，我的火柴盒墙都放不下 =)。
 
如果我先用银行卡输入了一些金额，然后又通过 webmoney 输入了更大的金额，那么我什么时候可以向 webmoney 取款？通过银行卡输入的 "金额 "用于信号服务。
你把钱放进去的时候，它是这么说的。


 
我当然看了。但是，如果我已经花掉了用卡输入的金额怎么办？根据我的情况，如果我已经从卡里输入了一次钱，那么所有其他的充值，即使是使用 webmani，都将是单向的。
 
就这个问题与支持者交谈。但在这里，我想问一个非常简单的问题。这个问题看起来有点奇怪，但我的实践让我问了这个问题，不要说太多脏话；)如果第一次 存款是通过银行卡，这是否意味着现在我再也不能在任何地方提取资金（超过通过银行卡转入的资金！）（账户中的剩余资金/赚取的资金/通过 webmani 输入的资金）？谢谢。
