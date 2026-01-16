香港本地生产总值(GDP)季率q/q (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) q/q)
国家：
香港
HKD, 港元
部门：
GDP
|低级别
|0.7%
|0.7%
|
0.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.3%
|
0.7%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
GDP季率q/q反映了与上一季度相比，当前季度香港生产的全部商品和服务总值的变化。这个指数的计算不包括进口商品和服务的价格。指标值按季节进行调整，如有新数据，可以加以修正。GDP增长可以对HKD报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"香港本地生产总值(GDP)季率q/q (Hong Kong Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.7%
0.7%
0.7%
3 Q 2025 序言。
0.7%
-0.8%
0.4%
2 Q 2025
0.4%
0.4%
0.4%
2 Q 2025 序言。
0.4%
0.4%
1.8%
1 Q 2025
1.9%
2.0%
2.0%
1 Q 2025 序言。
2.0%
0.3%
0.9%
4 Q 2024
0.8%
0.8%
0.8%
4 Q 2024 序言。
0.8%
0.2%
-0.1%
3 Q 2024
-1.1%
-1.1%
-1.1%
3 Q 2024 序言。
-1.1%
-0.9%
0.3%
2 Q 2024
0.4%
0.4%
0.4%
2 Q 2024 序言。
0.4%
1.4%
2.5%
1 Q 2024
2.3%
2.3%
2.3%
1 Q 2024 序言。
2.3%
-3.1%
0.2%
4 Q 2023
0.4%
0.5%
0.5%
4 Q 2023 序言。
0.5%
1.3%
0.3%
3 Q 2023
0.1%
0.1%
0.1%
3 Q 2023 序言。
0.1%
2.9%
-1.3%
2 Q 2023
-1.3%
-1.3%
-1.3%
2 Q 2023 序言。
-1.3%
0.9%
5.4%
1 Q 2023
5.3%
5.3%
5.3%
1 Q 2023 序言。
5.3%
1.9%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.0%
0.0%
4 Q 2022 序言。
0.0%
-2.1%
-2.6%
3 Q 2022
-2.6%
-2.6%
-2.6%
3 Q 2022 序言。
-2.6%
-0.2%
1.0%
2 Q 2022
1.0%
0.9%
0.9%
2 Q 2022 序言。
0.9%
-3.1%
-2.9%
1 Q 2022
-3.0%
-2.9%
-2.9%
1 Q 2022 序言。
-2.9%
-2.7%
0.0%
4 Q 2021
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2021 序言。
0.2%
-1.8%
0.6%
3 Q 2021
0.1%
0.1%
0.1%
3 Q 2021 序言。
0.1%
-3.0%
-0.9%
2 Q 2021
-0.9%
-1.0%
-1.0%
2 Q 2021 序言。
-1.0%
-0.4%
5.5%
1 Q 2021
5.4%
5.3%
5.3%
1 Q 2021 序言。
5.3%
5.8%
0.5%
4 Q 2020
0.2%
0.2%
0.2%
4 Q 2020 序言。
0.2%
1.0%
2.7%
3 Q 2020
2.8%
3.0%
3.0%
3 Q 2020 序言。
3.0%
-2.9%
-0.1%
2 Q 2020
-0.1%
-0.1%
-0.1%
2 Q 2020 序言。
-0.1%
-6.6%
-5.5%
1 Q 2020
-5.3%
-5.3%
-5.3%
1 Q 2020 序言。
-5.3%
9.1%
-0.5%
4 Q 2019
-0.3%
-0.4%
-0.4%
4 Q 2019 序言。
-0.4%
-2.9%
-3.0%
3 Q 2019
-3.2%
-3.2%
-3.2%
3 Q 2019 序言。
-3.2%
-3.1%
-0.5%
