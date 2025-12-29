经济日历部分

香港贸易差额 (Hong Kong Trade Balance)

国家：
香港
HKD, 港元
源：
政府统计处 (Census and Statistics Department)
部门：
交易
低级别 HK$​-48.500 B HK$​-33.725 B
HK$​-39.900 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
HK$​-37.069 B
HK$​-48.500 B
下次发布 实际值 预测值
以前
贸易差额显示了与上一月份相比，报告月份期间香港进出口商品之间的差额。该指数计算采用的是包括商品成本、保险和运输在内的价格。贸易差额值为正值表示贸易顺差，负值暗示贸易逆差。高于预期的数值可能影响港币的报价。

最后值:

真实值

预测值

"香港贸易差额 (Hong Kong Trade Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
HK$​-48.500 B
HK$​-33.725 B
HK$​-39.900 B
10月 2025
HK$​-39.900 B
HK$​-24.840 B
HK$​-50.200 B
9月 2025
HK$​-50.200 B
HK$​-41.714 B
HK$​-25.400 B
8月 2025
HK$​-25.400 B
HK$​-33.157 B
HK$​-34.100 B
7月 2025
HK$​-34.100 B
HK$​-51.254 B
HK$​-58.900 B
6月 2025
HK$​-58.900 B
HK$​-33.438 B
HK$​-27.300 B
5月 2025
HK$​-27.300 B
HK$​-22.363 B
HK$​-16.000 B
4月 2025
HK$​-16.000 B
HK$​-10.958 B
HK$​-45.400 B
3月 2025
HK$​-45.400 B
HK$​-49.242 B
HK$​-36.300 B
2月 2025
HK$​-36.300 B
HK$​-30.352 B
HK$​2.100 B
1月 2025
HK$​2.100 B
HK$​-13.251 B
HK$​-34.500 B
12月 2024
HK$​-34.500 B
HK$​-55.367 B
HK$​-43.400 B
11月 2024
HK$​-43.400 B
HK$​-21.572 B
HK$​-31.000 B
10月 2024
HK$​-31.000 B
HK$​-25.177 B
HK$​-53.200 B
9月 2024
HK$​-53.200 B
HK$​-46.312 B
HK$​-33.100 B
8月 2024
HK$​-33.100 B
HK$​-4.579 B
HK$​-21.800 B
7月 2024
HK$​-21.800 B
HK$​-30.553 B
HK$​-55.700 B
6月 2024
HK$​-55.700 B
HK$​-43.492 B
HK$​-12.100 B
5月 2024
HK$​-12.100 B
HK$​-35.962 B
HK$​-10.200 B
4月 2024
HK$​-10.200 B
HK$​-29.054 B
HK$​-45.000 B
3月 2024
HK$​-45.000 B
HK$​-48.670 B
HK$​-41.700 B
2月 2024
HK$​-41.700 B
HK$​-12.796 B
HK$​3.600 B
1月 2024
HK$​3.600 B
HK$​-38.445 B
HK$​-59.900 B
12月 2023
HK$​-59.900 B
HK$​-52.916 B
HK$​-27.900 B
11月 2023
HK$​-27.900 B
HK$​-35.488 B
HK$​-25.800 B
10月 2023
HK$​-25.800 B
HK$​-40.641 B
HK$​-64.600 B
9月 2023
HK$​-64.600 B
HK$​-43.560 B
HK$​-25.600 B
8月 2023
HK$​-25.600 B
HK$​-33.732 B
HK$​-30.000 B
7月 2023
HK$​-30.000 B
HK$​-32.734 B
HK$​-56.600 B
6月 2023
HK$​-56.600 B
HK$​-42.427 B
HK$​-26.400 B
5月 2023
HK$​-26.400 B
HK$​-32.593 B
HK$​-36.600 B
4月 2023
HK$​-36.600 B
HK$​-25.662 B
HK$​-40.600 B
3月 2023
HK$​-40.600 B
HK$​-54.227 B
HK$​-45.400 B
2月 2023
HK$​-45.400 B
HK$​-23.195 B
HK$​-25.400 B
1月 2023
HK$​-25.400 B
HK$​-27.081 B
HK$​-51.600 B
12月 2022
HK$​-51.600 B
HK$​-51.812 B
HK$​-27.100 B
11月 2022
HK$​-27.100 B
HK$​-22.473 B
HK$​-20.900 B
10月 2022
HK$​-20.900 B
HK$​-23.231 B
HK$​-44.900 B
9月 2022
HK$​-44.900 B
HK$​-18.409 B
HK$​-13.300 B
8月 2022
HK$​-13.300 B
HK$​-40.249 B
HK$​-27.600 B
7月 2022
HK$​-27.600 B
HK$​-44.647 B
HK$​-68.500 B
6月 2022
HK$​-68.500 B
HK$​-30.600 B
HK$​-36.700 B
5月 2022
HK$​-36.700 B
HK$​-13.309 B
HK$​-36.600 B
4月 2022
HK$​-36.600 B
HK$​-27.524 B
HK$​-37.300 B
3月 2022
HK$​-37.300 B
HK$​-30.790 B
HK$​-32.100 B
2月 2022
HK$​-32.100 B
HK$​-14.740 B
HK$​6.600 B
1月 2022
HK$​6.600 B
HK$​-31.362 B
HK$​-32.800 B
12月 2021
HK$​-32.800 B
HK$​-32.287 B
HK$​-11.600 B
11月 2021
HK$​-11.600 B
HK$​-26.152 B
HK$​-30.500 B
10月 2021
HK$​-30.500 B
HK$​-41.994 B
HK$​-42.400 B
1234
