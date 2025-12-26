新加坡失业率 (Singapore Unemployment Rate)
国家：
新加坡
SGD, 新加坡元
部门：
劳动力
|低级别
|2.0%
|2.0%
|
2.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.0%
|
2.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
失业率显示了失业人口数量相对于新加坡劳动人口总数的百分比变化。失业率增长意味着人口购买力下降，这可能对新加坡元的报价产生消极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"新加坡失业率 (Singapore Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2025 序言。
2.0%
2.1%
2.0%
2 Q 2025
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2025 序言。
2.1%
2.2%
2.0%
1 Q 2025
2.1%
2.1%
2.1%
1 Q 2025 序言。
2.1%
1.9%
1.9%
4 Q 2024
1.9%
1.9%
1.9%
4 Q 2024 序言。
1.9%
1.8%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.8%
1.8%
3 Q 2024 序言。
1.8%
2.0%
2.0%
2 Q 2024
2.0%
2.0%
2.0%
2 Q 2024 序言。
2.0%
2.1%
2.1%
1 Q 2024
2.1%
2.1%
2.1%
1 Q 2024 序言。
2.1%
2.0%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
4 Q 2023 序言。
2.0%
1.8%
2.0%
3 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2023 序言。
2.0%
1.9%
1.9%
2 Q 2023
1.9%
1.9%
1.9%
2 Q 2023 序言。
1.9%
1.8%
1.8%
1 Q 2023
1.8%
1.8%
1.8%
1 Q 2023 序言。
1.8%
2.0%
2.0%
4 Q 2022
2.0%
2.0%
2.0%
4 Q 2022 序言。
2.0%
2.1%
2.1%
3 Q 2022
2.1%
2.0%
2.0%
3 Q 2022 序言。
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2022
2.1%
2.1%
2.1%
2 Q 2022 序言。
2.1%
2.2%
2.2%
1 Q 2022
2.2%
2.2%
2.2%
1 Q 2022 序言。
2.2%
2.4%
2.4%
4 Q 2021
2.4%
2.4%
2.4%
4 Q 2021 序言。
2.4%
2.6%
2.6%
3 Q 2021
2.6%
2.6%
2.6%
3 Q 2021 序言。
2.6%
2.7%
2.7%
2 Q 2021
2.7%
2.7%
2.7%
2 Q 2021 序言。
2.7%
2.9%
2.9%
1 Q 2021
2.9%
2.9%
2.9%
1 Q 2021 序言。
2.9%
3.3%
3.3%
4 Q 2020
3.3%
3.2%
3.2%
4 Q 2020 序言。
3.2%
3.9%
3.6%
3 Q 2020
3.6%
3.6%
3.6%
3 Q 2020 序言。
3.6%
2.9%
2.8%
2 Q 2020
2.8%
2.9%
2.9%
2 Q 2020 序言。
2.9%
2.4%
2.4%
1 Q 2020
2.4%
2.4%
2.4%
1 Q 2020 序言。
2.4%
2.3%
2.3%
4 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
4 Q 2019 序言。
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2019 序言。
2.3%
2.2%
2.2%
