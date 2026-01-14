文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 183 1...176177178179180181182183184 新评论 Eleni Anna Branou 2025.12.22 10:45 #1821 Sanjarbek1999 #: "我把钱存入了我的 MQL5 账户，但我无法使用这笔资金。我的账户已被冻结。请帮助"。 您只能通过服务台解决这个问题，正如您的个人资料页面中的警告信息所提示的那样。 Kaspar Kasparyan 2025.12.22 18:10 #1822 大家好！ 一个月来，我一直在想办法充值，以支付在市场上的购物和自由职业者的工作费用，但我还没有找到办法。 我只有 kraty RF，但它们不起作用。有一张卡 Rosselkhozbank 银联，但我从她那里了解到也不再充值。 为什么不能用加密货币充值？ 怎么办？ Evgeny Belyaev 2025.12.22 22:06 #1823 Kaspar Kasparyan #:下午好！一个月来，我一直在绞尽脑汁地想如何充值，以支付在市场上购买的商品和自由职业者的工作费用，但一直没有找到办法。我只有 kraty RF，但它们不起作用。有一张卡 Rosselkhozbank 银联，但我从她那里了解到也不再充值。为什么不能用加密货币充值？怎么办？ 问问你的朋友，是否有人拥有俄罗斯境外发行的银行卡。 Devie Arevalo Montemayor 2025.12.23 05:27 #1824 Eleni Anna Branou #:第一次取款时通常需要额外的验证，因此这并不反常。服务台的响应时间通常为一周左右。 感谢您的反馈。这个验证通知会一直弹出吗？这不是我第一次提款。谢谢。 Eleni Anna Branou 2025.12.23 07:12 #1825 Devie Arevalo Montemayor #: 感谢您的反馈。这个验证通知会一直弹出吗？这不是我第一次提款。谢谢。 通常只出现一次，除非有理由需要进一步核实账户。 Kaspar Kasparyan 2025.12.23 12:49 #1826 Evgeny Belyaev #: 问问你的朋友是否有人有俄罗斯境外发行的卡。 出国旅行的人可能有。 让他们充值。 我已经试过了，但失败了。我把钱转到了朋友的亚美尼亚签证上，但却无法充值。 我还没弄明白是卡的问题还是 mql5 没有消化所有的卡。 temprun 2025.12.23 22:58 #1827 请将 Paypal 恢复为提款选项，这是我在加拿大提款时唯一没有问题的选项。 Ryan L Johnson 2025.12.23 23:46 #1828 temprun #: 请将 PayPal 恢复为取款选项，这是我在加拿大取款时唯一没有问题的选项。 PayPal 总部位于美国，而 Metaquotes 总部位于塞浦路斯。北美银行和银行卡处理商将塞浦路斯列入黑名单。根据我的研究，塞浦路斯共和国（非军事区南部）正在制定合规计划。我们所能做的就是等待塞浦路斯被除名。 仅供参考......另一位北美用户报告说（截至本帖发布之日），电汇可以使用（最低提款额为 3000 美元）。 bushchook 2025.12.24 08:46 #1829 如何退款 Kaspar Kasparyan 2025.12.24 13:46 #1830 我正在研究可以注册虚拟外国卡的不同服务，其中一个服务（名为 "Pay worldwide"）列出了不能用卡支付的物品清单，他知道这些虚拟万事达卡在为 mql5 账户充值时是否有效。 也许有人用过？因为开卡要花钱。我不想买一张毫无用处的卡。 1...176177178179180181182183184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
"我把钱存入了我的 MQL5 账户，但我无法使用这笔资金。我的账户已被冻结。请帮助"。
大家好！
一个月来，我一直在想办法充值，以支付在市场上的购物和自由职业者的工作费用，但我还没有找到办法。
我只有 kraty RF，但它们不起作用。有一张卡 Rosselkhozbank 银联，但我从她那里了解到也不再充值。
为什么不能用加密货币充值？
怎么办？
第一次取款时通常需要额外的验证，因此这并不反常。
服务台的响应时间通常为一周左右。
感谢您的反馈。这个验证通知会一直弹出吗？这不是我第一次提款。谢谢。
问问你的朋友是否有人有俄罗斯境外发行的卡。 出国旅行的人可能有。 让他们充值。
我已经试过了，但失败了。我把钱转到了朋友的亚美尼亚签证上，但却无法充值。
我还没弄明白是卡的问题还是 mql5 没有消化所有的卡。
请将 PayPal 恢复为取款选项，这是我在加拿大取款时唯一没有问题的选项。
PayPal 总部位于美国，而 Metaquotes 总部位于塞浦路斯。北美银行和银行卡处理商将塞浦路斯列入黑名单。根据我的研究，塞浦路斯共和国（非军事区南部）正在制定合规计划。我们所能做的就是等待塞浦路斯被除名。
仅供参考......另一位北美用户报告说（截至本帖发布之日），电汇可以使用（最低提款额为 3000 美元）。
我正在研究可以注册虚拟外国卡的不同服务，其中一个服务（名为 "Pay worldwide"）列出了不能用卡支付的物品清单，他知道这些虚拟万事达卡在为 mql5 账户充值时是否有效。
也许有人用过？因为开卡要花钱。我不想买一张毫无用处的卡。