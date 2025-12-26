经济日历部分

新加坡银行贷款 (Singapore Bank Loans)

新加坡
SGD, 新加坡元
新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore)
货币
低级别 S$​866.120 B S$​865.925 B
S$​863.761 B
以前
S$​870.232 B
S$​866.120 B
以前
新加坡银行贷款反映了新加坡公民和企业在报告月份内所持有的当期贷款资金总额。高于预期的数值可能对新加坡元的报价产生积极的影响。

"新加坡银行贷款 (Singapore Bank Loans)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
S$​866.120 B
S$​865.925 B
S$​863.761 B
9月 2025
S$​863.761 B
S$​856.194 B
S$​851.726 B
8月 2025
S$​851.726 B
S$​861.124 B
S$​854.020 B
7月 2025
S$​854.020 B
S$​851.511 B
S$​853.336 B
6月 2025
S$​853.336 B
S$​843.662 B
S$​844.573 B
5月 2025
S$​844.573 B
S$​844.645 B
S$​841.924 B
4月 2025
S$​841.924 B
S$​848.604 B
S$​846.504 B
3月 2025
S$​846.504 B
S$​842.384 B
S$​841.066 B
2月 2025
S$​841.066 B
S$​845.234 B
S$​836.281 B
1月 2025
S$​836.281 B
S$​828.605 B
S$​834.930 B
12月 2024
S$​834.992 B
S$​815.155 B
S$​819.363 B
11月 2024
S$​819.400 B
S$​813.056 B
10月 2024
S$​813.056 B
S$​808.591 B
S$​808.824 B
9月 2024
S$​808.824 B
S$​801.475 B
S$​800.030 B
8月 2024
S$​800.030 B
S$​802.328 B
S$​801.183 B
7月 2024
S$​801.183 B
S$​810.012 B
S$​803.570 B
6月 2024
S$​803.570 B
S$​806.450 B
S$​796.703 B
5月 2024
S$​796.703 B
S$​813.421 B
S$​804.327 B
4月 2024
S$​804.327 B
S$​816.071 B
S$​807.752 B
3月 2024
S$​807.752 B
S$​806.924 B
S$​801.477 B
2月 2024
S$​801.484 B
S$​798.425 B
S$​794.285 B
1月 2024
S$​794.285 B
S$​801.751 B
S$​793.645 B
12月 2023
S$​793.674 B
S$​801.789 B
S$​792.926 B
11月 2023
S$​792.926 B
S$​793.879 B
S$​791.526 B
10月 2023
S$​791.526 B
S$​791.226 B
S$​787.579 B
9月 2023
S$​787.661 B
S$​790.643 B
S$​786.284 B
8月 2023
S$​786.284 B
S$​797.219 B
S$​786.460 B
7月 2023
S$​786.460 B
S$​803.696 B
S$​799.292 B
6月 2023
S$​799.292 B
S$​800.314 B
S$​798.808 B
5月 2023
S$​798.808 B
S$​799.277 B
S$​792.469 B
4月 2023
S$​792.469 B
S$​805.077 B
S$​796.874 B
3月 2023
S$​796.874 B
S$​810.412 B
S$​803.755 B
2月 2023
S$​803.755 B
S$​815.436 B
S$​807.127 B
1月 2023
S$​807.127 B
S$​820.326 B
S$​813.512 B
12月 2022
S$​813.512 B
S$​826.785 B
S$​816.483 B
11月 2022
S$​816.483 B
S$​838.276 B
S$​826.118 B
10月 2022
S$​826.118 B
S$​847.025 B
S$​838.810 B
9月 2022
S$​838.810 B
S$​846.787 B
S$​842.813 B
8月 2022
S$​842.813 B
S$​846.135 B
S$​837.983 B
7月 2022
S$​837.983 B
S$​847.197 B
S$​841.564 B
6月 2022
S$​841.564 B
S$​847.271 B
S$​839.751 B
5月 2022
S$​839.751 B
S$​842.454 B
S$​841.839 B
4月 2022
S$​841.612 B
S$​836.168 B
S$​829.888 B
3月 2022
S$​829.888 B
S$​830.293 B
S$​829.483 B
2月 2022
S$​829.483 B
S$​823.738 B
S$​817.963 B
1月 2022
S$​818.032 B
S$​817.703 B
S$​816.809 B
12月 2021
S$​816.809 B
S$​811.110 B
S$​805.900 B
11月 2021
S$​805.900 B
S$​833.150 B
S$​804.036 B
10月 2021
S$​804.036 B
S$​832.550 B
S$​803.832 B
9月 2021
S$​803.832 B
S$​796.508 B
S$​790.124 B
