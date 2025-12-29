香港进口月率y/y (Hong Kong Imports y/y)
进口年率y/y指标反映了与去年同月相比，在指定月份进口到香港的全部商品和服务总值的变化。这些商品包括在香港管辖范围以外生产的商品和供本地消费或转口的商品，以及再进口的香港制造的商品。该指数计算采用的是包括商品成本、保险和运输在内的价格。该指标增长可能被视为对港币报价有利。
"香港进口月率y/y (Hong Kong Imports y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
18.1%
16.2%
18.3%
10月 2025
18.3%
12.7%
13.6%
9月 2025
13.6%
14.1%
11.5%
8月 2025
11.5%
14.0%
16.5%
7月 2025
16.5%
7.5%
11.1%
6月 2025
11.1%
7.1%
18.9%
5月 2025
18.9%
6.1%
15.8%
4月 2025
15.8%
6.5%
16.6%
3月 2025
16.6%
4.4%
11.8%
2月 2025
11.8%
4.8%
0.5%
1月 2025
0.5%
-15.9%
-1.1%
12月 2024
-1.1%
-3.2%
5.7%
11月 2024
5.7%
3.9%
4.5%
10月 2024
4.5%
5.6%
1.4%
9月 2024
1.4%
10.7%
7.9%
8月 2024
7.9%
7.1%
9.9%
7月 2024
9.9%
9.0%
9.0%
6月 2024
9.0%
12.7%
9.6%
5月 2024
9.6%
14.1%
3.7%
4月 2024
3.7%
15.0%
5.3%
3月 2024
5.3%
2.3%
-1.8%
2月 2024
-1.8%
18.9%
21.7%
1月 2024
21.7%
11.3%
11.6%
12月 2023
11.6%
8.5%
7.1%
11月 2023
7.1%
5.3%
2.6%
10月 2023
2.6%
1.8%
-0.4%
9月 2023
-0.4%
-1.9%
-0.3%
8月 2023
-0.3%
-5.3%
-7.9%
7月 2023
-7.9%
-8.2%
-12.3%
6月 2023
-12.3%
-11.1%
-16.7%
5月 2023
-16.7%
-13.5%
-11.9%
4月 2023
-11.9%
-16.5%
-0.6%
3月 2023
-0.6%
-18.5%
-4.1%
2月 2023
-4.1%
-24.0%
-30.2%
1月 2023
-30.2%
-16.4%
-23.5%
12月 2022
-23.5%
-14.6%
-20.3%
11月 2022
-20.3%
-18.5%
-11.9%
10月 2022
-11.9%
-18.2%
-7.8%
9月 2022
-7.8%
-17.9%
-16.3%
8月 2022
-16.3%
-15.2%
-9.9%
7月 2022
-9.9%
-13.1%
0.5%
6月 2022
0.5%
-12.4%
1.3%
5月 2022
1.3%
-10.4%
2.1%
4月 2022
2.1%
-6.8%
-6.0%
3月 2022
-6.0%
0.9%
6.2%
2月 2022
6.2%
6.2%
9.6%
1月 2022
9.6%
10.7%
19.3%
12月 2021
19.3%
13.3%
20.0%
11月 2021
20.0%
19.2%
17.7%
10月 2021
17.7%
25.4%
23.5%
