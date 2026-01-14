文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 141 1...134135136137138139140141142143144145146147148...184 新评论 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 04:02 #1401 我也有错误信息 Elif Kaya 2025.02.03 07:38 #1402 我向 webmoney 支持团队询问，他们告诉我 "webmoney 方面没有拒绝，mql5.com 存在问题"。 Ambrose Grimes #: 您可以等待一段时间后再尝试。 我又试了一次，但仍然是 "Webmoney 支付系统拒绝提款操作"。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr#: 我也收到了错误信息 您是否收到过这样的错误信息："Webmoney 支付系统拒绝提款操作"。 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 12:46 #1403 昨天是同样的信息，但现在是这样的 我已经多次使用同一个钱包并取得成功 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 12:47 #1404 Elif Kaya #:我向 webmoney 支持团队询问，他们告诉我 "webmoney 方面没有拒绝，mql5.com 存在问题"。 我又试了一次，但仍然是 "Webmoney 支付系统拒绝提款操作"。您是否收到过这样的错误："Webmoney 支付系统拒绝提款操作"。 您是第一次使用 Webmoney 还是以前使用过？ Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:13 #1405 现在我收到了同样的信息Webmoney 支付系统拒绝了取款操作"。 Fernando Carreiro 2025.02.03 13:26 #1406 @Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: 我已经多次成功使用同一个钱包......每 24 小时只能使用一次。 ......每 24 小时只出现一次 Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:32 #1407 Fernando Carreiro #:......每 24 小时仅一次 但现在Webmoney 支付系统拒绝了取款操作"。 Elif Kaya 2025.02.03 13:34 #1408 Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:您是第一次使用 webmoney 还是以前使用过？ 是第一次，您知道吗？ Noha Mohamed Fathy Younes Badr 2025.02.03 13:35 #1409 Elif Kaya #:这是第一次，有什么想法吗？ 我以前用过很多次，但这条信息对我来说是新的 Elif Kaya 2025.02.03 13:39 #1410 Fernando Carreiro #:......每 24 小时仅一次 你好，费尔南多、 您知道这个错误吗？ webmoney 方面没有任何问题，他们从未收到或拒绝过。 1...134135136137138139140141142143144145146147148...184 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我也有错误信息
昨天是同样的信息，但现在是这样的
我已经多次使用同一个钱包并取得成功
......每 24 小时只出现一次
是第一次，您知道吗？
你好，费尔南多、
您知道这个错误吗？
webmoney 方面没有任何问题，他们从未收到或拒绝过。