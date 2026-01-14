文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 140

新评论
 

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

向银行卡取款：有人有有用的经验吗？

Alain Verleyen, 2025.02.01 21:19

我试过其他借记卡。我注意到 MetaQuotes 使用的系统是"UnLimit"。

他们的网站有一个 "覆盖范围 "页面，北美不包括在内，所以这可能就是我的答案。

如果您遇到提款卡问题，请检查您所在的国家是否在列表中：



 

你好、

Paypal 删除和 webmoney 发送错误！

这是什么错误？

"Webmoney 支付系统拒绝提款操作。

 

最后，我按照 Nitin 告诉我的使用 ICICI 银行借记卡的方法取得了成功 ，款项立即打到了我在印度的银行账户上。

看来有些卡能用，有些卡不能用。Nitin 告诉我，ICICI 银行借记卡有一个叫 "汇入汇款 "的功能，我默认激活了这个功能，所以才能收到这笔钱。

，希望这对被钱卡在 mql5 上的人有帮助。


 
@Sachin Gautam #: 最后，我按照 Nitin 告诉我的使用 ICICI 银行借记卡的方法获得了成功 ，款项立即汇入了我在印度的银行账户。

不要在公共论坛上泄露私人敏感信息。你难道就不关心自己的隐私和安全吗？

我编辑了你的帖子，混淆了一些信息。

 
Fernando Carreiro #:

不要在公共论坛上泄露私人敏感信息。你难道一点都不关心自己的隐私和安全吗？

我编辑了你的帖子，混淆了一些信息。

这只是一个截图，已经完成了支付，谢谢

 

Oleksandr Medviediev #:
Reconsider Paypal -

什么？你们可以通过贝宝提款吗？

我通常通过 PayPal 取款，但不知什么原因，我的 PayPal 被删除了

我问服务台



他们说已经无法使用了。我以为这是针对所有人的。
他们怎么能在没有任何解释的情况下只针对我一个人删除呢？

 
Anmol Pariyar #:


什么？你们可以通过 PayPal 取款吗？
我通常都是通过 PayPal 取款的，但不知什么原因，我的 PayPal 被删除了

我询问了



Buy 服务台，他们说已经不能用了。我以为这是针对所有人的。
他们怎么能在没有任何解释的情况下只针对我一个人删除呢？

在这个线程或最近的另一个线程中，支付宝选项是一个 "更永久 "的阻止。但是，他们可以根据你打开个人档案时所在的国家和地区，删除任何付款选项，就像我在过去十几年中使用过的所有在线付款服务一样。

 
重要的是银行同意处理存款。
 
Anmol Pariyar #: 什么？你们可以通过 PayPal 取款吗？ 我通常通过 PayPal 取款，但不知什么原因，它被取消了。他们说已经不能用了。我以为这是针对所有人的。他们怎么能在没有任何解释的情况下，只删除我的账户？

PayPal 已不再适用于任何人......

 
您可以等待一段时间后再尝试。
1...133134135136137138139140141142143144145146147...184
新评论