文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 139

Sachin Gautam 2025.02.01 01:02 #1381 屡试屡败，谁能帮帮我？

Ryan L Johnson 2025.02.01 01:41 #1382 威士（Visa）和万事达（Mastercard）等卡网络运营着一个名为 "终止商户档案"（TMF）的数据库，其中包含世界各地信用卡处理商因高额扣款或违反卡品牌规则而关闭的账户信息。

例如，MATCH 是 Mastercard Alert to Control High-Risk Merchants 系统的缩写。MATCH 是万事达卡的 "终止商户档案"（TMF）数据库，其中包含世界各地信用卡处理商因扣款率高或违反信用卡品牌规则而关闭的账户信息。

此外，PayPal 的运作方式也大致相同。

Fernando Carreiro 2025.02.01 09:27 #1383 有关财务问题，请联系服务台 -https://www.mql5.com/en/contact

Ladykiller99 2025.02.01 14:46 #1384 当你去服务台时。他们会告诉您去论坛。当您进入论坛时，版主会告诉您去服务台 ?????。

Fernando Carreiro 2025.02.01 15:06 #1385 这是不正确的！财务问题一直都 是由服务台处理的，甚至在您启动程序时就已经说明了这一点。

Ryan L Johnson 2025.02.01 15:56 #1386 我对第 775 号帖子 做了进一步研究。

如果维萨（Visa）、万事达（Mastercard）和贝宝（PayPal）已将Metaquotes添加到终止商户名单中，银行和支付处理商没有 义务告诉Metaquotes，Metaquotes已被添加到该名单中。此外，该名单不对外公开。在这种情况下，无论是论坛、服务台还是 Metaquotes 本身都无法在内部解决问题。Metaquotes 可以恳求银行或处理器公开列表状态。最终的结果是，Metaquotes 可能需要持牌支付处理律师的帮助才能从名单中除名。即使这样做也不能保证成功。几乎所有被列入 "终结商户 "名单的商户都是因为无法遵守支付处理合同的条款而被列入名单的。

Ladykiller99 2025.02.01 18:00 #1387 首先，祝你好运能通过服务台的机器人。那里的人会提供一些通用的答复，然后告诉您咨询论坛，因为他们无能为力。这位版主给了人们错误的希望。实际情况是，当您的银行卡与他们的模糊支付提供商不兼容时，服务台无法帮助您。服务台的人会告诉你，他们只处理与金融交易中的错误或纠纷有关的财务问题，也就是实际完成的付款，而不是银行卡不兼容的问题。这是我的亲身经历。在应该发生的事情和实际发生的事情之间存在明显的差距。也许是我运气不好，在服务台遇到了错误的人。我不知道。

Fernando Carreiro 2025.02.01 18:46 #1388 我过去曾遇到过财务问题（3 次），我都能通过 "机器人 "进行导航，然后留言让 "人工 "稍后回复。

我同意这有点复杂，但并非不可能，也不是很难。他们的回复显然取决于问题和每个人的具体情况。

所以，不，我没有给任何人虚假的希望，因为我自己也有过这样的经历。

顺便说一句，我们版主和你们一样都是普通用户。我们不是员工，也没有报酬。

Thomas Bradley Butler 2025.02.01 19:05 #1389 您可以留言联系他们。我联系了他们，并为此聊了两个星期，但他们根本不在乎。我联系了他们，并就此事聊了 2 个星期，但他们根本不在乎。

Ladykiller99 2025.02.01 19:18 #1390 我认为问题与威士卡或万事达卡无关。因为其他商家也能顺利进行交易。我认为这是个别银行特有的问题。除了威士卡和万事达卡之外，服务提供商似乎还利用其他东西进行交易。我认为这是一种以某种方式使用威士卡或万事达卡的特定类型（银行间？不管它是什么，它都是一种新的系统，大多数银行都没有采用它，或者根本就没有使用它。这也许可以解释为什么有些银行没有收到任何请求。也许是竞争对手的系统还没有流行起来，也许是该系统在业内没有得到广泛的普及。这里更大的问题是，有一种可能性是，它可能永远不会真正流行起来，大多数银行可能永远不会实施它。在我看来，无论如何，Metaquotes 肯定可以进行一些查询并提供更多信息。因为这项服务显然并不完全依赖于维萨卡和万事达卡。
屡试屡败，谁能帮帮我？
威士（Visa）和万事达（Mastercard）等卡网络运营着一个名为 "终止商户档案"（TMF）的数据库，其中包含世界各地信用卡处理商因高额扣款或违反卡品牌规则而关闭的账户信息。
例如，MATCH 是 Mastercard Alert to Control High-Risk Merchants 系统的缩写。MATCH 是万事达卡的 "终止商户档案"（TMF）数据库，其中包含世界各地信用卡处理商因扣款率高或违反信用卡品牌规则而关闭的账户信息。
此外，PayPal 的运作方式也大致相同。
有关财务问题，请联系服务台 -https://www.mql5.com/en/contact。
当你去服务台时。他们会告诉您去论坛。当您进入论坛时，版主会告诉您去服务台 ?????。
这是不正确的！财务问题一直都 是由服务台处理的，甚至在您启动程序时就已经说明了这一点。
如果维萨（Visa）、万事达（Mastercard）和贝宝（PayPal）已将Metaquotes添加到终止商户名单中，银行和支付处理商没有 义务告诉Metaquotes，Metaquotes已被添加到该名单中。此外，该名单不对外公开。在这种情况下，无论是论坛、服务台还是 Metaquotes 本身都无法在内部解决问题。Metaquotes 可以恳求银行或处理器公开列表状态。最终的结果是，Metaquotes 可能需要持牌支付处理律师的帮助才能从名单中除名。即使这样做也不能保证成功。几乎所有被列入 "终结商户 "名单的商户都是因为无法遵守支付处理合同的条款而被列入名单的。
我过去曾遇到过财务问题（3 次），我都能通过 "机器人 "进行导航，然后留言让 "人工 "稍后回复。
我同意这有点复杂，但并非不可能，也不是很难。他们的回复显然取决于问题和每个人的具体情况。
所以，不，我没有给任何人虚假的希望，因为我自己也有过这样的经历。
顺便说一句，我们版主和你们一样都是普通用户。我们不是员工，也没有报酬。
首先，祝你好运能通过服务台的机器人。服务台的人会提供一些通用的答复，然后告诉您咨询论坛，因为他们无能为力。这位版主给了人们错误的希望。现实情况是，当您的银行卡与他们的模糊支付提供商不兼容时，服务台无法帮助您。服务台的人会告诉你，他们只处理与金融交易中的错误或纠纷有关的财务问题，也就是实际完成的付款，而不是银行卡不兼容的问题。这是我的亲身经历。在应该发生的事情和实际发生的事情之间存在明显的差距。也许是我运气不好，在服务台遇到了错误的人。我不知道。
您可以留言联系他们。我联系了他们，并为此聊了两个星期，但他们根本不在乎。我联系了他们，并就此事聊了 2 个星期，但他们根本不在乎。
