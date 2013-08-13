怎样购买一个基于MQL5或者MQL4的交易机器人

MetaTrader 平台通过使用交易机器人实现全天候交易。即使您没有所需的编程技能，您也可以利用广泛的算法交易功能和自动化交易操作，以及对任何复杂级别执行实时技术分析。所有这些高级选项都可以通过从自由职业者服务订购所需的应用程序获得！





MQL5.com 自由职业者的优势



与同类服务不同的是，自由职业者的主要优势在于其高度的财务安全性：在开发之初，整个订单金额都冻结在客户账户上。因此，开发者将收到保证付款的工作，而客户可以肯定，付款将只在订单完成后。



自由职业者订单被分为几个步骤，每一步都在系统中注册完成。开发人员同意执行订单，接收所需的规范，提供原型并演示最终版本：所有相关操作都记录在系统日志中。在实现了所有指定的要求之后，开发人员会自动收到相应的付款—系统会将先前冻结在客户帐户上的金额转移到其帐户上。



任何争议都可以通过仲裁解决，在任何情况下，双方都可以通过选择三个可用选项之一来解决冲突，而无需联系服务管理部门。



创建订单时，您可以选择现成的快速选项：

订单类型：交易机器人或指标的开发、现有应用程序的转换或修改、交易建议或与其他编程语言的集成。



要为其订购应用程序的终端版本：MetaTrader 4 或 MetaTrader 5。



应用类别：指标、EA交易、脚本等。



所需的开发技能：特定编程语言的知识、数学知识、自定义图形的创建等。



如果在订单开发过程中出现这种需求，客户可能会增加订单开发周期或成本。





点击相关链接增加预算和/或截止日期







为了帮助客户完成第一批订单，我们准备了自由职业者提示，为常见问题提供解答。所有这些技巧都可以直接从订单部分使用。开始在问题中键入一个单词，对列表进行排序并选择最合适的问题。单击所选问题将其插入图表。







在本文中，我们将展示如何使用自由职业者服务来订购应用程序或开发定制订单。

1. 创建一个订单



自由职业者部分可以直接从MetaTrader 4/5终端打开，它会将您重定向到MQL5.com网站。单击“创建订单”









图 1. 创建一个新的订单

选择顺序选项并指定主要参数：





图 2. 基本订单参数-描述、所需预算和条款



标题-有关所需应用程序的简要信息。

我们建议添加简短而清晰的描述，使潜在的开发人员能够评估订单的复杂性和成本。



需求规范文件。在与选定的开发人员讨论订单后，可以稍后附加此文件。



理想的预算。



订单实现截止日期（天）。

个人订单的开发商名称。



要现实一点，如果您指定一个非常低的成本，您可能无法找到开发人员或由此产生的应用程序质量可能不令人满意。如果您不确定订单的复杂性和成本，可以将此字段留空。潜在的开发人员将提供他们的实现条款和成本。



第一阶段完成，现在你应该等待有人接受订单，并准备订单相关的问题。

2. 选择一个开发者



愿意接受您订单的开发人员将申请实施，MQL5 社区的所有用户都可以看到当前的申请，尽管在这个阶段，所有申请者都是匿名的。但是，每个申请者的数量、评级、已执行订单的统计信息和当前工作量都会显示出来。







图 3. 申请订单开发

完成自由职业者服务之外的订单 您只能将自由职业者服务用于其预期目的，即执行与订单相关的工作和支付相关款项。禁止在自由职业者服务中搜索客户和开发人员以执行服务之外的工作。

客户和申请人在签订工作协议之前，不能以任何形式交换联系信息。违反者会被禁止参加自由职业者活动。 禁止在服务范围外为自由职业者订单执行工作和付款。违反者将被禁止使用所有 MQL5.com 网站服务。

系统管理员可以在内部调查后禁止违规者参加自由职业者服务，而不作任何解释。

当新邮件添加到您的订单时，页面顶部会出现一个公文包图标-这是关于您订单中更新的通知：





图 4. 订单的更新

双击此图标可查看消息。

下一步，客户应该处理所有收到的申请。这包括将申请分为适当的类别：“选定”、“候选”或“拒绝”：





图 5. 申请人的申请表

合适的申请者进入“候选人”组，进一步讨论订单细节。

当申请人进入“候选人”组时，他们会收到通知，相应的消息会添加到相应的订单中。

重要！不仅在这一步，而且在以后的所有步骤中，都要尽可能多地相互交流，以便发表意见。人们常常用不同的方式来解释相同的术语，因此，您在订购过程中讨论的细节越多，最终结果就越好。

一旦客户选择了最合适的开发人员，相应的应用程序就应该移到“选定”类别。此类别只能包含一个申请。如果您尝试将另一个申请者添加到此组，则先前选定的申请者将从选定类别中删除。

确保你已经澄清了所有的订单细节，我们建议在继续下一步之前仔细阅读所有消息。

3. 自由职业者的订单执行

订单执行过程包括三个步骤，每个步骤都需要客户和开发人员的确认。每当一方完成一个步骤时，另一方就会收到相应的推送通知。

要启用推送通知，应在 MQL5.community 概要文件中指定 Metaquotes ID。有关推送通知的更多详细信息，请阅读MetaTrader 移动终端中的 MetaQuotes ID这篇文章。

一旦客户确认最后一个工程验收和付款步骤，先前冻结的金额将自动转移给开发者。

下表简要说明了每个步骤中的客户和开发人员操作。

步骤 名称 客户 开发者 1

需求协商 向开发人员提供需求规范

确定最终成本和实施时间

选中“需求协商”框













确认需求规范并接受指定的最终开发成本和时间。

选中“需求协商”框



2

演示











收到材料后，客户必须确认提交的材料与订单相符，或拒绝，并提供需求规范中未执行部分的清单。

选中“演示”复选框



当需求规范中指定的所有特性都已实现时，开发人员将演示结果并确认演示步骤。

选中“演示”复选框



3

工程验收与支付









客户对提交的材料进行验证并接受工作。



一旦客户接受结果，系统会自动将相应金额转入开发商账户。

选中“工作验收和付款”复选框



开发人员将工作交付给客户，并确认工作已提交。

选中“工程验收和付款”框









所有这些步骤都在订单中执行。

重要！不要忘记以评论的形式留下所有重要的信息，即使您已经通过其他沟通渠道（如聊天、个人信息或口头讨论）讨论过这些问题。始终以消息的形式直接在评论中保护您达成的所有协议。

要开始与选定的开发人员合作，客户应将相应的应用程序移至“选定”类别并确认其选择：

图 6. 客户和开发商讨论初步条件

一旦开发人员被转移到选定的组中，双方就可以继续讨论需求规范细节、最终开发成本和截止日期。

图 7. 客户选择开发者

步骤 1. 需求协商



需求规范是自由职业者订单中最重要的部分之一。讨论所需解决方案的所有细节并提出问题，即使答案似乎显而易见。最常见的问题与误解有关，当各方都认为某些观点是明确的，不需要讨论。稍后，在开发过程中，可能会发现开发人员以完全不同的方式实现了所需的功能。在一些这样的情况过后，双方可能会开始互相指责对方不遵守先前的协议。

确保查看订购交易机器人或指标所需的需求规范示例。

根据标准的MQL4/MQL5应用程序排序过程（以及其他编程语言中的应用程序），开发人员通常向客户提供在开发过程中创建的源代码。然而，客户必须在需求规范中明确规定这一要求。

我们还建议在需求规范中详细说明是否允许开发人员在其他商业项目或在市场上发布的自己的产品中使用此开发的一部分。

重要！自由职业者服务管理局不处理与订单相关的法律纠纷。为了获得法律保护，双方可以在自由职业者服务之外签订附加协议。



在确认需求协商步骤之前，客户将需求规范的最终版本作为单独的附件提供。订单的所有细节必须包含在需求规范中。在适用的情况下使用屏幕截图或图像。

客户必须提供需求规范的最终版本以及成本和截止日期。

开发者必须同意需求规范条款和最终成本。如果需要对订单进行任何更改，请发送包含这些更改详细信息的新消息。





图 8. 客户和开发商已就要求、成本和期限达成一致



请注意，只有在需求规范的最终版本获得批准后，双方才应进入下一阶段。

这意味着开发人员应该在双方选中“需求协商”复选框之后才开始工作。



Step 2. 演示



在第二步中，开发人员可以开始实施订单。在开发过程中可能出现的所有其他问题应在评论中直接讨论。

一旦需求规范中规定的所有需求都得到实施，就应该向客户演示完成的工作。最终的演示取决于订单。对于专家顾问，可以如下所示：

开发人员附加EX4/EX5可执行文件，供客户检查，



开发人员还可以在需求规范中规定的期限内提供测试报告，

有时，开发人员可以通过特定的代理从演示帐户提供专家顾问操作日志，

截图和视频，

对开发人员终端的远程访问，在该终端上运行生成的应用程序。

演示的目的是帮助客户评估生成的应用程序。

演示后，客户必须确认提交的解决方案是否符合要求，或者拒绝，并提供未满足要求或偏差的列表。如有必要，开发人员可以花费额外的时间来纠正已识别的缺陷并生成新的演示。

演示步骤的确认也由自由职业者服务自动记录：

图 9. 演示步骤的确认

只有在成功完成演示步骤后，开发商才必须提交最终版本，除非协议另有约定。



如果产生的产品不符合先前商定的要求，则客户或开发商可以请求仲裁。 即使在申请仲裁后，双方也可以按常规方式完成订单或选择一个可用的选项： 取消订单：订单冻结金额的10%从客户账户中扣除，剩余的90%释放；不转账到开发商账户，服务佣金为10%。订单被分类为“新的”，并可供新的开发人员使用；反馈只能由客户添加。 把钱减半，扣除自由职业者服务佣金： 扣除之前冻结金额的10%作为自由职业者服务佣金，

剩下的90%分成两半：前一半（订单成本的45%）归客户账上，后一半（订单成本的45%）转给开发商，相当于原成本的50%，

订单被分类为“新的”，并可供新的开发人员使用；双方、开发人员和客户都可以添加反馈。

步骤 3. 工程验收与支付



开发人员按指定的数量向客户发送与已执行订单相关的所有材料。通常，解决方案是作为源代码提交的，因为编译器版本将来可能会更改，在这种情况下，可能需要重新编译解决方案。如果协议中只提供可执行文件，则需求规范应涵盖进一步的更新。



客户或开发人员在其他开发中进一步使用获得的结果，以及授权以付费或免费的方式将解决方案传递给第三方，也应在需求规范中讨论。双方可以在自由职业者服务之外的单独协议中另行规定这些义务。自由职业者系统管理员不处理这些问题。



开发商转移所需材料，选中“工程验收和付款”复选框，并等待客户确认相同的步骤。客户确认此步骤后，订单即被视为已完成，付款将自动从客户帐户转移到开发商帐户。付款不需要客户采取任何行动。



图 10. 工程验收和付款确认

客户确认此步骤后，订单即被视为已完成，付款将自动从客户帐户转移到开发商帐户。此时，客户应已获得符合规范要求的所有工作结果。







图 11. 付款

4. 订单反馈

订单完成后，客户和开发人员可以添加有关合作的反馈，并对订单进行评分。

由客户或开发人员完成的作品列表可以在用户配置文件的“自由职业者”部分找到。





图 12. 含有客户评论的自由职业者部分

开发者也可以给客户留下反馈。

