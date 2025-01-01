账户属性
使用 AccountInfoInteger()， AccountInfoDouble() 和 AccountInfoString() 函数获得活期账户信息，该函数参数值可用接收类似于ENUM_ACCOUNT_INFO项目的值。
使用 AccountInfoInteger() 函数
标识符
描述
类型
ACCOUNT_LOGIN
账户数量
long
ACCOUNT_TRADE_MODE
账户交易方式
ACCOUNT_LEVERAGE
账户杠杆
long
ACCOUNT_LIMIT_ORDERS
活跃待办订单最大允许量
int
ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE
建立最少使用保证金方式
ACCOUNT_TRADE_ALLOWED
bool
ACCOUNT_TRADE_EXPERT
bool
ACCOUNT_MARGIN_MODE
预付款计算模式
ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS
账户货币的小数位数，这是正确展示交易结果所必需的
int
ACCOUNT_FIFO_CLOSE
表示只能通过FIFO规则平仓的一种指示。如果该属性值设为true，那么每个交易品种都将按照持仓的相同顺序进行平仓，从最早持仓的开始。如果试图以不同的顺序平仓，那么交易者将收到一个对应的错误提示。
对于采用非锁仓持仓账户模式的账户 (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)，该属性值始终为false。
bool
标识符
描述
类型
ACCOUNT_BALANCE
存入货币时账户结余
双精度
ACCOUNT_CREDIT
存入货币时账户亏空
双精度
ACCOUNT_PROFIT
存入货币时账户当前利润
双精度
ACCOUNT_EQUITY
存入货币时账户权益
双精度
ACCOUNT_MARGIN
存入货币时账户保证金使用
双精度
ACCOUNT_MARGIN_FREE
存入货币时账户可用保证金
双精度
ACCOUNT_MARGIN_LEVEL
账户保证金水平仪百分比形式制定
双精度
ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL
保证金调用水平，依据建立的ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE，以百分比形式或存入货币时期表示
双精度
ACCOUNT_MARGIN_SO_SO
保证金停用水平，依据建立的ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE，以百分比形式或存入货币时期表示
双精度
ACCOUNT_MARGIN_INITIAL
初始预付款。账户上保留的金额需要涵盖所有挂单的预付款
双精度
ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE
维持预付款。账户上保留的最小净值需要涵盖所有持仓的最小金额
双精度
ACCOUNT_ASSETS
账户的活动资本
双精度
ACCOUNT_LIABILITIES
账户的流动负债
双精度
ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED
账户的当前锁定手续费金额
双精度
标识符
描述
类型
ACCOUNT_NAME
用户名
字符串
ACCOUNT_SERVER
交易服务器名称
字符串
ACCOUNT_CURRENCY
账户货币
字符串
ACCOUNT_COMPANY
提供账户的公司名称
字符串
有几种账户类型，可以在交易服务器上打开。MQL5程序运行的账户类型可以使用ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE 枚举找出来。
标识符
描述
ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO
样本账户
ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST
竞争账户
ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL
真实账户
如果净值不足以保持持仓，止损离场的情况，例如强制平仓发生。出现止损离场的最小预付款水平能够以百分比或货币条款来设置。若要找到账户设置的模式，请使用ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE 枚举。
标识符
描述
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT
账户以半分比方式截止
ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY
账户以货币方式截止
标识符
描述
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING
用于场外交易市场“单边持仓”模式下的持仓说明 (一个交易品种只存在一个持仓）。预付款计算基于交易品种的类型 (SYMBOL_TRADE_CALC_MODE)。
ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE
用于交易所市场。预付款计算基于交易品种设置中指定的折扣。折扣由交易商设定，但不能低于交易所设定的值。
ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING
用于交易所市场，在这里个体持仓成为可能（锁仓，一个交易品种可以存在多个持仓）。预付款计算基于考虑锁仓预付款 (SYMBOL_MARGIN_HEDGED)的交易品种类型(SYMBOL_TRADE_CALC_MODE) 。
输出简单账户信息的脚本示例。
//+------------------------------------------------------------------+