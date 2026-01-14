文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 54 1...474849505152535455565758596061...184 新评论 Eleni Anna Branou 2020.06.10 09:01 #531 Andre Gomes:您好，是否可以使用存入 MQL5 钱包的资金购买市场上的产品？谢谢 当然可以，只需在购买时选择左侧的 MQL5 支付方式即可。 Keith Watford 2020.06.18 18:01 #532 与本主题无关的评论已移至"非主题帖子"。 Vinicius Cechella Borba 2020.07.14 17:55 #533 Marcelo Prestes De Oliveira: 朋友们，你们好！有谁能告诉我，这个账户验证是否需要太长时间？ 我也遇到过同样的情况。 Keith Watford 2020.07.15 15:55 #534 与本主题无关的评论已移至"非主题帖子"。 [删除] 2020.07.16 16:53 #535 如果我每天在不同的取款平台（如支付宝和银行卡）上取款 1000 美元，取款能否成功？ Eleni Anna Branou 2020.07.16 17:33 #536 32278813: 如果我每天在不同的取款平台（如支付宝和银行卡）上取款 1000 美元，取款能否成功？ 您的 MQL5 账户每日提款限额为 500 美元，如遇其他情况，请联系服务台。 eric lane 2020.07.19 19:46 #537 我的钱取不出来。 Eleni Anna Branou 2020.07.19 20:07 #538 12006476: 我无法取出我的钱。 请联系您的经纪人，我们在这里帮不了您。 Keith Watford 2020.07.20 09:23 #539 与本主题无关的评论已移至"非主题帖子"。 Nauris Zukas 2020.07.23 17:15 #540 谁向银行卡取款，需要多长时间才能收到？美元可以转入欧元卡（VISA）吗？ 1...474849505152535455565758596061...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
