贸易差额显示了与上一月份相比，报告月份期间香港进出口商品之间的差额。该指数计算采用的是包括商品成本、保险和运输在内的价格。贸易差额值为正值表示贸易顺差，负值暗示贸易逆差。高于预期的数值可能影响港币的报价。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
HK$-48.500 B
HK$-33.725 B
HK$-39.900 B
10月 2025
HK$-39.900 B
HK$-24.840 B
HK$-50.200 B
9月 2025
HK$-50.200 B
HK$-41.714 B
HK$-25.400 B
8月 2025
HK$-25.400 B
HK$-33.157 B
HK$-34.100 B
7月 2025
HK$-34.100 B
HK$-51.254 B
HK$-58.900 B
6月 2025
HK$-58.900 B
HK$-33.438 B
HK$-27.300 B
5月 2025
HK$-27.300 B
HK$-22.363 B
HK$-16.000 B
4月 2025
HK$-16.000 B
HK$-10.958 B
HK$-45.400 B
3月 2025
HK$-45.400 B
HK$-49.242 B
HK$-36.300 B
2月 2025
HK$-36.300 B
HK$-30.352 B
HK$2.100 B
1月 2025
HK$2.100 B
HK$-13.251 B
HK$-34.500 B
12月 2024
HK$-34.500 B
HK$-55.367 B
HK$-43.400 B
11月 2024
HK$-43.400 B
HK$-21.572 B
HK$-31.000 B
10月 2024
HK$-31.000 B
HK$-25.177 B
HK$-53.200 B
9月 2024
HK$-53.200 B
HK$-46.312 B
HK$-33.100 B
8月 2024
HK$-33.100 B
HK$-4.579 B
HK$-21.800 B
7月 2024
HK$-21.800 B
HK$-30.553 B
HK$-55.700 B
6月 2024
HK$-55.700 B
HK$-43.492 B
HK$-12.100 B
5月 2024
HK$-12.100 B
HK$-35.962 B
HK$-10.200 B
4月 2024
HK$-10.200 B
HK$-29.054 B
HK$-45.000 B
3月 2024
HK$-45.000 B
HK$-48.670 B
HK$-41.700 B
2月 2024
HK$-41.700 B
HK$-12.796 B
HK$3.600 B
1月 2024
HK$3.600 B
HK$-38.445 B
HK$-59.900 B
12月 2023
HK$-59.900 B
HK$-52.916 B
HK$-27.900 B
11月 2023
HK$-27.900 B
HK$-35.488 B
HK$-25.800 B
10月 2023
HK$-25.800 B
HK$-40.641 B
HK$-64.600 B
9月 2023
HK$-64.600 B
HK$-43.560 B
HK$-25.600 B
8月 2023
HK$-25.600 B
HK$-33.732 B
HK$-30.000 B
7月 2023
HK$-30.000 B
HK$-32.734 B
HK$-56.600 B
6月 2023
HK$-56.600 B
HK$-42.427 B
HK$-26.400 B
5月 2023
HK$-26.400 B
HK$-32.593 B
HK$-36.600 B
4月 2023
HK$-36.600 B
HK$-25.662 B
HK$-40.600 B
3月 2023
HK$-40.600 B
HK$-54.227 B
HK$-45.400 B
2月 2023
HK$-45.400 B
HK$-23.195 B
HK$-25.400 B
1月 2023
HK$-25.400 B
HK$-27.081 B
HK$-51.600 B
12月 2022
HK$-51.600 B
HK$-51.812 B
HK$-27.100 B
11月 2022
HK$-27.100 B
HK$-22.473 B
HK$-20.900 B
10月 2022
HK$-20.900 B
HK$-23.231 B
HK$-44.900 B
9月 2022
HK$-44.900 B
HK$-18.409 B
HK$-13.300 B
8月 2022
HK$-13.300 B
HK$-40.249 B
HK$-27.600 B
7月 2022
HK$-27.600 B
HK$-44.647 B
HK$-68.500 B
6月 2022
HK$-68.500 B
HK$-30.600 B
HK$-36.700 B
5月 2022
HK$-36.700 B
HK$-13.309 B
HK$-36.600 B
4月 2022
HK$-36.600 B
HK$-27.524 B
HK$-37.300 B
3月 2022
HK$-37.300 B
HK$-30.790 B
HK$-32.100 B
2月 2022
HK$-32.100 B
HK$-14.740 B
HK$6.600 B
1月 2022
HK$6.600 B
HK$-31.362 B
HK$-32.800 B
12月 2021
HK$-32.800 B
HK$-32.287 B
HK$-11.600 B
11月 2021
HK$-11.600 B
HK$-26.152 B
HK$-30.500 B
10月 2021
HK$-30.500 B
HK$-41.994 B
HK$-42.400 B
