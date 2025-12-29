香港出口月率y/y (Hong Kong Exports y/y)
国家：
香港
HKD, 港元
部门：
交易
|低级别
|18.8%
|15.5%
|
17.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|17.9%
|
18.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
出口年率y/y指标反映了与去年同月相比，在指定月份从香港出口和再出口的全部商品和服务总值的变化。出口信息用来评估香港对外贸易活动和海外对香港制造商产品的需求。该指标增长可能被视为对港币报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"香港出口月率y/y (Hong Kong Exports y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
18.8%
15.5%
17.5%
10月 2025
17.5%
16.8%
16.1%
9月 2025
16.1%
16.1%
14.5%
8月 2025
14.5%
12.8%
14.3%
7月 2025
14.3%
9.3%
11.9%
6月 2025
11.9%
15.3%
15.5%
5月 2025
15.5%
8.7%
14.7%
4月 2025
14.7%
7.3%
18.5%
3月 2025
18.5%
4.8%
15.4%
2月 2025
15.4%
5.0%
0.1%
1月 2025
0.1%
-14.6%
5.2%
12月 2024
5.2%
0.9%
2.1%
11月 2024
2.1%
4.3%
3.5%
10月 2024
3.5%
8.1%
4.7%
9月 2024
4.7%
12.4%
6.4%
8月 2024
6.4%
14.5%
13.1%
7月 2024
13.1%
16.2%
10.7%
6月 2024
10.7%
17.6%
14.8%
5月 2024
14.8%
18.7%
11.9%
4月 2024
11.9%
18.1%
4.7%
3月 2024
4.7%
-0.2%
-0.8%
2月 2024
-0.8%
26.4%
33.6%
1月 2024
33.6%
30.7%
11.0%
12月 2023
11.0%
24.8%
7.4%
11月 2023
7.4%
4.8%
1.4%
10月 2023
1.4%
0.9%
-5.3%
9月 2023
-5.3%
-2.6%
-3.7%
8月 2023
-3.7%
-6.4%
-9.1%
7月 2023
-9.1%
-13.6%
-11.4%
6月 2023
-11.4%
-24.2%
-15.6%
5月 2023
-15.6%
-17.3%
-13.0%
4月 2023
-13.0%
-21.6%
-1.5%
3月 2023
-1.5%
-24.5%
-8.8%
2月 2023
-8.8%
-26.8%
-36.7%
1月 2023
-36.7%
-23.7%
-28.9%
12月 2022
-28.9%
-24.6%
-24.1%
11月 2022
-24.1%
-22.9%
-10.4%
10月 2022
-10.4%
-23.3%
-9.1%
9月 2022
-9.1%
-23.6%
-14.3%
8月 2022
-14.3%
-20.9%
-8.9%
7月 2022
-8.9%
-18.1%
-6.4%
6月 2022
-6.4%
-14.8%
-1.4%
5月 2022
-1.4%
-11.6%
1.1%
4月 2022
1.1%
6.1%
-8.9%
3月 2022
-8.9%
16.6%
0.9%
2月 2022
0.9%
23.9%
18.4%
1月 2022
18.4%
12.1%
24.8%
12月 2021
24.8%
12.3%
25.0%
11月 2021
25.0%
14.1%
21.4%
10月 2021
21.4%
24.9%
16.5%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件