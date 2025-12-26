新加坡非石油国内出口月率m/m (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)
国家：
新加坡
SGD, 新加坡元
部门：
交易
|低级别
|6.6%
|-2.4%
|
8.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-10.0%
|
6.6%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新加坡非石油国内出口月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份期间在新加坡生产或收集并出口的商品价值的百分比变化。石油产品不包含在计算之内。指标增长可能对新加坡元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"新加坡非石油国内出口月率m/m (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
6.6%
-2.4%
8.8%
10月 2025
9.3%
7.7%
13.1%
9月 2025
13.0%
2.6%
-9.1%
8月 2025
-8.9%
5.8%
-6.0%
7月 2025
-6.0%
1.0%
14.2%
6月 2025
14.3%
2.9%
-12.4%
5月 2025
-12.0%
-5.3%
10.4%
4月 2025
10.4%
-10.2%
-7.5%
3月 2025
-7.6%
0.3%
2.6%
2月 2025
2.6%
15.0%
-3.3%
1月 2025
-3.3%
4.8%
1.3%
12月 2024
1.7%
1.4%
14.7%
11月 2024
14.7%
-2.4%
-7.5%
10月 2024
-7.4%
-0.1%
-0.6%
9月 2024
1.1%
-9.2%
-4.7%
8月 2024
-4.7%
4.3%
12.2%
7月 2024
12.2%
6.7%
-0.4%
6月 2024
-0.4%
2.4%
-0.7%
5月 2024
-0.1%
1.1%
7.3%
4月 2024
7.6%
-2.0%
-8.5%
3月 2024
-8.4%
0.0%
-4.9%
2月 2024
-4.8%
-12.1%
2.2%
1月 2024
2.3%
0.6%
-1.7%
12月 2023
-2.8%
9.9%
0.3%
11月 2023
0.3%
-7.7%
5.7%
10月 2023
3.4%
-0.1%
11.1%
9月 2023
11.1%
7.4%
-6.6%
8月 2023
-3.8%
-9.9%
-3.5%
7月 2023
-3.4%
2.6%
5.2%
6月 2023
5.4%
-3.4%
-14.6%
5月 2023
-14.6%
-0.8%
2.6%
4月 2023
2.7%
8.6%
18.4%
3月 2023
18.4%
0.0%
-8.2%
2月 2023
-8.0%
-0.5%
0.9%
1月 2023
0.9%
0.4%
-2.9%
12月 2022
-3.3%
0.3%
-9.2%
11月 2022
-9.2%
-0.6%
-4.2%
10月 2022
-3.7%
0.3%
-3.9%
9月 2022
-4.0%
0.5%
-3.9%
8月 2022
-3.9%
-0.7%
1.4%
7月 2022
1.4%
0.1%
3.2%
6月 2022
3.7%
0.6%
2.8%
5月 2022
3.2%
-0.8%
-3.3%
4月 2022
-3.3%
0.1%
-2.3%
3月 2022
-2.3%
1.0%
-2.9%
2月 2022
-2.8%
-0.7%
5.0%
1月 2022
5.0%
-0.3%
2.6%
12月 2021
3.7%
1.2%
1.0%
11月 2021
1.1%
-0.9%
4.1%
10月 2021
4.2%
-0.5%
1.0%
