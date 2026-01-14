文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 45

Raymond Gilmour:

我刚收到服务台的通知，说不再提供电子支付服务。这听起来不像是重组，倒像是删除。

我昨天也收到了同样的信息。

"Webmoney 和电子支付已不可用。请尝试 Cardpay 和 Paypal"。

这对我们来说真是个坏消息。我还试过用 Payoneer 卡通过 Cardpay 取款。结果显示只有 Visa 卡可以取款。

 
网络 "玛尼 "提款关闭了吗？
 
Evgenii Aksenov:

下午好。

我的 Tinkoff 万事达借记卡无法取款（卡类型错误）。是我一个人的问题，还是每个人的万事达卡都有问题？

谢谢。

同样，也无法向万事达卡或支付宝提款。

 
以前取出来很方便，但现在情况越来越糟，而且费用越来越高
 
Mahadi Hasan Razu:

是的，这是个坏消息，对我来说，电子支付是最好的取款方式。Paypal s****s.
 
Arturo Lopez Perez:
在此阅读 Arturo: https://www.mql5.com/en/forum/324807#comment_13662087

Denis Kudryashov:
以前取出来很方便，但现在情况变得非常糟糕，费用也很高

很遗憾，是的。

mql5.com 重新将电子支付作为提款方式，这是一个好消息。希望他们一直保留这一系统。感谢 mql5 团队。
我所有的提款系统都被禁用了，有人遇到过这个问题，请帮帮我。

请帮助我。

 
Saeid Irani:
我所有的取款系统都被禁用了，有人遇到过这个问题，请帮帮我。

请帮助我。

请联系服务台，我们在此无法帮助您，因为这是个人情况。

