文章 "MQL5.community的支付系统" - 页 141

我也有错误信息

 

我向 webmoney 支持团队询问，他们告诉我 "webmoney 方面没有拒绝，mql5.com 存在问题"。


Ambrose Grimes #: 您可以等待一段时间后再尝试。

我又试了一次，但仍然是 "Webmoney 支付系统拒绝提款操作"。

Noha Mohamed Fathy Younes Badr#: 我也收到了错误信息

昨天是同样的信息，但现在是这样的


我已经多次使用同一个钱包并取得成功

 
Elif Kaya #:

我向 webmoney 支持团队询问，他们告诉我 "webmoney 方面没有拒绝，mql5.com 存在问题"。


您是第一次使用 Webmoney 还是以前使用过？

 
现在我收到了同样的信息
@Noha Mohamed Fathy Younes Badr #: 我已经多次成功使用同一个钱包......每 24 小时只能使用一次。

......每 24 小时只出现一次


 
Fernando Carreiro #:

......每 24 小时仅一次


但现在
Noha Mohamed Fathy Younes Badr #:

您是第一次使用 webmoney 还是以前使用过？

是第一次，您知道吗？

 
Elif Kaya #:

这是第一次，有什么想法吗？

我以前用过很多次，但这条信息对我来说是新的
 
Fernando Carreiro #:

......每 24 小时仅一次


你好，费尔南多、

您知道这个错误吗？

被拒绝

webmoney 方面没有任何问题，他们从未收到或拒绝过。

