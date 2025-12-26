新加坡贸易差额 (Singapore Trade Balance)
国家：
新加坡
SGD, 新加坡元
部门：
交易
|低级别
|S$7.669 B
|S$6.592 B
|
S$7.168 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|S$10.679 B
|
S$7.669 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
贸易差额反映了在报告月份新加坡进出口商品和服务的差额。贸易差额值为正值表示贸易顺差，负值暗示贸易逆差。高于预期的数值可能对新加坡元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"新加坡贸易差额 (Singapore Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
S$7.669 B
S$6.592 B
S$7.168 B
10月 2025
S$7.219 B
S$5.501 B
S$5.690 B
9月 2025
S$5.948 B
S$5.792 B
S$4.990 B
8月 2025
S$5.078 B
S$1.761 B
S$6.351 B
7月 2025
S$6.302 B
S$9.580 B
S$9.639 B
6月 2025
S$9.708 B
S$9.235 B
S$7.264 B
5月 2025
S$7.241 B
S$14.963 B
S$14.219 B
4月 2025
S$14.200 B
S$3.960 B
S$5.346 B
3月 2025
S$5.242 B
S$4.365 B
S$6.182 B
2月 2025
S$6.159 B
S$5.192 B
S$3.040 B
1月 2025
S$2.936 B
S$4.120 B
S$3.801 B
12月 2024
S$3.854 B
S$4.321 B
S$6.490 B
11月 2024
S$6.519 B
S$4.682 B
S$4.292 B
10月 2024
S$4.414 B
S$6.888 B
S$5.207 B
9月 2024
S$5.267 B
S$6.344 B
S$6.020 B
8月 2024
S$5.901 B
S$5.999 B
S$6.545 B
7月 2024
S$6.486 B
S$4.872 B
S$3.060 B
6月 2024
S$3.078 B
S$4.422 B
S$4.283 B
5月 2024
S$4.563 B
S$4.375 B
S$4.517 B
4月 2024
S$4.526 B
S$6.025 B
S$4.685 B
3月 2024
S$4.657 B
S$6.092 B
S$5.960 B
2月 2024
S$5.968 B
S$7.357 B
S$7.424 B
1月 2024
S$7.563 B
S$6.657 B
S$7.068 B
12月 2023
S$7.778 B
S$5.727 B
S$6.154 B
11月 2023
S$6.271 B
S$5.018 B
S$6.507 B
10月 2023
S$6.525 B
S$5.053 B
S$5.118 B
9月 2023
S$4.943 B
S$5.423 B
S$3.215 B
8月 2023
S$3.585 B
S$5.787 B
S$6.509 B
7月 2023
S$6.490 B
S$5.360 B
S$5.851 B
6月 2023
S$5.788 B
S$5.546 B
S$5.486 B
5月 2023
S$5.491 B
S$5.982 B
S$4.762 B
4月 2023
S$4.714 B
S$6.346 B
S$6.207 B
3月 2023
S$6.166 B
S$5.881 B
S$6.687 B
2月 2023
S$6.708 B
S$4.865 B
S$6.276 B
1月 2023
S$6.303 B
S$4.316 B
S$5.510 B
12月 2022
S$5.368 B
S$4.419 B
S$3.345 B
11月 2022
S$3.471 B
S$4.451 B
S$4.024 B
10月 2022
S$4.071 B
S$4.194 B
S$5.783 B
9月 2022
S$5.751 B
S$3.763 B
S$3.739 B
8月 2022
S$3.755 B
S$3.763 B
S$3.539 B
7月 2022
S$3.435 B
S$3.950 B
S$4.429 B
6月 2022
S$4.494 B
S$2.931 B
S$3.013 B
5月 2022
S$3.243 B
S$7.026 B
S$4.209 B
4月 2022
S$4.281 B
S$6.198 B
S$4.192 B
3月 2022
S$4.172 B
S$6.727 B
S$8.286 B
2月 2022
S$8.325 B
S$4.797 B
S$5.069 B
1月 2022
S$5.022 B
S$5.400 B
S$4.993 B
12月 2021
S$4.639 B
S$6.063 B
S$6.193 B
11月 2021
S$6.246 B
S$5.433 B
S$5.878 B
10月 2021
S$5.909 B
S$5.587 B
S$4.955 B
