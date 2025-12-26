香港3个月失业率 (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)
国家：
香港
HKD, 港元
部门：
劳动力
|低级别
|3.8%
|3.9%
|
3.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|3.8%
|
3.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
3个月失业率表示了过去三个月失业的香港市民总数的百分比变化。失业市民是指过去7天没有有偿工作的15岁以上的人们。这个统计包括在过去30天一直寻找工作的公民，以及那些停止找工作的人们（在报告中反映为“怯志工作者”）。该指标值根据季节进行调整。高于预期的数值可能意味着人们购买力下降，进而可能对港币报价产生负面影响。
最后值:
真实值
预测值
"香港3个月失业率 (Hong Kong Unemployment Rate 3-Months)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
3.8%
3.9%
3.8%
10月 2025
3.8%
4.0%
3.9%
9月 2025
3.9%
3.8%
3.7%
8月 2025
3.7%
3.7%
3.7%
7月 2025
3.7%
3.5%
3.5%
6月 2025
3.5%
3.4%
3.5%
5月 2025
3.5%
3.3%
3.4%
4月 2025
3.4%
3.2%
3.2%
3月 2025
3.2%
3.2%
3.2%
2月 2025
3.2%
3.1%
3.1%
1月 2025
3.1%
3.1%
3.1%
12月 2024
3.1%
3.1%
3.1%
11月 2024
3.1%
3.0%
3.1%
10月 2024
3.1%
3.0%
3.0%
9月 2024
3.0%
3.0%
3.0%
8月 2024
3.0%
3.0%
3.0%
7月 2024
3.0%
3.0%
3.0%
6月 2024
3.0%
3.0%
3.0%
5月 2024
3.0%
3.1%
3.0%
4月 2024
3.0%
3.0%
3.0%
3月 2024
3.0%
2.8%
2.9%
2月 2024
2.9%
2.9%
2.9%
1月 2024
2.9%
2.9%
2.9%
12月 2023
2.9%
3.0%
2.9%
11月 2023
2.9%
2.9%
2.9%
10月 2023
2.9%
2.9%
2.8%
9月 2023
2.8%
2.8%
2.8%
8月 2023
2.8%
2.6%
2.8%
7月 2023
2.8%
2.8%
2.9%
6月 2023
2.9%
3.1%
3.0%
5月 2023
3.0%
2.8%
3.0%
4月 2023
3.0%
2.9%
3.1%
3月 2023
3.1%
3.3%
3.3%
2月 2023
3.3%
3.3%
3.4%
1月 2023
3.4%
3.3%
3.5%
12月 2022
3.5%
3.5%
3.7%
11月 2022
3.7%
3.5%
3.8%
10月 2022
3.8%
3.7%
3.9%
9月 2022
3.9%
4.3%
4.1%
8月 2022
4.1%
4.4%
4.3%
7月 2022
4.3%
4.5%
4.7%
6月 2022
4.7%
4.5%
5.1%
5月 2022
5.1%
5.3%
5.4%
4月 2022
5.4%
5.4%
5.0%
3月 2022
5.0%
5.1%
4.5%
2月 2022
4.5%
3.9%
3.9%
1月 2022
3.9%
3.7%
3.9%
12月 2021
3.9%
3.7%
4.1%
11月 2021
4.1%
3.9%
4.3%
10月 2021
4.3%
4.3%
4.5%
