Andre Gomes:

您好，是否可以使用存入 MQL5 钱包的资金购买市场上的产品

谢谢

当然可以，只需在购买时选择左侧的 MQL5 支付方式即可。

 
与本主题无关的评论已移至"非主题帖子"。
 
Marcelo Prestes De Oliveira:
朋友们，你们好！有谁能告诉我，这个账户验证是否需要太长时间？

我也遇到过同样的情况。

 
如果我每天在不同的取款平台（如支付宝和银行卡）上取款 1000 美元，取款能否成功？
 
32278813:
如果我每天在不同的取款平台（如支付宝和银行卡）上取款 1000 美元，取款能否成功？

您的 MQL5 账户每日提款限额为 500 美元，如遇其他情况，请联系服务台。

 
我的钱取不出来。
 
12006476:
我无法取出我的钱。

请联系您的经纪人，我们在这里帮不了您。

 
谁向银行卡取款，需要多长时间才能收到？美元可以转入欧元卡（VISA）吗？
