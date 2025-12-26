新加坡国内生产总值(GDP)年率y/y (Singapore Gross Domestic Product (GDP) y/y)
国家：
新加坡
SGD, 新加坡元
部门：
GDP
|低级别
|4.2%
|2.9%
|
2.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|6.2%
|
4.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新加坡国内生产总值(GDP)年率y/y反映了与去年同季度相比，在指定季度内新加坡生产的全部商品和服务的货币价值。指标值不根据季节进行调整。指标增长可能对新加坡元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"新加坡国内生产总值(GDP)年率y/y (Singapore Gross Domestic Product (GDP) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
4.2%
2.9%
2.9%
3 Q 2025 序言。
2.9%
3.1%
4.5%
2 Q 2025
4.4%
4.3%
4.3%
2 Q 2025 序言。
4.3%
3.0%
4.1%
1 Q 2025
3.9%
3.8%
3.8%
1 Q 2025 序言。
3.8%
4.7%
5.0%
4 Q 2024
5.0%
4.3%
4.3%
4 Q 2024 序言。
4.3%
4.7%
5.4%
3 Q 2024
5.4%
4.1%
4.1%
3 Q 2024 序言。
4.1%
2.6%
2.9%
2 Q 2024
2.9%
2.9%
2.9%
2 Q 2024 序言。
2.9%
2.1%
3.0%
1 Q 2024
2.7%
2.7%
2.7%
1 Q 2024 序言。
2.7%
2.3%
2.2%
4 Q 2023
2.2%
2.8%
2.8%
4 Q 2023 序言。
2.8%
1.0%
3 Q 2023
0.7%
0.7%
3 Q 2023 序言。
0.7%
0.5%
2 Q 2023
0.5%
0.7%
2 Q 2023 序言。
0.7%
0.2%
0.4%
1 Q 2023
0.4%
0.1%
0.1%
1 Q 2023 序言。
0.1%
2.0%
2.1%
4 Q 2022
2.1%
2.2%
2.2%
4 Q 2022 序言。
2.2%
4.0%
4.2%
3 Q 2022
4.1%
4.4%
4.4%
3 Q 2022 序言。
4.4%
4.3%
4.5%
2 Q 2022
4.4%
4.8%
4.8%
2 Q 2022 序言。
4.8%
3.3%
4.0%
1 Q 2022
3.7%
3.4%
3.4%
1 Q 2022 序言。
3.4%
5.7%
6.1%
4 Q 2021
6.1%
5.9%
5.9%
4 Q 2021 序言。
5.9%
6.4%
7.1%
3 Q 2021
7.1%
6.5%
6.5%
3 Q 2021 序言。
6.5%
15.2%
15.2%
2 Q 2021
14.7%
14.3%
14.3%
2 Q 2021 序言。
14.3%
0.6%
1.3%
1 Q 2021
1.3%
0.2%
0.2%
1 Q 2021 序言。
0.2%
-2.8%
-2.4%
4 Q 2020
-2.4%
-3.8%
-3.8%
4 Q 2020 序言。
-3.8%
-5.8%
-5.6%
3 Q 2020
-5.8%
-7.0%
-7.0%
3 Q 2020 序言。
-7.0%
-14.9%
-13.3%
2 Q 2020
-13.2%
-12.6%
-12.6%
2 Q 2020 序言。
-12.6%
-0.6%
-0.3%
1 Q 2020
-0.7%
-2.2%
-2.2%
1 Q 2020 序言。
-2.2%
0.9%
1.0%
4 Q 2019
1.0%
0.8%
0.8%
4 Q 2019 序言。
0.8%
0.1%
0.7%
3 Q 2019
0.5%
0.1%
0.1%
3 Q 2019 序言。
0.1%
1.4%
0.1%
