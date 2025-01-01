账户属性

使用 AccountInfoInteger()， AccountInfoDouble() 和 AccountInfoString() 函数获得活期账户信息，该函数参数值可用接收类似于ENUM_ACCOUNT_INFO项目的值。

使用 AccountInfoInteger() 函数

ENUM_ACCOUNT_INFO_INTEGER

标识符 描述 类型 ACCOUNT_LOGIN 账户数量 long ACCOUNT_TRADE_MODE 账户交易方式 ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE ACCOUNT_LEVERAGE 账户杠杆 long ACCOUNT_LIMIT_ORDERS 活跃待办订单最大允许量 int ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE 建立最少使用保证金方式 ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE ACCOUNT_TRADE_ALLOWED 允许活期账户交易 bool ACCOUNT_TRADE_EXPERT 允许EA交易 bool ACCOUNT_MARGIN_MODE 预付款计算模式 ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS 账户货币的小数位数，这是正确展示交易结果所必需的 int ACCOUNT_FIFO_CLOSE 表示只能通过FIFO规则平仓的一种指示。如果该属性值设为true，那么每个交易品种都将按照持仓的相同顺序进行平仓，从最早持仓的开始。如果试图以不同的顺序平仓，那么交易者将收到一个对应的错误提示。 对于采用非锁仓持仓账户模式的账户 (ACCOUNT_MARGIN_MODE!=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)，该属性值始终为false。 bool

函数 AccountInfoDouble()

ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE

标识符 描述 类型 ACCOUNT_BALANCE 存入货币时账户结余 双精度 ACCOUNT_CREDIT 存入货币时账户亏空 双精度 ACCOUNT_PROFIT 存入货币时账户当前利润 双精度 ACCOUNT_EQUITY 存入货币时账户权益 双精度 ACCOUNT_MARGIN 存入货币时账户保证金使用 双精度 ACCOUNT_MARGIN_FREE 存入货币时账户可用保证金 双精度 ACCOUNT_MARGIN_LEVEL 账户保证金水平仪百分比形式制定 双精度 ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL 保证金调用水平，依据建立的ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE，以百分比形式或存入货币时期表示 双精度 ACCOUNT_MARGIN_SO_SO 保证金停用水平，依据建立的ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE，以百分比形式或存入货币时期表示 双精度 ACCOUNT_MARGIN_INITIAL 初始预付款。账户上保留的金额需要涵盖所有挂单的预付款 双精度 ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE 维持预付款。账户上保留的最小净值需要涵盖所有持仓的最小金额 双精度 ACCOUNT_ASSETS 账户的活动资本 双精度 ACCOUNT_LIABILITIES 账户的流动负债 双精度 ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED 账户的当前锁定手续费金额 双精度

函数 AccountInfoString()

ENUM_ACCOUNT_INFO_STRING

标识符 描述 类型 ACCOUNT_NAME 用户名 字符串 ACCOUNT_SERVER 交易服务器名称 字符串 ACCOUNT_CURRENCY 账户货币 字符串 ACCOUNT_COMPANY 提供账户的公司名称 字符串

有几种账户类型，可以在交易服务器上打开。MQL5程序运行的账户类型可以使用ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE 枚举找出来。

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE

标识符 描述 ACCOUNT_TRADE_MODE_DEMO 样本账户 ACCOUNT_TRADE_MODE_CONTEST 竞争账户 ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL 真实账户

如果净值不足以保持持仓，止损离场的情况，例如强制平仓发生。出现止损离场的最小预付款水平能够以百分比或货币条款来设置。若要找到账户设置的模式，请使用ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE 枚举。

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE

标识符 描述 ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT 账户以半分比方式截止 ACCOUNT_STOPOUT_MODE_MONEY 账户以货币方式截止

ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE

输出简单账户信息的脚本示例。