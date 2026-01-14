文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 140 1...133134135136137138139140141142143144145146147...184 新评论 Alain Verleyen 2025.02.01 21:20 #1391 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 向银行卡取款：有人有有用的经验吗？ Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19 我试过其他借记卡。我注意到 MetaQuotes 使用的系统是"UnLimit"。 他们的网站有一个 "覆盖范围 "页面，北美不包括在内，所以这可能就是我的答案。 如果您遇到提款卡问题，请检查您所在的国家是否在列表中： Elif Kaya 2025.02.02 19:16 #1392 你好、 Paypal 删除和 webmoney 发送错误！ 这是什么错误？ "Webmoney 支付系统拒绝提款操作。 Sachin Gautam 2025.02.02 21:19 #1393 最后，我按照 Nitin 告诉我的使用 ICICI 银行借记卡的方法取得了成功 ，款项立即打到了我在印度的银行账户上。 看来有些卡能用，有些卡不能用。Nitin 告诉我，ICICI 银行借记卡有一个叫 "汇入汇款 "的功能，我默认激活了这个功能，所以才能收到这笔钱。，希望这对被钱卡在 mql5 上的人有帮助。 Fernando Carreiro 2025.02.02 21:29 #1394 @Sachin Gautam #: 最后，我按照 Nitin 告诉我的使用 ICICI 银行借记卡的方法获得了成功 ，款项立即汇入了我在印度的银行账户。 不要在公共论坛上泄露私人敏感信息。你难道就不关心自己的隐私和安全吗？ 我编辑了你的帖子，混淆了一些信息。 Sachin Gautam 2025.02.02 21:36 #1395 Fernando Carreiro #:不要在公共论坛上泄露私人敏感信息。你难道一点都不关心自己的隐私和安全吗？我编辑了你的帖子，混淆了一些信息。 这只是一个截图，已经完成了支付，谢谢 Anmol Pariyar 2025.02.03 03:05 #1396 Oleksandr Medviediev #: Reconsider Paypal - 什么？你们可以通过贝宝提款吗？ 我通常通过 PayPal 取款，但不知什么原因，我的 PayPal 被删除了 。 我问服务台 他们说已经无法使用了。我以为这是针对所有人的。 他们怎么能在没有任何解释的情况下只针对我一个人删除呢？ Michael Charles Schefe 2025.02.03 03:10 #1397 Anmol Pariyar #:什么？你们可以通过 PayPal 取款吗？ 我通常都是通过 PayPal 取款的，但不知什么原因，我的 PayPal 被删除了 我询问了 Buy 服务台，他们说已经不能用了。我以为这是针对所有人的。 他们怎么能在没有任何解释的情况下只针对我一个人删除呢？ 在这个线程或最近的另一个线程中，支付宝选项是一个 "更永久 "的阻止。但是，他们可以根据你打开个人档案时所在的国家和地区，删除任何付款选项，就像我在过去十几年中使用过的所有在线付款服务一样。 January 2025.02.03 03:18 #1398 重要的是银行同意处理存款。 Fernando Carreiro 2025.02.03 03:20 #1399 Anmol Pariyar #: 什么？你们可以通过 PayPal 取款吗？ 我通常通过 PayPal 取款，但不知什么原因，它被取消了。他们说已经不能用了。我以为这是针对所有人的。他们怎么能在没有任何解释的情况下，只删除我的账户？ PayPal 已不再适用于任何人...... 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 讨论文章 "付款和付款方式" 费尔南多-卡雷罗, 2025.01.20 10:54 根据上一篇文章中报告的服务台信息，它是 不是 临时情况。它将不再可用。 Ambrose Grimes 2025.02.03 03:32 #1400 您可以等待一段时间后再尝试。 1...133134135136137138139140141142143144145146147...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
向银行卡取款：有人有有用的经验吗？
Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19
我试过其他借记卡。我注意到 MetaQuotes 使用的系统是"UnLimit"。
他们的网站有一个 "覆盖范围 "页面，北美不包括在内，所以这可能就是我的答案。
如果您遇到提款卡问题，请检查您所在的国家是否在列表中：
Paypal 删除和 webmoney 发送错误！
这是什么错误？
"Webmoney 支付系统拒绝提款操作。
最后，我按照 Nitin 告诉我的使用 ICICI 银行借记卡的方法取得了成功 ，款项立即打到了我在印度的银行账户上。
看来有些卡能用，有些卡不能用。Nitin 告诉我，ICICI 银行借记卡有一个叫 "汇入汇款 "的功能，我默认激活了这个功能，所以才能收到这笔钱。
，希望这对被钱卡在 mql5 上的人有帮助。
不要在公共论坛上泄露私人敏感信息。你难道就不关心自己的隐私和安全吗？
我编辑了你的帖子，混淆了一些信息。
这只是一个截图，已经完成了支付，谢谢
什么？你们可以通过贝宝提款吗？
我通常通过 PayPal 取款，但不知什么原因，我的 PayPal 被删除了
我问服务台
他们说已经无法使用了。我以为这是针对所有人的。
他们怎么能在没有任何解释的情况下只针对我一个人删除呢？
在这个线程或最近的另一个线程中，支付宝选项是一个 "更永久 "的阻止。但是，他们可以根据你打开个人档案时所在的国家和地区，删除任何付款选项，就像我在过去十几年中使用过的所有在线付款服务一样。
PayPal 已不再适用于任何人......