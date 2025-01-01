交易服务器返回代码
通过使用OrderSend()函数，所有执行交易操作的请求都以MqlTradeRequest交易请求结构发送。函数执行结果代替MqlTradeResult结构，retcode域包括交易服务器返回代码，所有代码都在ENUM_TRADE_RETURN_CODES项目中描述。
ENUM_TRADE_RETURN_CODES
|
代码
|
常量
|
描述
|
10004
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
报价请求
|
10006
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
拒绝请求
|
10007
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
交易者取消请求
|
10008
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
安置命令
|
10009
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
完成要求
|
10010
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
请求部分完成
|
10011
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
请求处理错误
|
10012
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
超时取消请求
|
10013
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
无效请求
|
10014
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
请求中无效成交量
|
10015
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
请求中的无效价格
|
10016
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
请求中的无效访问
|
10017
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
关闭交易
|
10018
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
收市
|
10019
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
没有足够的钱实现请求
|
10020
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
改变价格
|
10021
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
没有报价处理请求
|
10022
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
请求中的无效命令截止日期
|
10023
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
改变命令状态
|
10024
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
太频繁的请求
|
10025
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
不改变请求
|
10026
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
服务器无效自动交易
|
10027
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
客户端无效自动交易
|
10028
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
处理锁住请求
|
10029
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
命令或安置冻结
|
10030
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
无效命令填满字节
|
10031
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
与服务器无连接
|
10032
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
只在流水账允许操作
|
10033
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
待办订单数量达到限制
|
10034
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
订单成交量和交易品种位置达到限制
|
10035
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
错误或禁止的 订单类型
|
10036
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
指定 POSITION_IDENTIFIER的持仓已经被关闭
|
10038
|
TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME
|
平仓交易量超出当前持仓交易量
|
10039
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST
|
指定持仓已存在平仓订单。这可能在锁仓系统工作时出现：
|
10040
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS
|
同时存在于账户中的持仓数量可以通过服务器的设置来限定。达到限定数以后，当再尝试下单时服务器会返回TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS错误。限定操作的差异取决于账户持仓类型：
|
10041
|
TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL
|
挂单激活请求被拒绝，订单被取消
|
10042
|
TRADE_RETCODE_LONG_ONLY
|
因为交易品种(POSITION_TYPE_BUY)设置了"只允许买入持仓"的规则，所以请求被拒绝
|
10043
|
TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY
|
因为交易品种 (POSITION_TYPE_SELL)设置了"只允许卖出持仓"的规则，所以请求被拒绝
|
10044
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY
|
因为交易品种设置了"只允许平仓"的规则，所以请求被拒绝
|
10045
|
TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE
|
请求被拒绝，因为已为交易账户设置了“仅允许通过FIFO规则平仓”标识(ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)
|
10046
|
TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED
|
请求被拒绝，因为该交易账户设置了“禁用单个交易品种的反向持仓”规则。例如，如果该账户是Buy持仓，那么用户就不能建立Sell持仓或下单卖出挂单。该规则仅适用于使用锁仓账户系统的账户 (ACCOUNT_MARGIN_MODE=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING)。