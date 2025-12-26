新加坡非石油国内出口年率y/y (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)
国家：
新加坡
SGD, 新加坡元
部门：
交易
|低级别
新加坡非石油国内出口年率y/y反映了与去年同月相比，在报告月份期间在新加坡生产或收集并出口的商品价值的百分比变化。石油产品不包含在计算之内。指标增长可能对新加坡元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"新加坡非石油国内出口年率y/y (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
11.6%
1.6%
21.7%
10月 2025
22.2%
0.1%
7.0%
9月 2025
6.9%
0.2%
-11.5%
8月 2025
-11.3%
3.0%
-4.7%
7月 2025
-4.6%
5.2%
12.9%
6月 2025
13.0%
3.7%
-3.9%
5月 2025
-3.5%
3.5%
12.4%
4月 2025
12.4%
3.1%
5.4%
3月 2025
5.4%
25.6%
7.6%
2月 2025
7.6%
14.2%
-2.1%
1月 2025
-2.1%
6.8%
9.0%
12月 2024
9.0%
-13.4%
3.4%
11月 2024
3.4%
-2.5%
-4.7%
10月 2024
-4.6%
7.1%
0.9%
9月 2024
2.7%
-2.8%
10.7%
8月 2024
10.7%
25.4%
15.7%
7月 2024
15.7%
5.6%
-8.8%
6月 2024
-8.7%
-6.3%
-0.7%
5月 2024
-0.1%
-9.6%
-9.6%
4月 2024
-9.3%
-7.0%
-20.8%
3月 2024
-20.7%
-1.3%
-0.2%
2月 2024
-0.1%
12.4%
16.7%
1月 2024
16.8%
4.2%
-1.5%
12月 2023
-1.5%
8.0%
1.0%
11月 2023
1.0%
4.2%
-3.5%
10月 2023
-3.4%
-9.0%
-13.2%
9月 2023
-13.2%
-15.4%
-22.5%
8月 2023
-20.1%
-24.5%
-20.3%
7月 2023
-20.2%
-17.8%
-15.6%
6月 2023
-15.5%
-12.9%
-14.8%
5月 2023
-14.7%
-9.1%
-9.8%
4月 2023
-9.8%
-12.0%
-8.3%
3月 2023
-8.3%
-20.7%
-15.8%
2月 2023
-15.6%
-24.5%
-25.0%
1月 2023
-25.0%
-34.6%
-20.6%
12月 2022
-20.6%
-1.1%
-14.7%
11月 2022
-14.6%
5.7%
-6.1%
10月 2022
-5.6%
5.8%
3.1%
9月 2022
3.1%
8.7%
11.4%
8月 2022
11.4%
7.5%
7.0%
7月 2022
7.0%
4.6%
8.5%
6月 2022
9.0%
3.3%
12.0%
5月 2022
12.4%
3.8%
6.4%
4月 2022
6.4%
11.3%
7.7%
3月 2022
7.7%
14.3%
9.4%
2月 2022
9.5%
18.5%
17.6%
1月 2022
17.6%
21.8%
18.4%
12月 2021
18.4%
15.5%
24.2%
11月 2021
24.2%
7.1%
17.8%
10月 2021
17.9%
11.8%
12.0%
