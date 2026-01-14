文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 135 1...128129130131132133134135136137138139140141142...184 新评论 Sooji 2025.01.26 16:50 #1341 朋友们，你们好有人知道 PayPal 到底什么时候能恢复吗？有没有人设法联系管理员并了解此事？很多人都遇到了问题，很担心，但我想我们还没有一个明确的答案。 Ryan L Johnson 2025.01.26 16:54 #1342 Sooji #:朋友们，你们好有人知道 PayPal 到底什么时候能恢复吗？有没有人设法联系管理员并了解此事？很多人都遇到了问题，很担心，但我想我们还没有一个明确的答案。 根据费尔南多的说法，贝宝不会恢复。参见他的帖子 #711。 Fernando Carreiro 2025.01.26 16:55 #1343 @Sooji #: 朋友们，你们好有人知道 PayPal 到底什么时候能恢复吗？有没有人设法联系管理员并了解此事？很多人都遇到了问题，很担心，但我想我们还没有一个明确的答案。 难道你们还没有看到#694 号 帖子中的答案以及我后来在#698 和#711 号 帖子中的评论吗？ Sooji 2025.01.26 17:34 #1344 Fernando Carreiro #:难道您还没有看到第 694 号 帖子中的答案以及我后来在第 698 号 和第 711 号 帖子中的评论吗？ 是的，我刚看到您的回复。现在，我该怎么办？没有贝宝，我就无法在网站上操作。如果我们能说服网站管理员启用加密货币取款，那就太好了。你认为有什么办法可以实现这一点吗？因为 PayPal 可能会有很长一段时间无法使用。 Fernando Carreiro 2025.01.26 17:47 #1345 @Sooji #: 是的，我刚看到您的回复。现在我该怎么办？没有 PayPal，我就无法在网站上操作。如果我们能说服网站管理员启用加密货币取款，那就太好了。你认为有什么办法可以实现这一点吗？因为 PayPal 可能会有很长一段时间无法使用。 我们和你们一样都是普通用户。我们无法回答MetaQuotes 的问题，您为什么不直接联系服务台 询问呢？ Contact Us www.mql5.com Send your messages and see the history of your requests to the mql5.com support team even if you are not registered on the website. Presley Annais Tatenda Meck 2025.01.26 18:02 #1346 Gamuchirai Zororo Ndawana #: Webmoney (WM) 其实很有用，说出来我也很惊讶。别误会我的意思，PP "消失 "时我也很生气。但 WM 提供的服务是 PP 所没有的。比如加密货币，PP 只允许美国客户将法币兑换成加密货币，而 WM 则允许您直接将加密货币兑换成法币，而且您还可以将加密货币从 WM 钱包中提取到您的私人钱包中。WM 实际上很火。 我不敢苟同。我曾尝试使用 Webmoney，但交易总是失败。 Sooji 2025.01.26 19:32 #1347 Fernando Carreiro #: 我们和您一样都是普通用户。我们无法回答MetaQuotes 的问题，您为什么不直接联系服务台 询问呢？ 好的，谢谢。 Thomas Bradley Butler 2025.01.27 00:01 #1348 那么，人们无法提取的累积资金会如何处理？似乎有很多人无法从这些方法中提现。MQL5 的过时系统是怎么回事？ Fernando Carreiro 2025.01.27 00:15 #1349 我觉得奇怪的是，很多用户都在论坛上抱怨，而论坛是为用户服务的，由用户管理，也由普通用户管理，所有这些都不能代表MetaQuotes。 然而，似乎很少有人愿意做最合乎逻辑（和有用的）的事情，即联系服务台，要求澄清问题，并说明如何解决它或找到一个变通办法。 看来，大多数人不是在努力寻找可能的解决方案，而是只想为自己的 "哀叹 "寻找听众。 Thomas Bradley Butler 2025.01.27 01:13 #1350 Fernando Carreiro #:我觉得很奇怪的是，有很多用户在论坛上抱怨，而论坛是为用户服务的，由用户管理，也由普通用户管理，所有这些都不能代表MetaQuotes。然而，似乎很少有人愿意做最合乎逻辑（也最有用）的事情，那就是联系服务台，要求澄清问题，并获得如何解决问题或找到变通方法的指示。看来，大多数人不是在努力寻找可能的解决方案，而是只想为自己的 "哀叹 "寻找听众。 我确实联系了服务台，只是想看看是否有人知道更多情况。 而且，由于是钱的问题，这也是一个合理的担忧 1...128129130131132133134135136137138139140141142...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
根据费尔南多的说法，贝宝不会恢复。参见他的帖子 #711。
难道你们还没有看到#694 号 帖子中的答案以及我后来在#698 和#711 号 帖子中的评论吗？
是的，我刚看到您的回复。现在，我该怎么办？没有贝宝，我就无法在网站上操作。如果我们能说服网站管理员启用加密货币取款，那就太好了。你认为有什么办法可以实现这一点吗？因为 PayPal 可能会有很长一段时间无法使用。
我不敢苟同。我曾尝试使用 Webmoney，但交易总是失败。
我们和您一样都是普通用户。我们无法回答MetaQuotes 的问题，您为什么不直接联系服务台 询问呢？
好的，谢谢。
我觉得奇怪的是，很多用户都在论坛上抱怨，而论坛是为用户服务的，由用户管理，也由普通用户管理，所有这些都不能代表MetaQuotes。
然而，似乎很少有人愿意做最合乎逻辑（和有用的）的事情，即联系服务台，要求澄清问题，并说明如何解决它或找到一个变通办法。
看来，大多数人不是在努力寻找可能的解决方案，而是只想为自己的 "哀叹 "寻找听众。
我确实联系了服务台，只是想看看是否有人知道更多情况。 而且，由于是钱的问题，这也是一个合理的担忧