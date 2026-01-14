文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 45 1...383940414243444546474849505152...184 新评论 Mahadi Hasan Razu 2019.10.22 22:06 #441 Raymond Gilmour:我刚收到服务台的通知，说不再提供电子支付服务。这听起来不像是重组，倒像是删除。 我昨天也收到了同样的信息。 "Webmoney 和电子支付已不可用。请尝试 Cardpay 和 Paypal"。 这对我们来说真是个坏消息。我还试过用 Payoneer 卡通过 Cardpay 取款。结果显示只有 Visa 卡可以取款。 Denis Kudryashov 2019.10.23 03:11 #442 网络 "玛尼 "提款关闭了吗？ Eduard Bulatov 2019.10.23 11:00 #443 Evgenii Aksenov:下午好。我的 Tinkoff 万事达借记卡无法取款（卡类型错误）。是我一个人的问题，还是每个人的万事达卡都有问题？谢谢。 同样，也无法向万事达卡或支付宝提款。 Denis Kudryashov 2019.10.23 14:52 #444 以前取出来很方便，但现在情况越来越糟，而且费用越来越高 Arturo Lopez Perez 2019.10.24 20:16 #445 Mahadi Hasan Razu:我昨天也收到了同样的信息。"Webmoney 和 ePayments 已不可用。请尝试 Cardpay 和 Paypal"。这对我们来说真是个坏消息。我也试过用 Payoneer 卡通过 Cardpay 取款。结果显示只有 Visa 卡可以取款。 是的，这是个坏消息，对我来说，电子支付是最好的取款方式。Paypal s****s. Eleni Anna Branou 2019.10.24 20:18 #446 Arturo Lopez Perez: 是的，这是个坏消息，对我来说，电子支付是最好的提款方式。Paypal s****s。 在此阅读 Arturo: https://www.mql5.com/en/forum/324807#comment_13662087 [删除] 2019.10.25 10:32 #447 Denis Kudryashov: 以前取出来很方便，但现在情况变得非常糟糕，费用也很高 很遗憾，是的。 Что с выводом на Вебмани? 2019.08.31www.mql5.com Собрался вывести деньги на Вебмани, но увидел в сообщении следующее... Mahadi Hasan Razu 2019.10.25 23:38 #448 mql5.com 重新将电子支付作为提款方式，这是一个好消息。希望他们一直保留这一系统。感谢 mql5 团队。 [删除] 2019.10.30 10:55 #449 我所有的提款系统都被禁用了，有人遇到过这个问题，请帮帮我。 请帮助我。 Eleni Anna Branou 2019.10.31 11:55 #450 Saeid Irani:我所有的取款系统都被禁用了，有人遇到过这个问题，请帮帮我。 请帮助我。 请联系服务台，我们在此无法帮助您，因为这是个人情况。 1...383940414243444546474849505152...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我刚收到服务台的通知，说不再提供电子支付服务。这听起来不像是重组，倒像是删除。
我昨天也收到了同样的信息。
"Webmoney 和电子支付已不可用。请尝试 Cardpay 和 Paypal"。
这对我们来说真是个坏消息。我还试过用 Payoneer 卡通过 Cardpay 取款。结果显示只有 Visa 卡可以取款。
下午好。
我的 Tinkoff 万事达借记卡无法取款（卡类型错误）。是我一个人的问题，还是每个人的万事达卡都有问题？
谢谢。
同样，也无法向万事达卡或支付宝提款。
是的，这是个坏消息，对我来说，电子支付是最好的提款方式。Paypal s****s。
在此阅读 Arturo: https://www.mql5.com/en/forum/324807#comment_13662087
以前取出来很方便，但现在情况变得非常糟糕，费用也很高
很遗憾，是的。
请帮助我。
请联系服务台，我们在此无法帮助您，因为这是个人情况。