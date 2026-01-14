文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 135

朋友们，你们好有人知道 PayPal 到底什么时候能恢复吗？有没有人设法联系管理员并了解此事？很多人都遇到了问题，很担心，但我想我们还没有一个明确的答案。

 
根据费尔南多的说法，贝宝不会恢复。参见他的帖子 #711

 
难道你们还没有看到 帖子中的答案以及我后来在 帖子中的评论吗？

 
是的，我刚看到您的回复。现在，我该怎么办？没有贝宝，我就无法在网站上操作。如果我们能说服网站管理员启用加密货币取款，那就太好了。你认为有什么办法可以实现这一点吗？因为 PayPal 可能会有很长一段时间无法使用。

 
我们和你们一样都是普通用户。我们无法回答MetaQuotes 的问题，您为什么不直接联系服务台 询问呢？
Gamuchirai Zororo Ndawana #: Webmoney (WM) 其实很有用，说出来我也很惊讶。别误会我的意思，PP "消失 "时我也很生气。但 WM 提供的服务是 PP 所没有的。比如加密货币，PP 只允许美国客户将法币兑换成加密货币，而 WM 则允许您直接将加密货币兑换成法币，而且您还可以将加密货币从 WM 钱包中提取到您的私人钱包中。WM 实际上很火。

我不敢苟同。我曾尝试使用 Webmoney，但交易总是失败。

 
好的，谢谢。

 
那么，人们无法提取的累积资金会如何处理？似乎有很多人无法从这些方法中提现。MQL5 的过时系统是怎么回事？
 

我觉得奇怪的是，很多用户都在论坛上抱怨，而论坛是为用户服务的，由用户管理，也由普通用户管理，所有这些都不能代表MetaQuotes

然而，似乎很少有人愿意做最合乎逻辑（和有用的）的事情，即联系服务台，要求澄清问题，并说明如何解决它或找到一个变通办法。

看来，大多数人不是在努力寻找可能的解决方案，而是只想为自己的 "哀叹 "寻找听众。

 
我确实联系了服务台，只是想看看是否有人知道更多情况。 而且，由于是钱的问题，这也是一个合理的担忧

