文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 6 12345678910111213...184 新评论 Aleksey Rodionov 2012.11.12 06:52 #51 为了安全起见，请澄清一下。我想把钱包里的钱取出来捐给动物收容所，我从来没有在这里进行过操作，如果我把钱取出到他们的钱包里，会不会与我的账户绑定，只能通过它来操作？ Aleksey Rodionov 2012.11.12 07:07 #52 还有一个问题，我完全忘了，我的手机号码早就换了，与账户关联的 simku no simku 可以手动更改吗？ Vladislav Andruschenko 2012.11.12 08:00 #53 在个人资料项目中，从账户提款 -将资金转入新的 WebMoney 钱包 Я хочу вывести деньги на кошелек пожертвований приюту животных, я ни разу тут не делал операции, если я выведу на ихний кошелёк, то он привяжется к моему аккаунту и только смогу через него работать?您在躲避税务机关吗？ [删除] 2012.11.12 08:44 #54 Zeleniy: 为了安全起见，请澄清一下。我想把钱提现到捐赠给动物收容所的钱包里，我从未在这里进行过操作，如果我把钱提现到他们的钱包，它会绑定到我的账户，只有我才能通过它进行操作吗？通过短信确认该钱包后，它将与您的账户绑定。今后，您可以按照同样的程序向其他钱包提款。但必须记住，您只能使用一个支付系统。如果您从一个支付系统取款并从另一个支付系统输入资金，您的账户将因涉嫌欺诈而被冻结。 [删除] 2012.11.12 08:45 #55 Zeleniy: 还有一个问题，我完全忘记了，我早已更换了电话号码，也没有与账户关联的 SIM 卡，你们能手动更改吗？ 我会提供必要的文件来确认身份。联系服务台 Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Aleksey Rodionov 2012.11.12 16:38 #56 Vladon:在个人资料项目中，从账户提款 -将资金转入新的 WebMoney 钱包 您在躲避税务机关吗？ 是的，我在躲避，我在努力存钱，我决定提取 28 美元（在这里两年的费用），然后买火柴盖木头房子，但是因为要交税，我的火柴盒墙都放不下 =)。 Mikhail Tsygankov 2013.01.11 09:33 #57 如果我先用银行卡输入了一些金额，然后又通过 webmoney 输入了更大的金额，那么我什么时候可以向 webmoney 取款？通过银行卡输入的 "金额 "用于信号服务。 Торговые сигналы www.mql5.com Торговые Сигналы для MetaTrader: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг Rashid Umarov 2013.01.11 09:42 #58 你把钱放进去的时候，它是这么说的。 Mikhail Tsygankov 2013.01.11 10:15 #59 我当然看了。但是，如果我已经花掉了用卡输入的金额怎么办？根据我的情况，如果我已经从卡里输入了一次钱，那么所有其他的充值，即使是使用 webmani，都将是单向的。 Mikhail Tsygankov 2013.01.12 08:11 #60 就这个问题与支持者交谈。但在这里，我想问一个非常简单的问题。这个问题看起来有点奇怪，但我的实践让我问了这个问题，不要说太多脏话；)如果第一次 存款是通过银行卡，这是否意味着现在我再也不能在任何地方提取资金（超过通过银行卡转入的资金！）（账户中的剩余资金/赚取的资金/通过 webmani 输入的资金）？谢谢。 12345678910111213...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在个人资料项目中，从账户提款 -将资金转入新的 WebMoney 钱包
Я хочу вывести деньги на кошелек пожертвований приюту животных, я ни разу тут не делал операции, если я выведу на ихний кошелёк, то он привяжется к моему аккаунту и только смогу через него работать?
您在躲避税务机关吗？
通过短信确认该钱包后，它将与您的账户绑定。今后，您可以按照同样的程序向其他钱包提款。
但必须记住，您只能使用一个支付系统。如果您从一个支付系统取款并从另一个支付系统输入资金，您的账户将因涉嫌欺诈而被冻结。
还有一个问题，我完全忘记了，我早已更换了电话号码，也没有与账户关联的 SIM 卡，你们能手动更改吗？ 我会提供必要的文件来确认身份。
你把钱放进去的时候，它是这么说的。