文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 183

新评论
 
Sanjarbek1999 #:
"我把钱存入了我的 MQL5 账户，但我无法使用这笔资金。我的账户已被冻结。请帮助"。
您只能通过服务台解决这个问题，正如您的个人资料页面中的警告信息所提示的那样。
 

大家好！

一个月来，我一直在想办法充值，以支付在市场上的购物和自由职业者的工作费用，但我还没有找到办法。

我只有 kraty RF，但它们不起作用。有一张卡 Rosselkhozbank 银联，但我从她那里了解到也不再充值。

为什么不能用加密货币充值？

怎么办？

 
Kaspar Kasparyan #:

下午好！

一个月来，我一直在绞尽脑汁地想如何充值，以支付在市场上购买的商品和自由职业者的工作费用，但一直没有找到办法。

我只有 kraty RF，但它们不起作用。有一张卡 Rosselkhozbank 银联，但我从她那里了解到也不再充值。

为什么不能用加密货币充值？

怎么办？

问问你的朋友，是否有人拥有俄罗斯境外发行的银行卡。
 
Eleni Anna Branou #:

第一次取款时通常需要额外的验证，因此这并不反常。

服务台的响应时间通常为一周左右。

感谢您的反馈。这个验证通知会一直弹出吗？这不是我第一次提款。谢谢。
 
Devie Arevalo Montemayor #:
感谢您的反馈。这个验证通知会一直弹出吗？这不是我第一次提款。谢谢。
通常只出现一次，除非有理由需要进一步核实账户。
 
Evgeny Belyaev #:
问问你的朋友是否有人有俄罗斯境外发行的卡。 出国旅行的人可能有。 让他们充值。

我已经试过了，但失败了。我把钱转到了朋友的亚美尼亚签证上，但却无法充值。

我还没弄明白是卡的问题还是 mql5 没有消化所有的卡。

 
请将 Paypal 恢复为提款选项，这是我在加拿大提款时唯一没有问题的选项。
 
temprun #:
请将 PayPal 恢复为取款选项，这是我在加拿大取款时唯一没有问题的选项。

PayPal 总部位于美国，而 Metaquotes 总部位于塞浦路斯。北美银行和银行卡处理商将塞浦路斯列入黑名单。根据我的研究，塞浦路斯共和国（非军事区南部）正在制定合规计划。我们所能做的就是等待塞浦路斯被除名。

仅供参考......另一位北美用户报告说（截至本帖发布之日），电汇可以使用（最低提款额为 3000 美元）。

 
如何退款
 

我正在研究可以注册虚拟外国卡的不同服务，其中一个服务（名为 "Pay worldwide"）列出了不能用卡支付的物品清单，他知道这些虚拟万事达卡在为 mql5 账户充值时是否有效。

也许有人用过？因为开卡要花钱。我不想买一张毫无用处的卡。


1...176177178179180181182183184
新评论