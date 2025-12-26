香港金融管理局M3货币供应量年率y/y (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)
国家：
香港
HKD, 港元
部门：
货币
|低级别
|4.5%
|3.6%
|
4.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|3.9%
|
4.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
HKMA M3货币供应量年率y/y表示由香港所有居民（包括居民及非居民）所持有的货币、银行存款及存单的总额。值得注意的是，根据香港分类，M3不包括回购协议(repos)和资本市场基金。M3货币供应增长伴随着人们购买力的增加，因此被视为对港币报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"香港金融管理局M3货币供应量年率y/y (Hong Kong Monetary Authority M3 Money Supply y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
4.5%
3.6%
4.0%
8月 2025
4.0%
6.6%
6.2%
7月 2025
6.2%
7.9%
8.4%
6月 2025
8.4%
8.8%
9.5%
5月 2025
9.5%
7.5%
6.6%
4月 2025
6.6%
8.3%
7.7%
3月 2025
7.7%
6.6%
6.8%
2月 2025
6.8%
3.8%
4.5%
1月 2025
4.5%
1.1%
2.8%
12月 2024
2.8%
3.1%
2.4%
11月 2024
2.4%
3.7%
3.7%
10月 2024
3.7%
2.7%
3.0%
9月 2024
3.0%
2.1%
1.9%
8月 2024
1.9%
2.1%
2.0%
7月 2024
2.0%
1.9%
1.5%
6月 2024
1.5%
2.5%
1.5%
5月 2024
1.5%
0.6%
0.5%
4月 2024
0.5%
-0.1%
-0.4%
3月 2024
-0.4%
1.6%
0.1%
2月 2024
0.1%
1.9%
-0.7%
1月 2024
-0.7%
2.0%
1.9%
12月 2023
1.9%
1.6%
2.6%
11月 2023
2.6%
2.0%
3.3%
10月 2023
3.3%
1.1%
2.3%
9月 2023
2.3%
0.5%
1.4%
8月 2023
1.4%
0.4%
0.3%
7月 2023
0.3%
0.7%
-0.1%
6月 2023
-0.1%
0.8%
1.0%
5月 2023
1.0%
0.7%
0.9%
4月 2023
0.9%
0.8%
0.9%
3月 2023
0.9%
0.6%
0.1%
2月 2023
0.1%
0.0%
1.6%
1月 2023
1.6%
-1.0%
0.6%
12月 2022
0.6%
-1.2%
-1.1%
11月 2022
-1.1%
-0.5%
-2.2%
10月 2022
-2.2%
0.2%
-0.8%
9月 2022
-0.8%
-0.4%
0.7%
8月 2022
0.7%
-0.5%
1.2%
7月 2022
1.2%
-0.2%
-2.8%
6月 2022
-2.8%
0.6%
-0.1%
5月 2022
-0.1%
-0.7%
1.2%
4月 2022
1.2%
-3.9%
1.0%
3月 2022
1.0%
-3.6%
-1.1%
2月 2022
-1.1%
-2.7%
-12.2%
1月 2022
-12.2%
-2.5%
1.5%
12月 2021
1.5%
-3.6%
1.8%
11月 2021
1.8%
-3.8%
-10.0%
10月 2021
-10.0%
0.0%
-1.9%
9月 2021
-1.9%
4.0%
-3.0%
8月 2021
-3.0%
7.3%
1.7%
